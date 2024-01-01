15 актрис, которые со временем так изменились, что в ранних фильмах их и не узнать

Мы часто привыкаем к одному и тому же образу актрис, который полюбился нам, когда мы впервые увидели их на экране. Но с течением времени они потихоньку меняются, хоть эти метаморфозы могут и не сразу бросаться в глаза. Обычно, мы обнаруживаем их, когда разглядываем фото актрис, сделанные 10, 15 или 20 лет назад. Так, например, мы нашли кадры с нашими любимыми звездами в их ранних кинолентах и были поражены, как сильно они изменились. Неизменным осталось только одно — они по-прежнему выглядят сногсшибательно.