Как в обычной жизни выглядели 15+ блистательных кинодив ХХ века

Кинодивы XX века являлись олицетворением элегантности и изящества. Когда смотришь на их фотографии, создается ощущение, что они даже ложились спать с безупречной укладкой и макияжем. Но существует множество фотодоказательств того, что в повседневной жизни наши любимые актрисы мало чем отличались от обычных женщин.