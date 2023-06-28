15 любимых героев мыльных опер чуть изменились, давайте посмотрим, как они выглядят теперь

«Клон», «Тропиканка», «Богатые и знаменитые» — с момента выхода этих культовых сериалов прошло по 20, а то и 30 лет. Под эти фильмы мы росли и вступали во взрослую жизнь, полную реальных драм, приключений и неожиданных поворотов. Время не стояло на месте и для актеров, сыгравших главные роли в этих мыльных операх. Давайте взглянем, как они выглядят теперь.