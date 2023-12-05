14 случаев, когда звезды выбрали неподходящий цвет волос и сияли не так ярко, как могли бы

Звезды, имея в распоряжении команду профессиональных стилистов, могут менять имидж когда им вздумается. Вот иной раз взглянем на звезду с новой прической и думаем: «Вот что значит выглядеть дорого». Иногда вдруг видим любимую актрису с необычным цветом волос и размышляем, не покраситься ли так же — симпатично же. А порой такое сотворят на голове, что единственные мысли — «Ну зачем, если и так все было идеально?». Но наблюдать за преображениями знаменитостей, как ни крути, любопытно.

Блейк Лайвли

Рианна

Шер

Кэмерон Диас

Энн Хэтэуэй

Дженнифер Лопес

Риз Уизерспун

Келли Осборн

Линдси Лохан

Эшли Симпсон

Кайли Дженнер

Джиджи Хадид

Дженнифер Лоуренс

Шарлиз Терон

Ах, как хороша Шарлиз Терон с темными волосами! Но светлые лучше подчеркивают ее холодную красоту, как нам кажется.

А на самом деле, внешний вид способна преобразить любая мелочь. Необязательно даже кардинально менять цвет волос — достаточно лишь сменить пробор в прическе, например.