14 киноклише, из-за которых в рождественских фильмах реалистичностью и не пахнет

Чем хороши новогодние и рождественские фильмы, так это тем, что в них всегда наступает хеппи-энд. В какие бы приключения и сложные ситуации ни попадали герои, можно быть уверенным: все закончится как нельзя удачнее. Мы решили разобраться, какие еще милые, но слегка заезженные приемы и ситуации происходят в фильмах о новогодних праздниках.

В самые романтические моменты обязательно идет снег

В каких фильмах можно встретить: «Дневник Бриджит Джонс» (2001), «Интуиция» (2001), «Пережить Рождество» (2004). На самом деле в той же Британии, где происходит действие «Дневника Бриджит Джонс», снег выпадает на Рождество в среднем раз в 2 года. А уж на покрытую снегом землю и вовсе надежды немного. Но, если в фильме герой или героиня сидят, страдая от неразделенной любви, и тут начинает идти снег, можно ликовать: счастливая развязка случится в ближайшую минуту.

С одиноким «монстром», которого никто не любит, завязывает дружбу милый ребенок

В каких фильмах можно встретить: «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992), «Гринч — похититель Рождества» (2000). В жизни маленькие дети, как правило, разделяют симпатии и антипатии родителей и редко бывают терпимыми к тем, кого не любит общество. Но в кинофильмах дети проявляют поразительную мудрость и понимание: крошка Синди взбирается на заснеженную гору, чтобы навестить одинокого Гринча в Рождество, а Кевин, который так ждал возвращения родителей, убегает от них, чтобы сделать подарок пугавшей всех птичнице.

На каждую девушку найдется свой принц

Где можно встретить: «Реальная любовь» (2003), «Королевское Рождество» (2014), «Рыцарь перед Рождеством» (2019). Можно быть секретаршей, живущей в бедном квартале, разочаровавшейся в любви учительницей средней школы или скромной швеей — для каждой в Сочельник разыщется свой принц или на худой конец рыцарь или премьер-министр. Если бы в жизни все было как в фильмах, то, дождавшись рождественского сезона, любая одинокая женщина могла бы сразу губы красить для поцелуев под омелой, а безымянный пальчик готовить для колечка.

Даже заядлые холостяки и чайлдфри спешат обзавестись семьей и детьми

Где можно встретить: «Семьянин» (2000), «Четыре Рождества» (2008), «Пингвины мистера Поппера» (2011). Кем бы ни был человек — заядлым трудоголиком и карьеристом, любителем вечеринок или домоседом, чайлдфри и одиночкой — все в процессе рождественского фильма осознают ценность семейных отношений и проникаются любовью к родным и детям. Одинокие обязательно обзаведутся второй половинкой, неженатые — поженятся или обручатся, разведенные — снова сойдутся, а те, кто не планировал детей, обзаведутся потомством — и все это без мучений, с сияющей улыбкой и с укладкой, как только из салона.

Никто не ищет легких путей, чтобы завязать отношения

В каких фильмах можно встретить: «Интуиция» (2001), «Незабываемый роман» (1957), «Неспящие в Сиэтле» (1993). Познакомились, обменялись телефонами, созвонились и начали встречаться — эту банальщину реальной жизни кинематографисты никак не приемлют. У героев фильмов столько свободного времени, что встречу с приглянувшимся человеком они оставляют на дело случая: пишут свой номер телефона в книге или на банкноте, которую отдают незнакомцам, договариваются о встрече на крыше здания, не зная, придет ли человек, которого они так долго ждали.

В фильме обязательно кто-то поет или танцует

В каких фильмах можно встретить: «Дрянные девчонки» (2004), «Гринч — похититель Рождества» (2000), «Рождество на двоих» (2019) и многих других. Практически в любом фильме, затрагивающем тему Рождества, можно найти персонажа, который поет. Даже Гринч, ненавидящий этот праздник, и старый рокер Билли Мэк, прожженный циник, исполняют в фильмах песни. Что уже говорить о детях и обычных людях, которые собираются перед домами, чтобы напеть какой-то рождественский мотив.

Герои бросают серьезные отношения ради призрачной надежды найти истинную любовь

В каких фильмах можно встретить: «Интуиция» (2001), «Неспящие в Сиэтле» (1993). Женщины и мужчины в фильмах идут на это, даже будучи помолвленными. Создается впечатление, что разрушать многолетние отношения с проверенным человеком перед Рождеством ради темной лошадки в виде симпатичной незнакомки или незнакомца — это настоящая кинематографическая традиция.

Все, кем бы они ни работали, живут в сказочно красивых домах

В каких фильмах можно встретить: «Один дома» (1990), «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992), «Подарок на Рождество» (1996) и многих других. Все в рождественском кино живут в домах прямо как с картинки. Ну а если какой-то хороший человек и живет в бедности — чье-то вмешательство обязательно изменит его судьбу к лучшему.

И наряжаются герои тоже в духе праздника

В каких фильмах можно встретить: «Гринч — похититель Рождества» (2000), «Один дома» (1990), «Незабываемое Рождество» (2022) и многих других. Даже для обычной прогулки по улице, не говоря уже о праздничных мероприятиях, герои наряжаются в праздничные цвета — красный, белый, зеленый, а нередко еще и используют принты с традиционными зимними мотивами.

Дети превращаются в Купидонов, которые сами устраивают личную жизнь родителей

В каких фильмах можно встретить: «Все, что я хочу на Рождество» (1991), «Неспящие в Сиэтле» (1993). Если вдруг взрослые не хотят обзаводиться парой на Рождество, тогда уже дети не остаются в стороне. Они непременно сведут разведенных родителей или познакомят одинокого папу с чужой привлекательной мамой. Потому что праздник, по мнению кинематографистов, каждый обязан провести со второй половинкой.

Из каких бы дальних краев не ехали и не летели герои домой, они всегда поспевают точно к Рождеству



В каких фильмах можно встретить: «Один дома» (1990), «Я буду дома к Рождеству» (1998). Куда бы ни занесло героев в начале или в середине фильма — в чужой город, в другую страну или в пустыню, где им компанию составляют только кактусы, — они всегда успевают добраться домой как раз к началу праздника. Нередко даже сам процесс того, как персонаж добирается домой, и то, с какими приключениями сталкивается, превращается в полноценный сюжет.

Впрочем, некоторых героев Рождество буквально сводит с ума

В каких фильмах можно встретить: «Подарок на Рождество» (1996), «Рождество с неудачниками» (2004). Рождественская суматоха заставляет некоторых героев вести себя словно полоумные. Желая раздобыть атрибуты праздника перед самым торжеством, они готовы пойти на любую подлость или пакость, лишь бы добиться своей цели: забраться в чужой дом за елкой или подарком, распихивать всех и сносить все на своем пути.

Обязательно найдется город, в котором орудуют банды Санта-Клаусов

В каких фильмах можно встретить: «Подарок на Рождество» (1996), «Такси-3» (2003). Лишь полиции в таких фильмах непросто — ей приходится не только справляться с ошалевшими от поиска подарков родителями, но и бороться с бандами Санта-Клаусов. Последние могут вести как мошенническую деятельность, так и заниматься ограблениями банков, как в фильме «Такси-3».

Впрочем, на Рождество даже плохие парни и девушки становятся паиньками

В каких фильмах можно встретить: «Плохой Санта» (2003), «Рождество на двоих» (2019). Если главный герой в новогоднем фильме ведет себя недостойно, он с вероятностью в 99,9 % к концу кино исправится. Иногда злодеев-взрослых направляют на путь истинный дети. Ведь они, как мы уже поняли, в фильмах куда мудрее и сознательнее взрослых. И это хорошо, ведь когда еще можно поверить в сказку, если не перед Новым годом?