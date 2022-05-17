14 знаменитых женщин, которые надели антитренды и выглядели в них великолепно
Многие звезды стараются следовать модным тенденциям, а некоторые из них сами являются законодателями мод. Другие же, напротив, сформировали свой собственный стиль и придерживаются его, не боясь носить антитренды и показаться немодными.
Мы в ADME одобряем стремление звезд придерживаться собственного стиля, ведь даже в «немодных» вещах они выглядят роскошно.
Дженнифер Лопес — короткое платье с юбкой-колоколом
Кристен Стюарт — нарядная блузка
Кэти Перри — змеиный принт
Эмма Уотсон — многоуровневое платье с рюшами
Селена Гомес — серьги-кольца
Карли Клосс — прозрачная ткань
Риз Уизерспун — массивные очки
Рианна — рваные джинсы
Блейк Лайвли — юбка с разрезом
Аня Тейлор-Джой — очень короткое платье
Эмилия Кларк — платье с открытыми плечами
Бейонсе — одежда из латекса
Аманда Сейфрид — акцент на кружево
Гвинет Пэлтроу — приталенный пиджак
И вновь Кристен Стюарт — домашние тапочки на улице
А каких известных женщин, которые не следуют модным тенденциям, но выглядят сногсшибательно, знаете вы?
Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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