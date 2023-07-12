15+ случаев, когда актеры и актрисы показывали на экране высший класс, а за кадром творилось настоящее безумие

Быть актером, как нам кажется, это всегда круто. Однако не все знают, на какие испытания приходится идти любимцам публики во время съемок. Как, например, Леониду Ярмольнику приходилось претерпевать множество оплеух во время съемок «Того самого Мюнхгаузена», а Анатолий Папанов провел много времени в ледяной воде, снимаясь в одном эпизоде «Бриллиантовой руки».

Александр Демьяненко

Для роли Шурика Александру Демьяненко пришлось перекраситься из жгучего брюнета в золотоволосого блондина. Актер чуть не облысел, ведь эта краска была откровенно плохого качества. Заставшая процедуру окрашивания Наталья Селезнева вспоминает, что в этот момент от боли у Демьяненко текли слезы.

Николай Рыбников

На роль Ильи Ковригина в фильме «Девчата» изначально выбрали Владимира Трещалова, но Николай Рыбников очень уж хотел сыграть этого персонажа. Ради этого он за 2 недели сбросил 20 кг и добился желаемого. Но это не последнее испытание, которое пришлось пройти актеру на съемках картины. Когда киношники работали над сценой, где Тося приносит лесорубам грибной суп, было жутко холодно. Вместо супа в кастрюле был обычный кипяток. В какой-то момент Николай Рыбников настолько вошел в роль, что облизал ложку, и она тут же примерзла к губе. Режиссер хотел было вызывать врача, но актер просто оторвал столовый прибор от лица.

Людмила Гурченко и Олег Басилашвили

В одной из финальных сцен мелодрамы о любви «Вокзал для двоих» (1983) исполнителям главных ролей Олегу Басилашвили и Людмиле Гурченко пришлось бежать по заснеженным дорогам вдоль сугробов. При этом актеры снимались в 28-градусный мороз и даже не могли сходить в уборную. Из-за больших сугробов не было возможности использовать рельсы для кинокамер, поэтому оператора с оборудованием посадили в сани, которые пришлось тащить всей съемочной группе, в том числе режиссеру Эльдару Рязанову.

Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов

Актерам, игравшим главные роли в фильме «Три плюс два», надо было срочно загореть. Мужчины везде ходили с голым торсом, даже в магазин. За это их даже не раз задерживала милиция. В конце концов режиссер Генрих Оганесян выдал Миронову, Жарикову и Нилову справки, в которых говорилось, что они снимаются в картине и имеют право ходить в шортах и носить бороду.

Леонид Куравлев и Юрий Яковлев

Роскошный царский стол из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» помнят все, кто смотрел эту искрометную комедию. Обычно в советском кино использовали бутафорскую еду, но Леонид Гайдай пошел другим путем — он потратил собственные деньги, а именно 200 рублей (что в то время было больше среднемесячной зарплаты), чтобы привезти на съемочную площадку настоящую икру и осетров. Поэтому когда герои Леонида Куравлева и Юрия Яковлева закидывали стрельцов деликатесами, то от досады передергивало не только актеров, но и всю съемочную группу.

Наталья Крачковская

Сцена, в которой героиня Натальи Крачковской произносит: «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат», далась актрисе нелегко. На нее пришлось надеть сразу 2 парика. Звезда вспоминает, что рыдала, когда снималась в этом эпизоде из-за того, что парики жутко врезались в кожу, из-за чего ее лицо начинало отекать.

Нодар Мгалоблишвили

Графа Калиостро в «Формуле любви» играли фактически 3 человека. Лицом обаятельного афериста стал грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, его голосом — Армен Джигарханян, который озвучил героя, а ногами — композитор Геннадий Гладков. А дело было в том, что Мгалоблишвили получил травму. Во время съемок актер жил в гостинице «Мосфильма» и периодически развлекал себя исполнением вокальных номеров. Однажды его пением заслушалась случайная прохожая. Мгалоблишвили хотел еще больше поразить воображение красавицы, сел на подоконник, упал со 2-го этажа и сломал ногу. Поэтому во многих эпизодах фильма вместо ног Мгалоблишвили мы видим ноги Гладкова. А чтобы снять сцены, в которых граф ходит, Нодар забирался верхом на рабочего, который на четвереньках возил его во время съемок.

Елена Валюшкина

Режиссер «Формулы любви» Марк Захаров хотел добавить в фильм пикантных сцен. В одной из них Елена Валюшкина, сыгравшая Машеньку, должна была бегать по лесу без одежды. Актрису выпало уговаривать Александру Абдулову, и тот справился с задачей. Девушку гоняли целый день и даже поливали из лейки, имитируя дождик. В итоге большую часть отснятого материала пришлось вырезать.

Леонид Ярмольник

Актеру, сыгравшему Феофила в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», пришлось непросто: его экранная мама, роль которой исполнила Инна Чурикова, щедро раздавала сыну оплеухи. «Помню, на съемках мне пришла в голову мысль. Говорю Чуриковой-баронессе: „Хорошо бы дать пощечину сыну“. Инне Михайловне это страшно понравилось. Пощечина получилась звонкой, замечательной. И мы сделали еще несколько дублей. Потом она стала вносить эти пощечины и в другие сцены с сыном. Леонид Ярмольник все это мужественно терпел», — рассказывал режиссер картины Марк Захаров.

Анатолий Папанов

Во время съемок эпизода «Клев» в фильме «Бриллиантовая рука» Анатолий Папанов много времени проводил в холодной воде, температура которой была около 8 °С. Ассистент режиссера никак не мог запечатлеть необходимый фрагмент «по техническим причинам». В очередной раз вынырнув, артист не сдержался и рявкнул: «Идиот!» Режиссеру Леониду Гайдаю возглас понравился, и отснятый материал попал в финальную версию.

Михаил Боярский

На съемках фильма «Гардемарины, вперед!» Михаилу Боярскому пришлось участвовать в пикантной сцене — его герой де Брильи должен был выскочить из бани без одежды. У актера всегда было много поклонников, и они следовали за ним даже в глухие леса. Зевак постарались разогнать, но они сумели спрятаться за кустами. И именно на них выскочил Боярский, увидел своих зрителей и хохоча помчался обратно на съемочную площадку, изрядно смутив присутствовавших там дам.

Яна Поплавская и Ролан Быков

Когда по сценарию фильма в кадре должен был идти дождь, Яну Поплавскую, игравшую Красную Шапочку, поливали струями ледяной воды. Ролан Быков, несмотря на бронхит, решил поддержать девочку и вышел к ней. В результате после этой сцены оба довольно серьезно переболели.

Наталья Кустинская и Наталья Фатеева

На съемках фильма «Три плюс два» актеры жили в не самых комфортных условиях. Воду им приходилось греть на электроплитках, а мыться в тазиках. Наталья Фатеева вспоминала, как им привозили ужасную столовскую еду, которая, когда доезжала до места, превращалась непонятно во что. Поэтому они питались белым хлебом, от которого съемочная группа заметно прибавила в весе, и виноградом, который рос в местах съемок.