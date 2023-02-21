15 фактов о фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», съемки которого довели Мэрилин Монро до слез
В 1953 году в топы по кассовым сборам ворвалась картина «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро в главной роли. Именно в этой ленте за актрисой закрепилось амплуа неумной блондинки, от которого она потом страдала всю жизнь. А еще здесь Монро исполнила знаменитую песню о бриллиантах — лучших друзьях девушек. Рассказываем, что происходило за кадром легендарного фильма.
- Изначально главную героиню Лорелей должна была сыграть другая актриса — Бетти Грейбл. Но в итоге создатели картины отдали роль Мэрилин Монро, чтобы сэкономить. Грейбл была одной из самых высокооплачиваемых актрис, и ее гонорар составил бы $ 150 тысяч. Монро же получила гораздо меньше — $ 18 тысяч. К тому же Мэрилин тогда уже была популярной: она успела прославиться в фильме «Ниагара».
- Во многих совместных сценах Мэрилин Монро и Джейн Рассел (сыграла Дороти, подругу Лорелей) делали все движения в унисон. Для достижения синхронности в танцевальных номерах наняли хореографа. Но девушки двигались в такт друг другу не только во время танцев. Создатели фильма специально сделали так, чтобы актрисы даже ходили синхронно.
- В первом музыкальном номере, где Рассел и Монро в красных платьях поют песню «Маленькая девочка из Литл-Рока», актрисы быстро поднимались и спускались по лестнице на высоких каблуках. В эти моменты Джейн осторожничала и все время смотрела под ноги. Мэрилин же ни разу не взглянула вниз.
- Мэрилин Монро и Джейн Рассел подружились друг с другом на съемочной площадке. В одном из интервью Рассел рассказывала, что Монро реагировала на все крайне чувствительно — например, на бестактность мужчин на съемочной площадке. В особо трудные моменты Джейн была единственной, кто уговаривал Монро выйти из актерского трейлера и приступить к съемкам.
- Эпизод, где спортсмены задевают Дороти, прыгая в бассейн, и она падает в воду, не был в сценарии. Это произошло случайно. Но когда режиссер увидел отснятую сцену, он решил не вырезать ее.
- Декорации судна, на котором героини добирались до Франции, ранее использовались в фильме «Титаник» 1953 года. Правда, для ленты «Джентльмены предпочитают блондинок» их переоборудовали, чтобы они больше походили на реально существовавший французский лайнер «Иль де Франс».
- Образ Мэрилин Монро в легендарном номере на песню «Бриллианты — лучшие друзья девушки» мог быть более дерзким. Актрису хотели одеть в наряд из чулочного материала в сетку с россыпью страз, имитирующих бриллиантовые украшения. Но в итоге костюм сочли слишком откровенным, и Мэрилин пела в платье цвета фуксии.
- В своем последнем интервью Мэрилин Монро заявила о том, что руководители киностудии проявляли к ней глубочайшее неуважение на съемках. По ее словам, это выразилось даже в разнице между гонорарами у нее и у Джейн Рассел. Последняя заработала в 11 раз больше Монро: $ 200 тысяч против $ 18 тысяч. Несмотря на это, Мэрилин тепло относилась к Джейн.
- В номере на песню «Бриллианты — лучшие друзья девушки» всех танцовщиц заставили надеть на голову черные сетки. Это сделали специально для Мэрилин Монро, потому что она, по задумке создателей фильма, должна была оказаться единственной блондинкой. Светлые волосы маскировали даже у артистов-мужчин, выкрашивая их виски в седой цвет.
- Фильм снимали по мотивам одноименного романа, написанного американской писательницей и сценаристкой Анитой Лус. Однако в сюжетах киноленты и книги много расхождений. Например, Дороти не знакомится в путешествии с частным детективом: она с самого начала встречается с небогатым редактором журнала. А Лорелей в финале остается не с тем мужчиной, который оплатил ей поездку, а с новым знакомым, который соглашается финансировать фильм с ее участием.
- Томми Нунану — партнеру Монро, сыгравшему жениха ее героини, — было неприятно ее целовать. Об этом он сболтнул съемочной группе, описав свои ощущения от поцелуя: «Как будто тебя заглатывают». Мэрилин узнала об этом и так разволновалась, что разрыдалась и заперлась в гримерке. Коллеги долго успокаивали девушку и уговаривали продолжить работу.
- Спустя 2 года после премьеры было решено снять фильм по схожей формуле. Так появилась картина «Джентльмены женятся на брюнетках». В ней тоже снималась Джейн Рассел, но уже без Мэрилин Монро. Сюжет более позднего фильма не связан с легендарной лентой. Это история двух сестер — артисток Бродвея, которым наскучила жизнь в Нью-Йорке. Они уезжают во Францию строить карьеру и искать новых отношений с мужчинами.
- В 1949 году на Бродвее поставили мюзикл «Джентльмены предпочитают блондинок». Главную роль сыграла актриса Кэрол Чэннинг. Именно она впервые исполнила песню «Бриллианты — лучшие друзья девушки». Тем не менее создатели киноадаптации никогда не рассматривали Чэннинг на роль Лорелей в фильме.
- В финале, когда героиня Мэрилин Монро разговаривает с отцом своего жениха, она произносит знаменитую фразу: «Я могу быть умной, когда это нужно, но мужчинам это не нравится». Это высказывание придумала и предложила внести в сценарий сама Монро.
- Предполагалось, что вместо Монро и Рассел будут петь другие девушки. Голос Мэрилин сначала вообще сочли нелепым. Однако, прослушав записи с пением актрис, создатели фильма изменили свое мнение и оставили все как есть. Профессиональная певица Марни Никсон озвучила только пару строчек в песне «Бриллианты — лучшие друзья девушки», где требовалось оперное исполнение. Кстати, именно Никсон первая заметила, что более подходящего голоса, чем у Монро, не найти.
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