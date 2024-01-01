AdMe
AdMe

15 актрис, которые со временем так изменились, что в ранних фильмах их и не узнать

Кино
524-1

Мы часто привыкаем к одному и тому же образу актрис, который полюбился нам, когда мы впервые увидели их на экране. Но с течением времени они потихоньку меняются, хоть эти метаморфозы могут и не сразу бросаться в глаза. Обычно, мы обнаруживаем их, когда разглядываем фото актрис, сделанные 10, 15 или 20 лет назад. Так, например, мы нашли кадры с нашими любимыми звездами в их ранних кинолентах и были поражены, как сильно они изменились. Неизменным осталось только одно — они по-прежнему выглядят сногсшибательно.

Кейт Уинслет — «Черный сезон», 1991

© Dark Season / British Broadcasting Corporation, Vianney Le Caer/Invision/East News

Эмили Блант — «Королева воинов», 2003

© Boudica / Media Pro Pictures and co-producers, SYSPEO / SIPA / SIPA / East News

Джессика Честейн — «Пуаро», 2010

© Poirot / Carnival Film & Television and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Хелена Бонем Картер — «Комната с видом», 1985

Кейт Бекинсейл — «Надувательство», 1997

© Shooting Fish / Tomboy Films and co-producers, Efren Landaos / Sipa USA / East News

Эмилия Кларк — «Врачи», 2009

Николь Кидман — «Бандиты на велосипедах», 1983

© BMX Bandits / Nilsen Premiere, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Сандра Буллок — «Любовный напиток № 9», 1992

Дженнифер Энистон — «Лагерь Кукамонга», 1990

Скарлетт Йоханссон — «Норт», 1994

© North / Columbia Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News

Зендея — «Танцевальная лихорадка», 2010

© Shake It Up / Disney Channel and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News

Элизабет Херли — «Пассажир 57», 1992

© Passenger 57 / Warner Bros. and co-producers, Manoli Figetakis / Everett Collection / East News

Афшан Азад — «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005

Дженнифер Лоуренс — «Билли Ингвал», 2007

Вайнона Райдер — «Большие огненные шары», 1989

© Great Balls of Fire! / Orion Pictures, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Если вам понравилась эта статья, обратите внимание на следующие материалы:

Фото на превью BMX Bandits / Nilsen Premiere, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
1
524-1
AdMe/Кино/15 актрис, которые со временем так изменились, что в ранних фильмах их и не узнать
Поделиться этой статьёй