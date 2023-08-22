14 ситуаций из любимого кино, которые введут в ступор наших детей

Пересматривая любимые старые фильмы, можно поймать себя на мысли о том, что многие ситуации теперь кажутся странными и не вписывающимися в настоящие реалии жизни. Подрастающему поколению при просмотре будет сложно понять многие тонкости того быта. В этой статье мы объяснили ситуации из родного кино, которые сейчас покажутся сложными для восприятия современному зрителю.

В гостиничный номер могли подселить чужого человека

Раньше заселиться в гостиницу в чужом городе было проблематично. Нередко приходилось подключать связи. Так и сделал герой Вахтанга Кикабидзе, заявившись к оперному певцу Синицыну «с письмом от тети Нины, родственницы его друга Кукуша». Подселение незнакомого человека к другому (того же пола) в гостиничный номер и вовсе было обычным делом.

Вместо стиральной машинки Катерина Тихомирова использует доску

События ленты «Москва слезам не верит» разворачиваются в 1958 году, когда стиральные машинки только начали выпускать. В продаже первые машинки уже появились, но были они только в столице, и стоять за ними в очереди приходилось по 3–5 лет. Так что женщины еще долгие годы стирали белье на ребристой доске с хозяйственным мылом. Точно так же, вручную на доске, Катерина была вынуждена драить кучу пеленок и распашонок маленькой Александры, совмещая все эти заботы с учебой и работой. Что в нашем современном понимании фактически настоящий подвиг.

Шарикова в фильме «Собачье сердце» спасают через загадочное окно в ванной

Такие окошки, соединяющие ванную или санузел с кухней, делали во многих квартирах. Предположительно, они были придуманы для того, чтобы солнечные лучи проникали в ванную и уничтожали вредоносные бактерии. Однако людям это не разъяснили, поэтому многие закрашивали или занавешивали окна, чтобы можно было мыться, не боясь, что за тобой кто-то подглядывает.

Подружка режиссера Якина, прихорашиваясь, плюет в коробочку с косметикой

Многие женщины еще помнят тушь, которая продавалась в сухом виде, поэтому перед применением на нее нужно было плюнуть, а потом быстро нанести ее неудобной кисточкой. Именно такой тушью пользуется в сцене фильма «Иван Васильевич меняет профессию» героиня Натальи Кустинской. И хотя с помощью этого средства можно было создать умопомрачительные ресницы, минусов у него хватало.

Элегантно одетая красотка толкается в очереди, выстроившейся неизвестно за каким товаром

Рита Соловьева из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», увидев очередь, прямо на каблуках бросается в самый ее центр, даже не зная, что продают и начинает вести себя как хабалка. А выходит и вовсе с банальным по нынешним меркам предметом — большим эмалированным тазом, вроде тех, в которых наши мамы варили варенье или кипятили белье. Но в те времена человек, заметивший очередь, долго не раздумывал: раз есть очередь, значит, продают что-то действительно нужное.

На обед был суп из концентратов

Уходя на работу, Катерина оставляет дочери наказ пообедать. «Суп из концентратов, антрекоты, компот консервированный...» — подхватывает та. В то время выпускали несколько видов суповых концентратов, состоящих из смеси овощей, бобов, макаронных изделий, мяса или рыбы, полностью либо частично подготовленных к употреблению в пищу. Обычно они продавались в виде брикетов или порошкообразных смесей. Сварить такой суп было проще простого: способ приготовления указывался на этикетках.



Взрослые люди сидят в школе за партой, словно дети

Вечерние школы, в которых молодые девушки и парни, не получившие полного школьного образования, могли завершить обучение, функционировали с 1920-х годов. При этом «школьники» продолжали работать на производстве. О том, что подобные образовательные учреждения помогали выбиться в люди, говорит тот факт, что в одной из таких школ учился Юрий Гагарин. Современного зрителя может шокировать, что в фильме «Весна на Заречной улице» учительница Татьяна Левченко требует, чтобы взрослые люди вставали, когда она делает перекличку и называет их фамилии. Привычка вставать «в знак уважения к учителю» появилась еще в XIX веке, но ничего общего с уважением к преподавателю не имеет. Это хорошо показывает одна из заключительных сцен фильма, когда над Татьяной Левченко смеются молодые люди из городка, где она работает. И она, чтобы не терпеть их насмешки, уходит из укрытия под проливной дождь.

Новосельцев покупает любимой женщине жухлый букет, на который и смотреть неловко

На самом деле Новосельцев совсем не жмот, просто найти другие цветы в киосках было практически невозможно, а вот гвоздики продавались круглый год. А мы помним, что денег Анатолию Ефремовичу сильно не хватало. От отчаяния он даже решил приударить за женщиной, которая изначально ему не нравилась. Так что в его финансовом положении он практически герой, раз нашел и купил цветы, чтобы порадовать Людмилу Прокофьевну. За цену букета цветов можно было купить курицу на рынке, а иногда даже 2–3 курицы. © hallu­x valgu­s / Большой вопрос

Воспитателем в детском саду работает мужчина

Фильм «Джентльмены удачи» 1971 года опередил свое время: заведующим детского сада здесь работает мужчина. На самом деле первый воспитатель мужского пола в наших широтах появился только в 1977 году — Борис Верзуб. Именно он стал прототипом Иннокентия — главного героя фильма «Усатый нянь».

Телефон любого человека находился в открытом доступе

«Ларису Ивановну хочу», — говорит в трубку Валико Мизандари, пытаясь разыскать понравившуюся ему девушку. Ее домашний телефон он нашел в телефонном справочнике. Зная фамилию и адрес человека, можно было без труда вычислить его номер телефона. Можно сказать, что Валико знал номера всех красоток города.

Маркетинг был не в почете

В картине «Вокзал для двоих» герой Басилашвили презрительно называет деятельную колхозницу по прозвищу Дядя Миша спекулянткой, тогда как сегодня ее бы назвали отличным маркетологом и она бы зарабатывала огромные деньги. Напутствуя Рябинина, героиня Мордюковой говорит: «Ты вспоминай нашу торговлю и делай все наоборот. Там хамят, а ты улыбайся. Там обвешивают, а ты с „походом“ отпускай».

За халатом с перламутровыми пуговицами верный муж Семен Горбунков идет кутить к незнакомке прямо в гостиничный номер

Знаменитый розовый халат Анны Сергеевны с перламутровыми пуговицами, созданный по образцам пеньюаров из журналов Alden’s и Simplicity Pattern 1960-х годов, был вещью столь завидной, что его приобретение стоило любых усилий. В то время к фарцовщикам — людям, втридорога продававшим товары, которые было трудно достать, — приходили прямо домой за импортными джинсами или сапогами. Поэтому не было ничего удивительного и в том, чтобы прийти за халатом даже в гостиницу.

В столице Фрося Бурлакова шокирует успешного скульптора тем, что появляется в этом платье с милыми оборочками

И Николай Васильевич ей открыто задает вопрос: «Что это на тебе?» Видимо, его слова и недоумевающий взгляд все-таки задели Фросю, поскольку та больше данное платье не надевала. Дело в том, что, хотя «мамино выходное» платье и смотрится вполне симпатично на девушке, оно безнадежно отстает от моды 1960-х годов. Такие носили женщины в 1930-х. А вот в 1960-е женщины тщательно следили за модой, и по фото ниже можно заметить, что их платья были куда короче, чем у Фроси.

© Приходите завтра... / Одесская киностудия , John Massey Stewart / Mary Evans Picture Library / East News John Massey Stewart / Mary Evans Picture Library / East News

Маклер был вынужден шифроваться

Сегодня не составляет труда приобрести любое жилье — были бы деньги. А вот раньше улучшить жилищные условия, как правило, можно было только путем обмена. Чтобы подобрать нужный вариант, люди обращались к маклеру — человеку, который занимался вопросами купли-продажи недвижимости. В наше время эту роль взяли на себя риелторы. Такие специалисты обычно действовали подпольно: изучали объявления в газетах, вели собственную картотеку, придумывали изощренные схемы. В комедии «По семейным обстоятельствам» маклер, чью роль исполнил Владимир Басов, использовал кодовые слова, называя квартиры то «тетями», то «кофточками».