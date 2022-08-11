15 актеров и актрис, чей талант не стоит оценивать лишь по донельзя замыленным ролям

Если вы не заядлый киноман, то наверняка знакомы лишь с популярными ролями знаменитых актеров. Многие из нас настолько привыкли к тому, что некоторые звезды играют одни и те же типажи, что и не задумываются о том, что эти люди способны на что-то другое.

Мы в ADME любим находить новое и сегодня прольем свет на те роли любимых артистов, которые остались в тени их известных фильмов.

Майкл Китон

Бэтмен

Мистер мама Майкл — один из культовых исполнителей роли Бэтмена. Он сыграл в серии фильмов, которые режиссировал Тим Бертон, и предстал в них суровым брутальным парнем. Совсем другого Китона можно увидеть в картине «Мистер мама», которая вышла еще до франшизы про Бэтмена. Название говорит само за себя: актер играет мужчину, которому в одиночку приходится справляться с кучей детей. Здесь герой Китона не щеголяет в красивых костюмах, а ходит в странной домашней одежде и не всегда даже следит за своим внешним видом.

Лина Хиди

Игра престолов

300 спартанцев

Борьба с моей семьей Статная дама прямиком из мира царей — такой мы видим Лину в сериале «Игра престолов» и фильме «300 спартанцев». Но не стоит полагать, что такой образ навсегда прилип к актрисе. Например, в комедии «Борьба с моей семьей» Хиди сменила элегантные наряды на джинсы и футболку, ведь тут она играет профессионального рестлера и выглядит соответствующе.

Дуэйн Джонсон



Царь скорпионов

Джуманджи

Зубная фея Почти во всех фильмах Скала играет крутого накачанного парня, с которым шутки плохи. В легкой комедии «Зубная фея» ситуация изменилась. Качком Дуэйн, конечно, быть не перестал, но выглядит он гораздо более дружелюбным и менее суровым — совсем другое амплуа.

Кристен Стюарт



Сумерки

Парк культуры и отдыха

Джеремая Терминатор ЛеРой В фильмографии Кристен немало ролей скромных, но необычных девушек. Многие зрители вообще считают, что ее персонажам не хватает индивидуальности и эмоций. Взять хоть Беллу из «Сумерек», хоть Эмили из «Парка культуры и отдыха». Но все-таки Стюарт доказала, что способна на большее. В биографической драме 2018 года «Джеремая Терминатор ЛеРой» девушка предстала в образе режиссера Саванны Кнуп. Фильм рассказывает о том периоде жизни Саванны, когда она выдавала себя за другого человека, причем мужчину.

Шарлиз Терон



Адвокат дьявола

Взрывная блондинка

В долине Эла В фильмографии Шарлиз череда ролей роскошных разбивательниц сердец кажется бесконечной. Сложно представить девушку без стильной прически и со спокойным макияжем. Но именно так выглядит актриса в детективе «В долине Эла». Как и во многих других своих работах, здесь Терон играет героиню, борющуюся со злом. Однако мы не видим акцента на ее внешности. Шарлиз играет обычную женщину-детектива, которая пытается помочь раскрыть преступление.

Рэйчел Вайс



Мумия

Константин

Фонтан Рэйчел часто предлагают роли второго плана, и она с ними отлично справляется. Например, за работу в ленте «Преданный садовник» она даже получила «Оскар». Но для большинства зрителей актриса всегда будет ассоциироваться с подругами главных героев из фильмов «Мумия» и «Константин». А вот в фильме «Фонтан» Вайс предстала в неожиданном и куда более сложном амплуа. Она появляется перед нами в роли умирающей жены главного героя и одновременно в образе королевы Кастилии Изабеллы I.

Сара Джессика Паркер



Секс в большом городе

Испытание Легкая, веселая блондинка — именно такую героиню мы обычно представляем, когда слышим имя Сары Джессики Паркер. Возможно, журналистка Кэрри Брэдшоу так и останется ее главной ролью. Но это не означает, что актриса не пыталась выйти за рамки сериального образа. Фильм «Испытание» показывает нам Паркер с другой, более драматичной стороны. Кстати, в этой ленте женщина выступила еще и продюсером.

Мадонна



Четыре комнаты

Кто эта девчонка?

Лучший друг Большинство ранних ролей Мадонны в кино довольно однотипны. Чаще всего это очаровательная блондинка с завитыми локонами, фарфоровой кожей и красными губами. Нередко она оказывается еще и певицей. Но все же в карьере Мадонны есть роль, которая разрушает этот стереотип. В романтической комедии «Лучший друг» она играет простую девушку, которая пытается обрести любовь. Нет ни яркого макияжа, ни эпатажа, ни дерзости, которые присущи большинству персонажей, изображенных на экране Мадонной. В «Лучшем друге» она предстала на удивление скромной и спокойной героиней, которая, к слову, работает инструктором по йоге.

Крис Хемсворт



Белоснежка и охотник

Тор

Каникулы Многих Крис покорил своей ролью Тора. Примерно в таком же образе — длинноволосого сильного и справедливого парня — актер появился в картине «Белоснежка и охотник». А вот в комедии «Каникулы» ни о какой борьбе со злом за справедливость речи не идет. Хемсворт играет доброго паренька, который собирается стать телеведущим.

Кира Найтли



Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины

Гордость и предубеждение

Играй как Бекхэм Так уж вышло, что миловидная британская актриса в основном появляется в исторических фильмах и играет статных красавиц в пышных платьях и с длинными локонами. Но все же была в ранней карьере актрисы одна роль, которая заметно отличается от всех последующих. Кира Найтли с короткой стрижкой и в спортивном костюме резво гоняет мяч по полю в комедии «Играй как Бекхэм».

Бенедикт Камбербэтч



Шерлок

Образцовый самец — 2 До «Шерлока» Бенедикт был не самым известным актером. Роль легендарного сыщика стала для него судьбоносной и принесла всемирную популярность. Несмотря на то что актер уже успел примерить немало других ролей, у многих его имя ассоциируется лишь с персонажем Конана Дойла. Но мы нашли одну роль, которая значительно отличается от иных. В комедии «Образцовый самец — 2» Камбербэтч играет модель с нестандартной внешностью.

Лиза Кудроу



Друзья

Уондерленд Лизу большинство знает как Фиби из сериала «Друзья», в котором она сыграла веселую чудаковатую девушку, которая поет необычные песенки под гитару. В драме «Уондерленд» мы видим повзрослевшую и более серьезную актрису. Здесь Кудроу досталась роль не очень-то веселой женщины, чей муж переживает непростой период своей жизни.

Марк Руффало



Из 13 в 30

Хоть раз в жизни

Охотник на лис Помимо Халка, Марк Руффало известен своими ролями в романтических комедиях. В них чаще всего он появлялся в образе добродушного, очаровательного парня. Совсем иной герой актеру достался в биографической драме «Охотник на лис». Здесь он играет реального борца Дейва Шульца, который неоднократно становился чемпионом в своем виде спорта и ушел из жизни при очень печальных обстоятельствах.

Мартин Фримен



Шерлок

Свенгали Привычный нам Джон Ватсон из сериала «Шерлок» — это смелый и не чурающийся приключений парень. Конечно, это не единственная выдающаяся роль Мартина Фримена, но этот образ определенно прилип к актеру. А вот в комедии «Свенгали» британец играет хоть и небольшую, но необычную роль владельца музыкального магазина. Внешне его персонаж Дон даже напоминает Элтона Джона в молодые годы.

Рене Зеллвегер



Дневник Бриджит Джонс

Аппалуза Нельзя сказать, что Рене не умеет удивлять разными ролями. Мы помним ее и как роковую красотку в мюзикле «Чикаго», и как артистку Джуди в недавней биографической драме. Но безусловную зрительскую любовь актриса получила, сыграв простодушную и немного неуклюжую Бриджит Джонс. Особняком стоит роль Рене в вестерне «Аппалуза». В этой картине актриса неожиданно для многих сыграла совершенно безнравственную и жесткую даму.