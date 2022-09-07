15 фактов о любимых мультиках, благодаря которым вам срочно захочется их пересмотреть

Многие мультики можно пересматривать снова и снова не только для того, чтобы вновь слушать полюбившиеся песни или смеяться над шутками героев как в первый раз. При очередном просмотре зрители могут заметить детали, на которые раньше не обращали внимания. А о некоторых секретах мультфильмов не догадываются даже самые преданные фанаты.

Мы в ADME обнаружили факты, которые помогают взглянуть на классические мультики и новинки под другим углом.

«Белоснежку и семь гномов» изначально посчитали недетским мультиком

«Белоснежка и семь гномов» — любимая многими анимационная сказка для всей семьи. Но изначально мультфильм посчитали неподходящим для детей. Цензоры присвоили ему возрастное ограничение, из-за которого на просмотр не пускали детей до 16 лет без сопровождения родителей. Все из-за пугающих сцен. Например, моментов превращения Злой Королевы и похода Белоснежки в лес.

Вместо львов в «Короле Льве» рычал человек

В «Короле Льве» рычание львов вовсе не львиное. Озвучивать животных пришлось актеру Фрэнку Уэлкеру. Продюсерам хотелось, чтобы у каждого льва был свой индивидуальный рык, чего и помог добиться актер.

Одна актриса стала моделью для нескольких диснеевских принцесс

В создании персонажей классических диснеевских мультиков участвовали живые модели. При этом один и тот же человек, актриса Хелен Стэнли, «сыграла» сразу нескольких культовых героинь: Золушку, Анастасию Тремейн, принцессу Аврору и Аниту («101 далматинец»).

Бейонсе могла озвучивать Тиану в «Принцессе и лягушке»

Главную героиню мультфильма «Принцесса и лягушка» хотели озвучить сразу несколько знаменитостей. Певица Бейонсе рассчитывала получить роль, но не стала прослушиваться, поэтому ее исключили из списка претендентов. Алиша Киз проявила настойчивость и прослушивалась 3 раза.

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Frederick Taylor / Broadimage / East News

В итоге роль досталась Анике Нони Роуз. Этот выбор повлиял не только на голос героини, но и на ее внешность. Ведь Аника попросила аниматоров сделать Тиану похожей на нее. Благодаря этому она стала единственной диснеевской принцессой с ямочками на щеках.

Одежда выдает возраст одной из героинь «Рапунцель: Запутанная история»

Примерный возраст матушки Готель из мультика «Рапунцель: Запутанная история» можно вычислить благодаря нарядам героинь. Ведь они очень отличаются по стилю. Платье Готель напоминает наряды эпохи Возрождения, которая началась в 1300-е годы. А действие в мультике происходит в конце 1700-х. Выходит, что матушке Готель как минимум 400 лет.

В «Истории игрушек 3» раскрылась судьба героя из 1-й части

Задира Сид появился в 1-й части франшизы, а вот во 2-й зрители его уже не увидели. Зато 3-й мультфильм серии пролил свет на судьбу персонажа. В одной из сцен Вуди подумал, что мама Энди выбросила остальные игрушки. Он отправился вызволять их из мусорного бака. Рядом с ним на несколько секунд появился мусорщик в знакомой черной футболке с белым черепом. Точно такой же, какую в детстве носил Сид.

Внешний вид указывает на сходство между героями «Энканто»

Цвета одежды и аксессуаров героев имеют большое значение в мультике «Энканто». Главная героиня Мирабель носит зеленые очки, что указывает на ее положение в семье. Зеленые цвета присутствуют в одежде еще одного члена семьи — Бруно. Таким образом подчеркивается связь между героями, ведь они оба стали изгоями в семье. Мирабель из-за отсутствия магического дара, а Бруно из-за того, каким именно даром он обладал.

«Спящая красавица» испортила репутацию мультикам о принцессах

Далеко не все диснеевские мультфильмы сразу стали культовыми. Например, «Спящая красавица» оказалась провалом. Картина не понравилась ни зрителям, ни критикам. Из-за нее студия еще 30 лет не решалась выпускать другие мультфильмы о принцессах и просто истории с девушками-протагонистами. Все изменилось лишь после выхода «Русалочки».

Беззубик получил внешность от другого персонажа

При создании внешности и характера Беззубика из мультика «Как приручить дракона» авторов вдохновляли кошки, собаки и лошади. Кроме того, зрители могли заметить в его внешности сходство с другим мультяшным героем — Стичем. И это неспроста. И над «Как приручить дракона» и над «Лило и Стич» работали одни и те же режиссеры.

В начале «Кунг-фу панды» есть спойлеры ко всем частям

В «Кунг-фу панде» По приснился сон. В нем он увидел свои будущие приключения с Неистовой Пятеркой. Это были не случайные кадры. В них действительно показали злодеев, с которыми герои столкнулись в следующих частях: волков из 2-го мультика и Кая из 3-го.

Мегамозг никогда не был настоящим злодеем

Мегамозг, главный герой одноименного мультфильма, поначалу кажется зрителям злодеем и лишь ближе к концу переходит на сторону добра. Но на самом деле он изначально давал понять, что ему не слишком нравится совершать плохие поступки. Например, он не пытался причинять вред людям, а все его проступки наносили ущерб лишь имуществу.

При создании «Тайны Коко» применяли настоящие кости

В мультике «Тайна Коко» главный герой попадает в Мир Мертвых, где встречает нескольких скелетов. Создателям пришлось повозиться, чтобы найти звуки, которые могли бы использоваться для «озвучивания» костей этих персонажей. В качестве источников звуков пригодились настоящие кости, деревянные рейки, яичная скорлупа и кокосы.

Сотрудники студии Disney использовали в работе фразу из «Бэмби»

В мультике «Бэмби» звери предупреждали друг друга об опасности фразой «Человек в лесу». Сотрудники студии Disney стали использовать эту цитату в жизни и с ее помощью оповещали коллег о появлении Уолта Диснея в студии. Этот момент даже показали в биографической картине «Спасти мистера Бэнкса».

В «Луке» появился популярный диснеевский герой

В одном из эпизодов в кадре мультика можно заметить игрушечного Дональда Дака. Создатели неспроста выбрали этого персонажа из всех диснеевских героев. Именно Дональд Дак пользуется в Италии, где разворачиваются события мультика, особой популярностью.

В «Баззе Лайтере» есть немало отсылок к известной киносаге

У мультика «Базз Лайтер» есть несколько сходств с франшизой «Звездные войны». Корабль Базза очень напоминает корабль Люка Скайуокера. Планеты, на которых побывал Лайтер, похожи на Эндор и Дагобу. А образ императора Зурга — явная отсылка к Дарту Вейдеру.