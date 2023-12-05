AdMe
AdMe

14 случаев, когда звезды выбрали неподходящий цвет волос и сияли не так ярко, как могли бы

Кино
212-1

Звезды, имея в распоряжении команду профессиональных стилистов, могут менять имидж когда им вздумается. Вот иной раз взглянем на звезду с новой прической и думаем: «Вот что значит выглядеть дорого». Иногда вдруг видим любимую актрису с необычным цветом волос и размышляем, не покраситься ли так же — симпатично же. А порой такое сотворят на голове, что единственные мысли — «Ну зачем, если и так все было идеально?». Но наблюдать за преображениями знаменитостей, как ни крути, любопытно.

Блейк Лайвли

AP / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Рианна

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Шер

AFP / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Кэмерон Диас

Энн Хэтэуэй

Charles Sykes / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Дженнифер Лопес

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Риз Уизерспун

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Келли Осборн

© Doug Peters / Alamy Stock Photo, ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS, Invision / Invision /East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Линдси Лохан

© Tsuni / USA / Alamy Stock Photo, Charles Sykes / Invision / East News

Эшли Симпсон

RE / Westcom / starmaxinc.com / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кайли Дженнер

Celebs.Snap.Twiter / NewsPictures / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / East News

Джиджи Хадид

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News, Ik Aldama / DPA / East News

Дженнифер Лоуренс

Bruinooge / McMullan / Sipa Press / East News, AFP / EAST NEWS, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Шарлиз Терон

Invision / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Ах, как хороша Шарлиз Терон с темными волосами! Но светлые лучше подчеркивают ее холодную красоту, как нам кажется.

А на самом деле, внешний вид способна преобразить любая мелочь. Необязательно даже кардинально менять цвет волос — достаточно лишь сменить пробор в прическе, например.

Фото на превью Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, Jordan Strauss / Invision / East News, Invision / Invision / East News
1
212-1
AdMe/Кино/14 случаев, когда звезды выбрали неподходящий цвет волос и сияли не так ярко, как могли бы
Поделиться этой статьёй