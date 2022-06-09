15+ героинь фильмов и сериалов, которые появились в кадре в купальниках и создали легендарные пляжные образы

Все мы любим кино с красочной картинкой. И порой даже спецэффектов не нужно, чтобы зрители получили эстетическое удовольствие от просмотра. Создателям достаточно включить в ленту сцены у водоема — и дело в шляпе. Ведь невозможно отвести взгляд от живописных пейзажей и знаменитых актрис в эффектных костюмах для плавания.

В преддверии пляжного сезона мы в ADME решили вспомнить киногероинь, которые надели купальники и сразили всех наповал.

Манина — «Манина, девушка в бикини» (1952)

Брижит Бардо стала одной из первых киноактрис, которая предстала перед камерой в раздельном купальнике. В ленте с говорящим названием «Манина, девушка в бикини» знаменитость носит весьма смелый для 50-х годов купальный комплект без бретелей.

Пола — «Как выйти замуж за миллионера» (1953)

В картине «Как выйти замуж за миллионера» героиня Мэрилин Монро участвует в дефиле и демонстрирует роскошный слитный купальник. Несмотря на то что данный фасон давно вышел из моды, некоторые девушки сегодня все равно стремятся заполучить такой же костюм для плавания. Например, шьют его самостоятельно.

Марианна — «Бассейн» (1969)

В фильме «Бассейн» персонаж Роми Шнайдер носит несколько купальников, но все они черные или белые. Цветовая палитра плавательных нарядов была призвана подчеркнуть элегантность и сдержанность героини. Самым запоминающимся образом Роми можно назвать темное бикини с завязками на шее, в котором она появляется сразу после вступительных титров.

Кристина — «Безумно влюбленный» (1981)

Принцесса в исполнении Орнеллы Мути для отдыха у моря выбрала белый купальник, обшитый по верхнему краю черной тесьмой. Благодаря глубокому вырезу на спине изделие с лаконичным дизайном выглядит роскошно. Неудивительно, что главный герой (Адриано Челентано) потерял от девушки голову.

Си Джей — «Спасатели Малибу» (1989)

Пляжный образ Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу» знаком даже тем, кто никогда не смотрел само шоу. А все потому, что красный слитный купальник героини с высокими прорезями для бедер обрел бешеную популярность среди модниц. Такой костюм для плавания способен произвести на пляже фурор и в настоящее время.

Николь — «Страх» (1996)

Персонаж Риз Уизерспун в фильме «Страх» — романтичная девушка. Раздельный купальник, усыпанный вышитыми белыми листьями, подчеркивает хрупкость и наивность своей обладательницы. Художники по костюмам определенно подбирали для Риз бикини со смыслом.

Мардж — «Талантливый мистер Рипли» (1999)

Действие ленты разворачивается в середине прошлого века, и героиня Гвинет Пэлтроу носит купальный костюм в духе эпохи. Бра разноцветного комплекта украшено рюшами, а плавки имеют завышенную талию. Модные эксперты утверждают, что образом Мардж можно вдохновляться и сегодня: купальники в стиле ретро смотрятся на современных пляжах очень здорово.

Джинкс — «Умри, но не сейчас» (2002)

Оранжевый купальник девушки Бонда в лице Хэлли Берри стал культовым. Сама актриса рассказывала, что перед съемками ей довелось примерить огромное количество бикини и ремней: «Образ героини бондианы имеет шанс войти в историю, и мы не хотели упускать эту возможность». Что ж, создателям удалось сделать верный выбор.

Лара — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (2003)

Когда смотришь на купальный костюм Анджелины Джоли в одной из частей франшизы «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», на ум приходит лишь одно слово — «практичность». Героиня уверенно двигается в таком бикини, ведь оно надежно зафиксировано на теле за счет широких лямок.

Мэдисон — «Ангелы Чарли: Только вперед» (2003)

Злодейка в исполнении Деми Мур сразила зрителей второй части франшизы «Ангелы Чарли» наповал, когда появилась на экране в вязаном бикини. Купальный комплект с ажурным узором позволил актрисе создать незабываемый образ девушки-серфера.

Элли — «Дневник памяти» (2004)

События романтической картины разворачиваются в 40-х годах, так что костюмеры нарядили героиню Рэйчел Макадамс в купальник, соответствующий эпохе. Современному человеку такое бикини больше напоминает летний костюм с топом и юбкой-шортами, однако в середине прошлого столетия образ Элли считался весьма смелым.

Сесилия — «Искупление» (2007)

Купальный костюм персонажа Киры Найтли был изготовлен по моде 30-х годов — времени, когда происходит действие фильма. Силуэт изделий для плавания той эпохи был вдохновлен мужскими купальными костюмами, а отличительной чертой являлось наличие пояса. Если присмотреться, можно увидеть, что на Кире также есть узкий ремень в тон купальника.

Елена — «Дневники вампира» (2009)

Собираясь на озеро, героиня Нины Добрев решила выделиться и отказалась от стандартного монохромного бикини. Она выбрала купальный костюм, состоящий из лифа голубого цвета с пряжкой между чашечек и плавок с цветочным принтом.

Софи — «Магия лунного света» (2014)

В 20-е годы женские купальники представляли собой платье и шорты под ним. Шили их из шерстяной ткани. Потому мы можем предположить, что на персонаже Эммы Стоун именно такой комплект.

Джесс — «Фокус» (2015)

Для героини Марго Робби костюмеры выбрали неординарное бикини. Раздвоенные лямки на лифе и плавках привносят в образ геометричность и симметрию, потому обладательница костюма выглядит весьма элегантно. Зрители остались в восторге от купальника Джесс.

Нэнси — «Отмель» (2016)

Блейк Лайвли предстала на экране в костюме, верх и низ которого были выполнены в разных цветах. Актриса пожаловалась, что ей пришлось непросто на съемках: каждое утро ее коллеги ели кексы, а Блейк соблюдала диету ради эффектного образа в купальнике. Но мучения артистки были оправданны, потому что в бикини она была неотразима.

Мидж — «Удивительная миссис Мейзел» (2017)

Девушка-комик середины прошлого века, которую сыграла Рэйчел Броснахэн, на отдыхе у озера носит яркий купальник в горошек. Бра с чашечками конической формы и высокие плавки отражают дух 50-х годов. За такое внимание к деталям хочется в очередной раз похвалить художников по костюмам.

Мэдди — «Эйфория» (2019)

Школьница в исполнении Алексы Деми — звезда учебного заведения. Эта девушка предпочитает яркие наряды, которые выделяют ее из толпы. Мэдди осталась верна себе, и собираясь на пляж. Ее черный купальник с узором в виде спелых вишен выглядит великолепно.