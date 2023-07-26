15 актеров, которые сыграли реальных людей так, что по фото и не отличишь, где кто

Фильмы, основанные на реальных событиях, снимать не просто. Приходится следить за исторической достоверностью обстановки, одежды, проверять множество фактов. Но одна из главных проблем — поиск исполнителей на роли известных людей. Некоторые режиссеры не успокоятся, пока не увидят точного портретного сходства, другие же считают, что ставку стоит делать на актерскую игру, и тогда зритель забудет о том, похож или не похож герой на прототип.

Хоакин Феникс в роли Наполеона

Прошло почти четверть века с того момента, как Хоакин Феникс снялся в роли императора Коммода в эпической драме Ридли Скотта «Гладиатор». Эта роль принесла актеру первую в его карьере номинацию на Оскар. Впервые с тех пор великолепный тандем работает вместе, чтобы представить зрителю новую историческую драму «Наполеон» о восхождении Бонапарта от генерала до императора Франции и его непростых отношениях с любовью всей жизни — Жозефиной Богарне.

Джонни Депп в роли Людовика XV

Депп уже не раз воплощал на экране реальных людей. Мы видели его в роли драматурга Джеймса Барри, грабителя банков Джона Диллинджера, режиссера Эда Вуда и так далее. После длительного перерыва актер вернулся на большой экран, чтобы сыграть еще одну историческую фигуру — короля Людовика XV. Французская историческая драма «Жанна Дюбарри», вызвавшая фурор на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, переносит зрителей во Францию ​​18-го века и рассказывает об отношениях между королем и его скандальной фавориткой.

Билли Буллет в роли Анны Франк

Сериал «Маленький огонек» — еще один взгляд на известную историю о мужестве и стойкости. На этот раз в центре повествования Мип Гис — женщина, которая вместе с мужем Яном не побоялась спрятать семью Франк. А после трагической гибели семейства — нашла и сохранила дневник Анны, ставший всеобщим достоянием и объектом реестра «Память мира» ЮНЕСКО.

Салли Хокинс в роли Филиппы Лэнгли

Фильм «Пропавший король» снят по реальной истории, взбудоражившей не только научное сообщество. Историк-любитель Филиппа Лэнгли сквозь многочисленные препоны доказывает, что сделала археологическую находку века: под парковкой в Лестере она обнаружила место захоронения короля Ричарда III, считавшееся утраченным более 500 лет назад. В роли Филиппы снялась Салли Хокинс, известная зрителю по роли Элизы Эспозито в оскароносном фильме «Форма воды».

Микеле Плачидо в роли кардинала Франческо Марии дель Монте

Микеле Плачидо стал не только режиссером биографической драмы об одном из величайших итальянских художников XVII века, гении и бунтаре Микеланджело де Караваджо, но и сыграл в своем фильме роль кардинала дель Монте. В этой же киноленте зритель может насладиться игрой Изабель Юппер. Она снялась в роли друга и покровительницы художника — Костанции Колонна.

Ромен Дюрис в роли Гюстава Эйфеля

Ромен Дюрис, сыгравший роль Арамиса во французской дилогии 2023 года «Три мушкетера», хорошо известен французскому зрителю. Одна из недавних его работ — главная роль в романтической драме «Эйфель». Хотя фильм и точен во многих исторических деталях, любовная история между инженером и его подругой детства — вымышлена.

Колин Фаррел в роли Джона Волантена

Летом 2018 года весь мир затаив дыхание следил за спасением юношеской футбольной команды и их тренера, из-за проливных дождей оказавшихся запертыми в затапливаемой пещере в Таиланде. История катастрофы и последовавшей успешной спасательной операции легла в основу киноленты «13 жизней». В роли отважных британских дайверов Ричарда Стэнтона и Джона Волантена, одними из первых пришедших на помощь подросткам, снялись Вигго Мортенсен и Колин Фаррел.

Кэйли Спэни в роли Присциллы Пресли

, © Priscilla / American Zoetrope and co-producers Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / agefotostock / EastNews

Осенью 2023 года, чуть больше года спустя после выхода оскароносного байопика База Лурмана «Элвис», зрителя ожидает еще одна история о жизни Короля рок-н-ролла. Фильм Софии Копполы основан на мемуарах Присциллы Пресли «Элвис и я». Коппола утверждает, что основное внимание в нем будет уделено именно юной Присцилле, а Элвис будет почти второстепенным персонажем.

Адам Драйвер в роли Энцо Феррари

В конце 2023 года в прокат должен выйти фильм «Феррари», картина о жизни и любви Энцо Феррари, итальянского конструктора и автогонщика, чье имя у всех ассоциируется с одним из самых роскошных автомобилей в мире. Супругу предпринимателя, Лауру Феррари, сыграла Пенелопа Круз — и это еще один повод посмотреть фильм, не считая обещанных невероятных автомобильных гонок, по своей напряженности не уступающих кадрам погони из фильмов о Джеймсе Бонде.

Бен Аффлек в роли Фила Найта

В середине 80-х скаут Сонни Ваккаро мечтал нанять восходящую звезду баскетбола Майкла Джордана для продвижения новых кроссовок Nike. Конкуренты также хотели заполучить многообещающего спортсмена для рекламы своей продукции и их контракты были более выгодными. Тогда Сонни отправился в Северную Каролину, чтобы в обход агента и команды менеджеров Джордана поговорить с его матерью — Делорис. Именно эта история и легла в основу фильма «Air: Большой прыжок». Роль Сонни сыграл Мэтт Деймон, Бен Аффлек снялся в роли соучредителя Nike Фила Найта, а роль грозной Делорис досталась Виоле Девис.

Джулия де Нуньес в роли Брижит Бардо

«Бардо», биографический мини-сериал о жизни культовой французской актрисы и модели Бриджит Бардо. Сериал охватывает период с 1949 года, когда молодая БиБи впервые появилась на обложке модного журнала, до рождения ее сына в 1960 году.

Ума Турман в роли Арианны Хаффингтон

Сериал «На взводе: Битва за Uber» рассказывает историю о взлетах и падениях опального генерального директора Uber Трэвиса Каланика. Великолепная Ума сыграла в нем Арианну Хаффингтон, соосновательницу интернет-издания The Huffington Post, которая в 2016 году вошла в совет директоров компании.

Джаред Лето и Энн Хэтуэй в роли Адама и Ребекки Нойманн

В период с 2010 по 2019 год компания по недвижимости WeWork успела стремительно взлететь к финансовым вершинам, а затем столь же быстро упасть на дно. Сериал «Не сработало» следует за соучредителем компании, Адамом Нойманном и его женой Ребеккой, и рассказывает о том, как их хаотичный роман и борьба за власть повлияли на обещавший стать успешным бизнес. Джаред Лето и Энн Хэтуэй — невероятные актеры, и их работа в данном сериале еще раз доказывает это.

Хелена Бонем Картер в роли Ноэль Гордон