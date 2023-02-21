15 фактов о фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», съемки которого довели Мэрилин Монро до слез

В 1953 году в топы по кассовым сборам ворвалась картина «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро в главной роли. Именно в этой ленте за актрисой закрепилось амплуа неумной блондинки, от которого она потом страдала всю жизнь. А еще здесь Монро исполнила знаменитую песню о бриллиантах — лучших друзьях девушек. Рассказываем, что происходило за кадром легендарного фильма.