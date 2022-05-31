15+ фактов о Крисе Эвансе, который возмужал после 30, прославился как Капитан Америка, а затем неожиданно захотел уйти из кино

Крис Эванс — всемирно известный актер, который знаком нам в первую очередь ролями в фильмах Marvel. Он воплотил на экране Капитана Америку — одного из главных персонажей вселенной. Но мало кто знает, что Крис играл и других супергероев. А еще он танцует чечетку и поет песни из «Русалочки».

Мы в ADME решили выяснить, какой путь проделал простой парень из маленького городка, прежде чем превратился в звезду мировой величины. И почему практически на пике своей славы он вдруг стал меньше сниматься в кино и ушел в театр.

Детство и ранние роли

Кристофер Эванс родился в семье художественного руководителя театра и стоматолога. Будучи харизматичным ребенком, он принимал участие в школьных спектаклях. В семье мальчик тоже проявлял себя: вместе с братьями они выступали перед родителями на Рождество. Актер рассказывал, что уже тогда чувствовал себя на сцене как дома.

Мысль о том, чтобы стать актером, пришла к нему рано: в детстве он проводил время в музыкальных лагерях и посещал различные курсы. В одном из интервью Крис рассказал, что на актерство его вдохновила игра Джека Николсона в ленте «Пролетая над гнездом кукушки».

В семье Эванса есть еще один актер — Скотт. Он не столь известен, как его старший брат, однако имеет на своем счету несколько фильмов и сериалов.

Несомненно, один из факторов успеха актера — его внешность. Помимо впечатляющей фигуры у Криса симпатичное лицо и идеальные зубы. Именно благодаря отцу у Криса правильный прикус: папа-стоматолог настоял на ношении сыном брекетов.

Впервые на экране Крис появился в 1997 году. Это было короткометражное образовательное кино. Затем последовала череда небольших ролей. Оглядываясь назад, актер признает, что некоторые из его ранних фильмов попросту ужасны.

Капитан Америка и звездный час

Всемирную известность Крису принесла роль Стива Роджерса, или Капитана Америки. Изначально он отказывался сниматься в фильме, потому что не хотел, чтобы его узнавали на улицах. Уговаривать сына пришлось маме. Ей на помощь пришел Роберт Дауни — младший. Впоследствии Роберт говорил в интервью, что не пожалел о своем решении заставить Эванса сниматься.

На рабочей площадке «Капитана Америки» происходило много забавного. Для съемок Крису пришлось упорно тренироваться. И чтобы зритель мог любоваться отлично развитой мускулатурой, режиссер заставил актера носить футболки на пару размеров меньше.

Во время работы над «Мстителями» из-за капюшона, который актеру приходилось носить, его мучила мигрень. А еще роль Капитана Америки была не первой супергеройской ролью Эванса. В 2005 году он снялся в «Фантастической четверке». Однако фильм, как и его продолжения, провалился.

Помимо съемок для Marvel актер мелькал и в других проектах. Среди них киноленты «Пекло» и «Дневники няни», где Эванс играл со Скарлетт Йоханссон. К слову, с ней он снимался еще в 8 фильмах. Также он появился в еще одной экранизации комиксов — «Скотт Пилигрим против всех».

Не только смазливое личико

Крис Эванс не всю свою жизнь посвящает актерству. У него также есть увлекательное хобби: он танцует чечетку. Крис признался, что таким образом пытается справиться с тревогой. В многочисленных интервью он подчеркивает, что любовь к танцу у него от мамы.

В интервью 2016 года Крис поделился с поклонниками тайной. Оказывается, в детстве он был влюблен в Сандру Буллок.

Мама Эванса рассказала, что, даже будучи взрослым и крутым голливудским актером, ее сын порой ведет себя как ребенок. В доказательство своих слов она привела пример: Крис до сих пор знает и помнит все слова из всех песен мультфильма «Русалочка».

К слову, в фильмах Крис частенько появляется с голым торсом. Скорее всего, гримеры тратят много времени, чтобы скрыть татуировки актера. А их у него целая куча.

Планы на будущее и дальнейшая карьера

В 2014 году Крис заявил, что, возможно, хочет меньше сниматься в кино и развиваться как режиссер. Его дебют в этой сфере — драма 2014 года «Прежде чем мы расстанемся», в которой он также сыграл главную роль. Картина получила невысокую оценку критиков, но зрители отмечают особенную «химию» между главными героями.

Несмотря на заявление, на протяжении следующих нескольких лет он появлялся в различных фильмах Marvel: как в сольных проектах, так и среди других супергероев. Во время съемок ленты «Мстители: Финал» актер чувствовал себя подавленно.

Затем Крис сказал, что это был последний раз, когда он сыграл Стива Роджерса, и к роли, прославившей его на весь мир, он больше не вернется. Он считает, что это был хороший опыт и лучше «оставить все на высоте».

После этого Крис дебютировал в театре. Он сыграл довольно сложную роль эгоистичного полицейского. После премьеры актер сообщил, что планирует сократить количество съемок в кино.

Тем не менее Эванс продолжает играть как в масштабных кинопроектах, так и в мини-сериалах, и даже озвучивает персонажей мультфильма.

Крис Эванс — перспективный артист, который прославился благодаря образу супергероя. Его поступки говорят о том, что он не хочет остаться актером одной роли: он выбирает разноплановые проекты и, кажется, сосредоточен не только на карьере.