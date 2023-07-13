Мы решили сравнить первые и последние роли 14 культовых актрис любимого кино

Некоторые актрисы посвящают всю свою жизнь кинематографии, играя на экране с детства и до последних дней. Их знаковые образы становятся практически родными для множества поколений зрителей. И мы решили сравнить, как же выглядели культовые актрисы в одних из своих первых и последних ролей.