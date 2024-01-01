15 актрис, которые со временем так изменились, что в ранних фильмах их и не узнать
Мы часто привыкаем к одному и тому же образу актрис, который полюбился нам, когда мы впервые увидели их на экране. Но с течением времени они потихоньку меняются, хоть эти метаморфозы могут и не сразу бросаться в глаза. Обычно, мы обнаруживаем их, когда разглядываем фото актрис, сделанные 10, 15 или 20 лет назад. Так, например, мы нашли кадры с нашими любимыми звездами в их ранних кинолентах и были поражены, как сильно они изменились. Неизменным осталось только одно — они по-прежнему выглядят сногсшибательно.
Кейт Уинслет — «Черный сезон», 1991
Эмили Блант — «Королева воинов», 2003
Джессика Честейн — «Пуаро», 2010
© Poirot / Carnival Film & Television and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Хелена Бонем Картер — «Комната с видом», 1985
Кейт Бекинсейл — «Надувательство», 1997
Эмилия Кларк — «Врачи», 2009
Николь Кидман — «Бандиты на велосипедах», 1983
Сандра Буллок — «Любовный напиток № 9», 1992
Дженнифер Энистон — «Лагерь Кукамонга», 1990
Скарлетт Йоханссон — «Норт», 1994
Зендея — «Танцевальная лихорадка», 2010
Элизабет Херли — «Пассажир 57», 1992
Афшан Азад — «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005
Дженнифер Лоуренс — «Билли Ингвал», 2007
© The Bill Engvall Show / Parallel Entertainment and co-producers, JA / Everett Collection / East News
Вайнона Райдер — «Большие огненные шары», 1989
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Фото на превью BMX Bandits / Nilsen Premiere, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
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