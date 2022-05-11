15 фото, которые позволят одним глазком подсмотреть, как создавались наши любимые мультики

Пожалуй, многие мальчишки и девчонки мечтают хоть на миг оказаться в студии, где создаются мультфильмы. Кажется, что там творится настоящее волшебство: оживают обычные рисунки, а пластилиновые куклы вдруг начинают ходить и говорить.

Мы в AdMe.ru рискнули заглянуть в закулисье анимационных студий и обнаружили там немало любопытного. А из бонуса к этой статье вы узнаете, кто создал любимых героев малышни — Свинку Пеппу и Кротика.

Кукольной актрисе из «Потерянного звена» понадобилось поправить прическу

Для главной героини мультсериала «Маша и Медведь» разработали целый набор эмоций

1988 год. Процесс работы над мультфильмом «Кто подставил кролика Роджера»

Аниматор за созданием героев анимационного фильма «Этель и Эрнест»

В процессе работы с главными героями анимационного фильма «Аномализа»

Король Ричард из диснеевского «Робин Гуда» и озвучивший его актер Питер Устинов

Один из аниматоров в процессе создания мультфильма «Франкенвини»

Именно так выглядят люди, подарившие нам «Корпорацию монстров»

Актриса Пегги Ли озвучивает певицу Пегг из мультфильма «Леди и Бродяга». Дело происходит аж в 1955 году

Режиссер «Тачек» Джон Лассетер не удержался и решил поиграть с главными героями мультика

А вот и фигурки персонажей фэнтезийного ужастика «Труп невесты»

Продюсер мультфильма «Рататуй» Брэд Льюис перед началом съемок напросился на стажировку в настоящий ресторан, чтобы понять, как работает его кухня

А еще в «Рататуе» много сцен с водой: и в канализации, и на кухне, и на берегу реки. Один сотрудник Pixar даже прыгнул в бассейн в поварской одежде, чтобы мультипликаторы смогли увидеть, какие части его костюма прилипнут к телу. Это было необходимо для создания сцены, в которой мокрый Лингвини выбирается из Сены.

Знакомьтесь: главный герой анимационной комедии «Пираты! Банда неудачников»

Кстати, для съемок этого мультфильма пришлось построить настоящий пиратский корабль

Бонус: если вам было интересно, кто нарисовал «Свинку Пеппу» и придумал Кротика, — то вот эти люди

На 1-м фото — продюсер и аниматор «Свинки Пеппы» Фил Дэвис, а на 2-м — аниматор и иллюстратор Зденек Милер с созданным им Кротиком.