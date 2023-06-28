15 любимых героев мыльных опер чуть изменились, давайте посмотрим, как они выглядят теперь
«Клон», «Тропиканка», «Богатые и знаменитые» — с момента выхода этих культовых сериалов прошло по 20, а то и 30 лет. Под эти фильмы мы росли и вступали во взрослую жизнь, полную реальных драм, приключений и неожиданных поворотов. Время не стояло на месте и для актеров, сыгравших главные роли в этих мыльных операх. Давайте взглянем, как они выглядят теперь.
Каролина Дикманн (Асусена, «Тропиканка»)
Вера Фишер (Ивети, «Клон»)
Вероника Кастро (Роза Гарсия, «Дикая роза»)
Бьянка Ринальди (Изаура, «Рабыня Изаура», 2004)
Диего Рамос (Диего, «Богатые и знаменитые»)
Камила Питанга (Эсмеральда, «Берег Мечты»)
Габриела Дуарте (Мария Эдуарда, «Во имя любви»)
Каролина Кастинг (Розана, «Земля любви»)
Маркос Палмейра, (Шику Мота, «Воздушные замки»)
Каролина Ферраз (Милена, «Во имя любви»)
Сузана Виейра (Бранка, «Во имя любви»)
Вивиан Пажмантер (Лаура, «Во имя любви»)
Марсио Гарсия (Кассиану, «Тропиканка»)
Таис Араужо (Селминья Алуада, «Берег мечты»)
Клаудиа Райа (Анжела Видал, «Вавилонская башня»)
Если вам нужны еще парочка поводов для ностальгии, взгляните на актеров из культовых фильмов нашей юности. Некоторые из них так изменились, что их едва узнают даже преданные поклонники.
Фото на превью Rosa salvaje / Televisa
AdMe/Кино/15 любимых героев мыльных опер чуть изменились, давайте посмотрим, как они выглядят теперь
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