14 случаев, когда киношники прозевали важные детали в образах персонажей, а зрители это сразу заметили

И у опытных костюмеров бывают провалы: то в исторической картине покажут вещь, которую в те времена еще не изобрели, то забудут замаскировать аппаратуру на актерах. Мы разузнали, какие еще киноляпы допустили художники по костюмам в наших любимых фильмах. В конце статьи вас ждет бонус — промахи парикмахеров и гримеров.

Принцесса Диана не носила вещи бренда Chanel, так как переплетенные буквы C напоминали ей о романе принца Чарльза с Камиллой (Charles and Camilla)

В фильме «Дорз» герой носит очки Ray-Ban. Данная модель была выпущена лишь в 1980-х, а кинокартина повествует о событиях 1960-х годов

Многих фанатов «Сплетницы» очень удивил выбор костюмеров для сцены выпускного

На всех школьниках надеты конфедератки, а у Серены есть лишь кисточка в волосах.

В фильме «Молодая Виктория» на нескольких платьях (в том числе и у самой Виктории) сзади виден шов для молнии

Но молнию изобретут только через 10 лет после событий, описываемых в фильме.

В фильме «Моя девочка» в одном из кадров на героине надето кольцо настроения (оно меняет цвет в зависимости от температуры тела)

События происходят в 1972 году, а такие кольца появились лишь в 1975-м.

В фильме «Гордость и предубеждение» мелькают резиновые сапоги

Действие кинокартины происходит в 1835 году, а резиновые сапоги выпустят только в 1853-м.

В кинокартине «Храброе сердце» принцесса Изабелла носит ремни с металлической фурнитурой

Действие происходит в 1280 году, а такие ремни появятся только полвека спустя.

В фильме «Король говорит!» в одной из сцен на герцогине Йоркской надета красивая шляпка. Правда, такой фасон войдет в моду позже описываемых событий

В фильме «Спенсер» есть сцена, в которой Диана разрывает жемчужное ожерелье и бусины падают в тарелку. На самом деле такое невозможно

Бусины в дорогих ожерельях не просто нанизаны на одну нить, а связываются по отдельности. Даже если бы принцессе удалось разорвать ожерелье, то от него отвалилась бы лишь 1 бусина.

В 4-й части «Гарри Поттера» Гермиона поразила всех своим розовым платьем. Но вот по книге оно должно было быть голубым

В одном из кадров в фильме «Амадей» можно увидеть Констанцию в красивом бюстье

Подобные корсеты без бретелей и с кружевами войдут в моду примерно лет через 200 (в 1980-х), а действие картины происходит в XVIII веке. Во времена Моцарта женщины обычно носили корсеты с бретелями, которые стягивали фигуру до конической формы. И никто их не декорировал, потому что под платьем это выглядело неаккуратно.

Кэрри Брэдшоу в сериале «И просто так» носит традиционный индийский костюм и называет его сари. Но зрители подметили, что на ней не сари, а лехенга

В фильме «Смерть на Ниле» Галь Гадот носит ожерелье с редким желтым «бриллиантом Тиффани»

Камень действительно существует и является одним из самых дорогих бриллиантов и по сей день. Его нашли в 1877 году, а в ожерелье впервые поместили лишь в 1957-м. События фильма же происходят в 1937 году.

В некоторых сценах в фильмах о Гарри Поттере можно увидеть странные выпуклости на спинах актеров

Это портативные аккумуляторы, которые случайно попали в кадр.

Бонус № 1: волосы Дейенерис

В одном из кадров 8-го сезона можно заметить, что на Дейенерис одна укладка с косичками, а буквально в следующем кадре — уже другая. Похоже, Мать драконов умеет на ходу перезаплетать косы.

Бонус № 2: подмышки Чудо-женщины

Фанаты заметили, что в трейлере «Чудо-женщины» подмышки Галь Гадот выглядят так, будто их высветлили. Причем у актрисы нет никаких светлых пятен на коже. Скорее всего, их действительно высветлили на этапе постпродакшена, чтобы убрать складки кожи в этой зоне.

Бонус № 3: татуировка Джейкоба