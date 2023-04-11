Как в обычной жизни выглядели 15+ блистательных кинодив ХХ века
Кинодивы XX века являлись олицетворением элегантности и изящества. Когда смотришь на их фотографии, создается ощущение, что они даже ложились спать с безупречной укладкой и макияжем. Но существует множество фотодоказательств того, что в повседневной жизни наши любимые актрисы мало чем отличались от обычных женщин.
Одри Хепберн
Грета Гарбо
Элизабет Тейлор
Джоан Кроуфорд
Мэрилин Монро
Джейн Мэнсфилд
Бетт Дейвис
Ингрид Бергман
Лорен Бэколл
Рита Хейворт
Натали Вуд
Ава Гарднер
Грейс Келли
Симона Синьоре
Джейн Расселл
Роми Шнайдер
Мишель Мерсье
Понравилась подборка? Тогда вас могут заинтересовать другие наши статьи:
- 15+ знаменитостей, которые ослепительно выглядят на красной дорожке, но сливаются с толпой в повседневной жизни
- 18 звезд, которые на красной дорожке само совершенство, а в обычной жизни — ну точно мы с вами
- 16 актрис, которые на красной дорожке — королевны, а в жизни как Машка из соседнего подъезда
- Эти 15 звезд сияют на красной дорожке, а вот в реальной жизни выглядят так мило, что вы должны это увидеть
- 19 красавчиков, которые на красной дорожке ходят франтами, а в обычной жизни выглядят так же круто, как наши папы и мужья
Фото на превью Suddenly, Last Summer / Columbia Pictures and co-producers, DALMAS/SIPA/EAST NEWS
Поделиться этой статьёй