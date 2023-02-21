14 концовок известных фильмов, которые многие зрители случайно пропустили

Нередко создатели фильма поощряют терпеливых зрителей и добавляют сцены после титров. Это может быть как нарезка неудачных дублей, так и полноценное дополнение сюжета. Мы собрали крутые вставки, которые многие так и не увидели.

Пираты Карибского моря: На краю света

Практически в каждом фильме франшизы есть сцена после титров. В этой серии нам показали сына Элизабет и Уилла. Итак, с момента последних показанных в картине событий прошло 10 лет. Мать и сын стоят на берегу и любуются закатом, как вдруг на горизонте появляется зеленая вспышка. Это корабль Уилла, спешащего навстречу своей семье.

Матрица: Воскрешение

В сцене после титров мы видим группу программистов из компании Deus Machina — именно она якобы занималась разработкой серии видеоигр «Матрица». Парни рассуждают о том, как повысить интерес к своему продукту. Один из них предлагает создать серию видеороликов о кошечках с общим названием «Котрикс». Эта небольшая сцена подчеркивает, что интерес к таким франшизам, как «Матрица», никогда не иссякнет, их будут видоизменять и перевыпускать снова и снова. А момент с кошками объясняет, почему в оригинальной серии фильмов так много внимания уделили именно этим животным.

Дневник Бриджит Джонс

В разных странах зрители увидели различные варианты сцен после титров. В одной из них герои фильма дают интервью и рассказывают, что думают о Дарси и Бриджит. В другой же показывают кадры старой домашней видеосъемки: мы видим героев в детском возрасте, они весело проводят время вместе.

Достучаться до небес

По ходу фильма Мартин и Руди отправляют по почте пачку денег. В сцене после титров есть небольшой эпизод, в котором рассказывается о дальнейшей судьбе этих купюр. Полицейский находит у задержанного мужчины большую сумму и интересуется ее происхождением. Тот в свою очередь объясняет, что получил деньги по почте от некоего Руди, с которым лично не знаком. Полицейский же сомневается в том, что мужчина говорит правду, и произносит культовую фразу: «Кто же эти небесные ангелы — Руди и Мартин?»

Иллюзия обмана

Эта сцена есть только в расширенной версии кинокартины. Герои едут через пустыню и попадают в заброшенный парк аттракционов, где в коробках лежат старые неоновые вывески и оборудование со знаком организации «Око». Они понимают, что коробки закрыты, а ключа у них нет, и это означает, что их привилегии в организации закончились. Их использовали и выбросили точно так же, как и старый реквизит.

Черная Пантера: Ваканда навеки

В сцене в середине титров к Накие на Гаити приезжает Шури. Она сжигает свою похоронную церемониальную одежду и горюет. Затем она выясняет, что у Накии и Т’Чаллы есть сын Туссен, которого Накия тайно воспитывает вдали от «дворцовой суеты». Мальчик раскрывает свое вакандское имя — Т’Чалла. Таким образом, мы узнаем о том, что память о Т’Чалле и его имя продолжают жить.

Быстрее пули

В середине титров зритель узнает о судьбе бандита Лимона — одного из самых комичных персонажей картины. Он выходит из реки в пуленепробиваемом жилете и занимает место водителя грузовика. Так зритель выясняет, что именно он отомстил за смерть Мандарина.

Затерянный город

Герой Брэда Питта, инструктор Джек, выжил и посещает занятия йогой вместе с главными героями — Аланом и Лореттой. Он рассказал, что сумел выкарабкаться, потому что человек якобы использует только 10 % своего мозга и повреждения головы не оказали на Джека особого влияния.

Не смотрите наверх

В этом фильме аж 2 сцены после титров. В первой показана судьба людей, улетевших с Земли до момента катастрофы. Они приземлились на непонятной планете и любуются новым, симпатичным миром. Однако выясняется, что все не так уж гладко: героиня Мерил Стрип подвергается нападению красивого, но довольно агрессивного существа. Во второй сцене мы видим Джейсона: он пережил удар кометы, вылез из руин, зовет мать и пытается опубликовать видео в интернете.

Веном-2

Энди и Веном отправляются в отпуск, думают о своем будущем и смотрят мыльные оперы. Веном рассказывает, что представители его вида накопили множество знаний, и в попытках продемонстрировать их случайно переносит себя и Энди в другую вселенную. По телевизору в этот момент идет сюжет, в котором раскрывается личность Человека-паука. Веном плотоядно облизывает экран.

Чудо-женщина: 1984

По сюжету Диана Принс использует броню амазонки Астории. В сцене после титров на экране появляется сама Астория в исполнении Линды Картер. Именно она играла Чудо-женщину в сериале 70-х годов. Астория спасает мать с ребенком, на которых почти упал столб.

Шрек-2

В третьей части мультфильма мы выясняем, что Осел и Дракониха завели детей. Однако самые настойчивые зрители могли узнать об этом еще во второй части франшизы. В сцене после титров, когда Осел и Кот заканчивают свое выступление, прилетает Дракониха с детишками. Осел же говорит, что теперь ему придется найти работу.

Гордость и предубеждение

Из сцены после титров зрители узнают, что у Элизабет и мистера Дарси все хорошо. Они сидят под луной в имении героя и наслаждаются обществом друг друга. По слухам, изначально этой сцены вообще не было в фильме, так как она заметно выбивается из довольно строгого в целом фильма своей чувственностью.

Хроники Нарнии