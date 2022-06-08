15+ кинодив, которые избавились от имиджа девчонки по соседству и стали леди
Когда признанные кинодивы выходят на красную дорожку, зрители задерживают дыхание: настолько безупречны их платья и костюмы. Но звание икон стиля за любимыми актрисами закрепилось далеко не сразу. На заре своей карьеры они экспериментировали с образами и порой появлялись перед объективами камер в ничем не примечательных нарядах.
Рассматривая ранние выходы в свет знаменитых актрис, мы в ADME не могли не заметить эволюцию их стиля.
Энн Хэтэуэй
Меган Фокс
Наталия Орейро
Блейк Лайвли
Зои Салдана
Кирстен Данст
Эмма Стоун
Селена Гомес
Кэри Маллиган
Шейлин Вудли
Аманда Сейфрид
Джессика Альба
Алисса Милано
Дженнифер Энистон
Эмили Блант
Джессика Бил
Лили Коллинз
Джессика Честейн
Стиль какой современной актрисы вам нравится?
Фото на превью East News, David Benito / WireImage / Getty Images
Поделиться этой статьёй