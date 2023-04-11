AdMe
AdMe

Как в обычной жизни выглядели 15+ блистательных кинодив ХХ века

Кино
38-3

Кинодивы XX века являлись олицетворением элегантности и изящества. Когда смотришь на их фотографии, создается ощущение, что они даже ложились спать с безупречной укладкой и макияжем. Но существует множество фотодоказательств того, что в повседневной жизни наши любимые актрисы мало чем отличались от обычных женщин.

Одри Хепберн

Mary Evans/AF Archive / East News, LFI/Avalon.red/REPORTER / East News

Грета Гарбо

MGM Pictures/Collection Christophel/East News, Collection Christophel/Collection Christophel/East News

Элизабет Тейлор

Джоан Кроуфорд

Everett Collection/Everett Collection/East News, AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Мэрилин Монро

Twentieth Century Fox Film Corporation/Collection Christophel/East News, Courtesy Everett Collection / East News

Джейн Мэнсфилд

EAST NEWS, Album / EAST NEWS

Бетт Дейвис

East News, Album/EAST NEWS

Ингрид Бергман

Courtesy Everett Collection / East News, ASSOCIATED PRESS/East News

Лорен Бэколл

Mary Evans/AF Archive / East News, Everett Collection/East News

Рита Хейворт

Courtesy Everett Collection / East News, EAST NEWS

Натали Вуд

Mirisch Corporation/Collection Christophel/East News, Courtesy Everett Collection / East News

Ава Гарднер

EAST NEWS, EAST NEWS

Грейс Келли

East News, EAST NEWS

Симона Синьоре

Джейн Расселл

Courtesy Everett Collection / East News, dapd/East News

Роми Шнайдер

Mary Evans/AF Archive/Richter/Cinetext / East News, EAST NEWS

Мишель Мерсье

Понравилась подборка? Тогда вас могут заинтересовать другие наши статьи:

Фото на превью Suddenly, Last Summer / Columbia Pictures and co-producers, DALMAS/SIPA/EAST NEWS
3
38-3
AdMe/Кино/Как в обычной жизни выглядели 15+ блистательных кинодив ХХ века
Поделиться этой статьёй