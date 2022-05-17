14 знаменитых женщин, которые надели антитренды и выглядели в них великолепно

Многие звезды стараются следовать модным тенденциям, а некоторые из них сами являются законодателями мод. Другие же, напротив, сформировали свой собственный стиль и придерживаются его, не боясь носить антитренды и показаться немодными.

Мы в ADME одобряем стремление звезд придерживаться собственного стиля, ведь даже в «немодных» вещах они выглядят роскошно.

Дженнифер Лопес — короткое платье с юбкой-колоколом

Кристен Стюарт — нарядная блузка

Кэти Перри — змеиный принт

Эмма Уотсон — многоуровневое платье с рюшами

Селена Гомес — серьги-кольца

Карли Клосс — прозрачная ткань

Риз Уизерспун — массивные очки

Рианна — рваные джинсы

Блейк Лайвли — юбка с разрезом

Аня Тейлор-Джой — очень короткое платье

Эмилия Кларк — платье с открытыми плечами

Бейонсе — одежда из латекса

Аманда Сейфрид — акцент на кружево

Гвинет Пэлтроу — приталенный пиджак

И вновь Кристен Стюарт — домашние тапочки на улице