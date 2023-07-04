14 звезд старого Голливуда, чьи экранные образы в купальниках и сегодня сорвали бы аплодисменты

Лето — пора отпусков и шопинга в поисках идеального купальника. Чтобы не прогадать в выборе купальника, стоит обратиться за идеями к актрисам Голливуда 50–70-х годов. Кинодивы тех лет ассоциируются с изяществом и элегантностью. Поэтому даже такой простой предмет гардероба, как купальник, подобранный в их стиле, произведет на пляже фурор.

Героиня Брижит Бордо Линда, актриса немого кино, в приключенческой картине «Ромовый бульвар» щеголяет по берегу моря в закрытом купальнике белого цвета с оранжевыми элементами. По сюжету сцена на пляже имеет важное значение: именно там героиню встречает возлюбленный.

В фильме 1961 года Мэрилин Монро исполнила роль знойной красотки Рослин Табер, которая вскружила голову сразу трем мужчинам. В этом фильме актриса второй раз за карьеру появилась в купальнике — элегантном бикини. Актриса всегда имела широкие бедра и круглый животик, что не мешало ей участвовать в фотосессии в купальнике в юности. Но так получилось, что впервые звезда снялась в кино в бикини лишь в 35 лет.

В романтическом детективе Альфреда Хичкока, снятом в 1955 году, Грейс Келли сыграла богатую туристку, которая отдыхает на Лазурном Берегу. Состоятельная девушка меняет роскошные наряды на протяжении всего фильма. На пляже героиня Келли появляется в элегантном слитном купальнике. Образ дополняют очки в белой оправе и платок в тон купального костюма.



Universal Pictures / Collection Christophel / East News

В фильме, который режиссировал знаменитый Чарли Чаплин, Софи Лорен исполнила роль графини по имени Наташа. В одной из финальных сцен девушка прыгает за борт корабля в океан. В этот момент на ней был купальный костюм с цветным принтом, состоящий из топа и короткой юбки из легкого материала, который выгодно подчеркивал ее фигуру.

В девятом по счету фильме про агента 007 Мод Адамс играет любовницу главного злодея. Ее героиня Андреа зависима от богатого, но опасного мужчины. На протяжении всего фильма девушка одета с иголочки. И сцена на пляже не исключение: мы видим на красотке элегантный черный купальник с завязками на шее.

Эстер Уильямс получила прозвище Русалка, ведь до того, как стать актрисой, девушка профессионально занималась плаванием. В 1952 году в фильме «Миллион долларов для русалки» она сыграла реальную пловчиху Аннет Келлерман. Аннет была одной из первых женщин, надевших слитный купальный костюм вместо принятых в то время панталонов. Эстер купальник в фильме сменила не один раз. Но, пожалуй, самым запоминающимся стал красный купальник с блестками.

В совсем юном возрасте актриса Салли Филд сыграла озорную девушку по имени Гиджет в одноименном сериале (1965). Сюжет крутится вокруг отношений отца и дочери. Гиджет большую часть времени проводит на пляже с друзьями и занимается серфингом. Спортивный фасон и пестрая расцветка купальника полностью соответствуют характеру героини.

В драме «Отныне и во веки веков» (1953) Дебора Керр была одета в черный слитый купальник, ставший знаменитым благодаря культовой сцене поцелуя с Бертом Ланкастером на берегу океана. Актриса, которая к тому времени заслужила славу холодной и чопорной звезды, шутила: «Вряд ли кто-то догадывался, что я умею играть, пока я не надела купальный костюм».

Итальянская актриса сыграла в сумасбродной комедии 1968 года с Бобом Хоупом в главной роли. По сюжету героиня Джины влюбляется в чудаковатого парня, а позже необъяснимым образом оказывается на паруснике в Тихом океане. Роль была небольшой, но актриса все равно привлекла внимание зрителей, в том числе благодаря своему обаянию и стилю. В сцене на пляже на ней раздельный купальник с ярким рисунком, который удачно сочетается с длинным шарфом, повязанным на шее.

Голливудская икона стиля сыграла в драме «Босоногая графиня» (1954) вымышленную актрису Марию Варгес. Во время прогулки на яхте в компании горячего плейбоя на женщине был слитый купальный костюм, обрамленный снизу золотой бахромой. Образ дополняли солнцезащитные очки, серьги и ярко-красная помада.

Действие фантастического фильма происходит в вымышленную эпоху пещерных людей и динозавров. Наряд доисторической женщины выглядит точь-в-точь как современный купальник, который, кстати, даже получил шуточное название «меховое бикини». Исполнительница главной роли Ракель Уэлч рассказывала, что дизайнер Карл Томас доделывал купальник прямо на ней, подгоняя его по фигуре.

Элегантная Одри Хепберн блистала в красном купальнике задолго до Памелы Андерсон времен «Спасателей Малибу». Одри надела похожий, но более скромный наряд в комедийной драме «Двое на дороге» еще в 1967 году. Актриса на собственном примере доказала, что необязательно иметь пышные формы, чтобы роскошно смотреться в подобных нарядах.

PHOTOSHOT/REPORTER / East News

Белый купальник, в котором кинозвезда появилась на экране в 1959 году, вызвал бурю обсуждений. Из-за него фильм даже хотели запретить. Все потому, что в то время в голливудском кино нельзя было показывать даже пупок. А мокрый купальник, в котором девушка выходит из моря, сочли слишком откровенным. Тем не менее картина вышла в прокат, а купальный костюм героини Элизабет Тейлор сегодня считается одним из самых знаковых в истории кино.

Не все решаются носить такие же купальники, как у знаменитостей, считая, что элегантные вещи подходят только девушкам модельной внешности. Однако они ошибаются, ведь многие актрисы и певицы на самом деле выглядят как обычные женщины и без стеснения выбирают купальники разных фасонов.

Фото на превью PHOTOSHOT/REPORTER / East News