Мы решили сравнить первые и последние роли 14 культовых актрис любимого кино
Некоторые актрисы посвящают всю свою жизнь кинематографии, играя на экране с детства и до последних дней. Их знаковые образы становятся практически родными для множества поколений зрителей. И мы решили сравнить, как же выглядели культовые актрисы в одних из своих первых и последних ролей.
Любовь Полищук
Нонна Мордюкова
Лариса Гузеева
Алиса Фрейндлих
Вера Алентова
Елена Яковлева
Галина Польских
Инна Чурикова
Ольга Остроумова
Ирина Розанова
Лариса Удовиченко
Наталья Варлей
Ирина Купченко
Светлана Немоляева
Легендарные актрисы действительно восхищают своим мастерством. Порой они так перевоплощаются на экране, что их даже не узнать.
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