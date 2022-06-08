15+ кинодив, которые избавились от имиджа девчонки по соседству и стали леди

Когда признанные кинодивы выходят на красную дорожку, зрители задерживают дыхание: настолько безупречны их платья и костюмы. Но звание икон стиля за любимыми актрисами закрепилось далеко не сразу. На заре своей карьеры они экспериментировали с образами и порой появлялись перед объективами камер в ничем не примечательных нарядах.