14 случаев, когда звезды выбрали неподходящий цвет волос и сияли не так ярко, как могли бы

Звезды, имея в распоряжении команду профессиональных стилистов, могут менять имидж когда им вздумается. Вот иной раз взглянем на звезду с новой прической и думаем: «Вот что значит выглядеть дорого». Иногда вдруг видим любимую актрису с необычным цветом волос и размышляем, не покраситься ли так же — симпатично же. А порой такое сотворят на голове, что единственные мысли — «Ну зачем, если и так все было идеально?». Но наблюдать за преображениями знаменитостей, как ни крути, любопытно.
Блейк Лайвли
AP / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News