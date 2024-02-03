15 костюмов из фильмов, которые были полны намеков и скрытых смыслов. А мы все проглядели

Когда с головой окунаешься в действие фильма или сериала, костюмы вольно или невольно отходят на второй план. И многие весьма любопытные детали ускользают от внимания. А ведь в большинстве случаев костюмеры фильмов подбирают героям не просто красивую одежду, а вкладывают в нее особый смысл.

Громоздкое свадебное платье («Первый встречный», 2022)

Роскошное свадебное платье занимает ключевое место в повествовании. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Наряд состоял из девяти слоев и весил целых 43 кг, а для его транспортировки понадобилось пять человек. Безусловно, это не просто так. В центре сюжета — знаменитая певица, которая узнает об измене жениха за считанные минуты до церемонии бракосочетания. А громоздкое платье является метафорой разрушенной сказки. Оно настолько огромное, что героиня с трудом садится в машину. Наряд, как и сама свадьба стала слишком большой и лишила Кэт возможности видеть, за кого она выходит замуж.

Костюмы Мины и Дракулы («Дракула», 1992)

До встречи с Дракулой в гардеробе Мины доминируют преимущественно зеленые оттенки, многие из ее нарядов украшает декор в виде листьев, символизирующий свежесть и целомудрие героини. Как только девушка встречает графа, он «забирает» растительный орнамент, который прежде не носил, а Мина облачается в цвет страсти.

Наряд с необычным принтом («Эмили», 2022)

В центре сюжета — отношения английской писательницы Эмили Бронте и викария Уильяма Уэйтмана. В одной из сцен героиня предстает перед зрителем в синем платье. Простой с виду наряд скрывает интересную деталь. Если приглядеться, то можно заметить, что ткань украшена разрядами молнии на фоне туч. Этот узор — отсылка к самому знаменитому произведению писательницы «Грозовой перевал».

Дорожный костюм Корнелии («Англичанка», 2022)

Одежда Корнелии в сцене прибытия на Запад США должна была отобразить весь дискомфорт героини, оказавшейся в непривычной и опасной для нее среде. Для этого сценарист предлагал нарядить актрису в белое, однако художница по костюмам решила еще больше смутить персонажа и выбрала розовый цвет.

Знатоки живописи увидят в наряде отсылку к полотну Джеймса Джебуса Шеннона и не ошибутся: дизайнер вдохновлялась этой картиной.

Платье-комбинация Марго («Меню», 2022)

Платье-комбинация на главной героине подчеркивает ее «обнаженность» и уязвимость перед лицом угрозы. И в то же время выделяется среди темных костюмов других гостей ресторана. Тем самым создатели дали зрителям подсказку, кому из героев удастся спастись.

Контрастные туалеты Шарлотты и Леа («Шери», 2009)

Одевая главных героинь, бывших соперниц Шарлотту и Леа, художник по костюмам стремилась передать их черты характера. Неотесанная сплетница Шарлотта Пелу носила тяжелые ткани, например, бархат и парчу, расшитые корсеты, громоздкие шляпы и кучу драгоценных камней. Утонченная и чувственная Леа де Лонваль, в свою очередь, предпочитала светлые изящные платья из шелка и кружева, а в качестве украшений выбирала изделия из жемчуга.

Розовый наряд для суда («Блондинка в законе», 2001)

Поступая в Гарвард, Эль Вудс из кожи вон лезет, чтобы вписаться в новое окружение. Ярко-розовые костюмы сменяются на серые кардиганы и наглухо застегнутые рубашки. С первого взгляда такая перемена может показаться вполне закономерной. Но, отрекаясь от своего фирменного стиля, девушка изменяет самой себе. И только под конец фильма, осознавая это, она выбирает для своего первого большого дела привычное для нее ярко-розове платье со стразами. Наряд сильно выделает Эль среди остальных. Но именно в нем она чувствует себя по-настоящему комфортно.

Необычные узоры на нарядах героинь («Суспирия», 2018)

Художник по костюмам фильма «Суспирия» стремилась сделать так, чтобы практически все наряды героинь содержали женские символы. Так, например, одно из платьев персонажа Дакоты Джонсон, узор которого напоминает цвет вишни, на самом деле усыпано изображениями тазовых костей. На одежде других героинь можно заменить и более провокационные принты с различными частями женского тела. Это решение дизайнера было призвано показать тонкое исследование героинями женственности и женской силы.

Желтое платье Барби («Барби», 2023)

К концу фильма Барби сменила приторно-розовый наряд на скромное желтое платье. «Она просто стала человеком», — подумали мы. Но как бы не так. Художник по костюмам Жаклин Дюрран поделилась: «Мне очень хотелось проследить историю игрушечных нарядов Mattel. Я спросила представителей фирмы, какой костюм был самым популярным за последние 5–10 лет. Оказывается, желтое платье».

Это заявление наталкивает на мысль, что так называемая стереотипная Барби просто подстроилась под интересы современной аудитории, отринув устаревшие взгляды на себя саму.

Резинка на руке Хоппера («Очень странные дела», 2016)

Персонаж Хоппер часто носит на руке резинку, и внимательные зрители догадались, что это та же самая резинка, которую носила дочь героя в его флэшбеках. Актер Дэвид Харбор подтвердил догадку поклонников сериала и добавил, что у такого аксессуара более глубокий смысл — персонаж надевает на руку резинку лишь в те моменты, когда нуждается в поддержке.

Одежда жителей Виктори («Не беспокойся, дорогая», 2022)

Костюмы обитателей города Виктори были призваны с самого начала внушить зрителю мысль, что с этим местом что-то не так. Дело в том, персонажи носят одежду в духе 50-60-х годов прошлого столетия, но при этом ее цвета не шибко-то и соответствуют данной эпохе.

Например, платье цвета фуксии у героини Флоренс Пью или кобальтово-синий наряд у персонажа Оливии Уайльд. Эти оттенки не были распространены в середине прошлого века.

Бабочки в нарядах Пенелопы («Бриджертоны», 2020)

Если приглядеться, то можно заметить, что во многих образах Пенелопы присутствует бабочка. И тому есть объяснение. Чешуекрылое насекомое — символ возрождения и роста. Семейство нуворишей Фезерингтон находит место среди высшего света, словно гусеницы, превращающиеся в бабочек.

Корсет Кэтрин («Жестокие игры», 1999)

Лента является вольной интерпретацией знаменитого романа Шодерло де Лакло "Опасные связи. Но создатели отдали дань уважения экранизации 1988 года с участием Джона Малковича и Гленн Клоуз посредством костюма одной из главных героинь — корсет на Саре Мишель Геллар он является отсылает к образу Гленн.

Меняющееся платье Золушки и «говорящие» костюмы мачехи («Золушка», 2015)

Вместо того, чтобы одевать героиню в лохмотья, костюмеры пошли другим путем и остановили выбор на нежно-голубом платье из легкой ткани. Параллельно с развитием сюжета наряд теряет цвет, отражая безысходное положение девушки, которая потеряла отца.

Образ мачехи в исполнении несравненной Кейт Бланшетт был вдохновлен голливудскими дивами 40-х годов, в частности стилем Джоан Кроуфорд. Наряды героини напоминают скорее театральные костюмы. Драматичные силуэты вкупе с акцентными плечами и гипертрофированно объемными юбками подчеркивают двойственность ее натуры. Главным цветом Леди Тремейн является зеленый, символизирующий зависть. А обильно используемые черные элементы олицетворяют тьму ее души.