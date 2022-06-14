14 случаев на кинопремьерах, когда все забыли о самих фильмах и смотрели только на звезд

Перед выходом на публику звезды тщательно продумывают свои образы. А зрители и поклонники с нетерпением ждут и гадают, какие наряды на этот раз выберут знаменитости. Красные дорожки различных кинопремьер и церемоний награждения видели всякое: и почти «голые» платья, и странные костюмы. А еще на таких мероприятиях часто возникают ситуации, по мотивам которых можно отдельный фильм снимать.

Мы в ADME решили показать вам крутые снимки с премьер разных кинокартин, которые точно заслуживают внимания.

Том Круз нечаянно нарушил королевской протокол на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик»

По протоколу, членов королевской семьи трогать нельзя. Но Том Круз, не раздумывая, нарушил это правило и подал руку Кейт, когда она поднималась по лестнице.

Кроме того, Том Круз удивил публику эффектным появлением на этой же премьере: в черном смокинге вышел из кабины вертолета

Оторвать взгляд от костюмов, в которых предстали звезды на премьере «Дом Gucci», было невозможно

Но все поняли, в чем секрет платья Леди Гага, только когда она задрала руки и показала «крылья».

Для выхода на красные дорожки Тарантино чаще всего надевает черный смокинг или костюм, но иногда удивляет публику яркими и незабываемыми образами

Премьера ленты «Ромео + Джульетта» проходила в Китайском театре, поэтому Клэр Дэйнс выбрала платье в китайском стиле. А еще соорудила модную в 90-х прическу

Любой, кто смотрел ужастик «Мы», поймет отсылки, которые актриса Лупита Нионго заложила в свой костюм

На мировую премьеру «Золушки» Лили Джеймс надела настолько сказочное платье, что его впору было носить и самой героине

Зендея часто выбирает наряды в стиле своих фильмов. На испанской премьере мюзикла «Величайший шоумен» девушка появилась в атласном красном пиджаке

Похожий наряд носил главный герой картины в исполнении Хью Джекмана.

На премьеру ленты «Ингрид едет на запад» Обри Плаза и Элизабет Олсен надели почти одинаковые платья

Такой выбор — дань фильму, в котором героиня Обри были одержима героиней Олсен, а точнее, ее образом в социальных сетях. И если обычно звезды, выбравшие одинаковые наряды, подвергаются насмешкам, то в этом случае чувство юмора девушек только похвалили.

Звезды ленты «Капитан Марвел» появились на премьере как настоящие супергерои: в очень ярких костюмах. На групповом снимке это выглядит потрясающе

Для представления картины «Валериан и город тысячи планет» Кара Делевинь надела платье в футуристичном стиле. Оно было сделано из тонкой проволоки

Журналисты тут же заявили, что такой наряд выводит прозрачные костюмы на новый уровень: теперь там даже нет ткани. Волны на платье отлично сочетались с прической девушки и в целом создали некий межгалактический образ, который идеально соответствовал космической тематике фильма.

На премьеру фильма «Варяг» Николь Кидман надела необычное платье с оранжевыми «крыльями», которое вызвало у фанатов бурю эмоций

Прическа с развевающимися прядями дополнила образ «птички». Но у поклонников костюм вызвал полярные реакции. Кто-то считает, что платье нужно постирать и отгладить, а другие, что оно совершенство.

Мелисса Джоан Харт пришла на премьеру «Холодного сердца» со странным макияжем

Ее необычный макияж с белыми пятнами спровоцировал бурные обсуждения. Журналисты даже шутили, что актриса пыталась изобразить пятна от холода и сделать таким образом отсылку к фильму. Но даже ошибка в макияже не помешала Мелиссе блистать на красной дорожке.

На премьеру фильма «Начни сначала» Дженнифер Лопес выбрала пышное розовое платье

Это платье особенно тем, что заняло весь лимузин, да и в целом все пространство вокруг звезды.