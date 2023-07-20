14 нарядов Кэрри Брэдшоу, которые до сих пор обсуждает каждый первый

Первая серия сериала «Секс в большом городе» вышла целых 25 лет назад, а шум вокруг него не утихает до сих пор. Фанаты спорят, с кем должна была остаться Кэрри — с Бигом или Эйданом и, конечно же, обсуждают ее наряды, которые стали по-настоящему культовыми. А некоторые так и вовсе актуальны даже сегодня.

Этот образ знают даже те, кто смотрел сериал краем глаза много лет назад

Кстати, дизайнер костюмов призналась, что откопала эту юбку в огромной корзине с вещами для распродажи и заплатила всего $ 5.

Кто-то считает этот образ Кэрри лучшим и даже до сих пор актуальным, кто-то — худшим. Ясно одно: он точно незабываем

Для эпизода сериала взяли сразу два варианта этого платья, и оба оказались с интересной судьбой

Одно продали с благотворительной целью, а другое отдали в дар музею.

В этом образе Кэрри щеголяла более 20 лет назад, а наряд актуален как никогда. Один кроп-топ чего стоит

А вот этот наряд признавали чуть ли не самым неудачным из всех многочисленных выходов Кэрри

И если с платьем еще можно смириться, то его сочетание с банданой вызвало недоумение.

«Газетное» платье Кэрри стало настолько культовым, что героиня вновь надела его в фильме-продолжении, вышедшем в 2010 году

Непривычно лаконичный и утонченный наряд, который стал для Кэрри «платьем мести»

Именно такой увидел ее мистер Биг, когда покидал собственную помолвку. А заодно понял, что потерял.

Почти деловой образ Кэрри покорил фанатов сериала. Ровно до той секунды, пока она не повернулась спиной

Многие тут же окрестили нетипичную оборку на юбке «кроличьим хвостом» и посчитали, что она явно лишняя.

Еще один экстравагантный образ

Бирюзовая бандана, яркие капри, неизменные каблуки и блузка, которую героиня надела задом наперед.

В сериале Кэрри отбросила прочь все модные правила. Надеть ремень прямо поверх голого тела? Почему бы и нет

Однако гармонично на Кэрри смотрелись не только сложные экстравагантные образы, но и маленькое черное платье

Еще один практически классический наряд

«Голое» платье героиня носила за десятилетия до того, как подобные наряды стала выбирать каждая вторая на красных ковровых дорожках.

А над этим образом фанаты задумчиво чесали в затылке

С одной стороны, Кэрри в нем очаровательна. Но с другой, выглядит так, будто она сбежала с костюмированной вечеринки.

Образ, в котором Кэрри появилась в финале сериала тоже вызвал разногласия

Кто-то посчитал его стильным, кто-то — безвкусным. Однако, без сомнений, такая счастливая улыбка сделает любой наряд волшебным.