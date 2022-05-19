15+ любовных линий в фильмах и сериалах, которые вызвали у зрителей лишь недоумение

Фильмы и сериалы подарили нам немало романтических историй. Мы до сих пор вспоминаем отношения Роуз и Джека из «Титаника», Эдварда и Вивиан из «Красотки». Но не все экранные парочки производят на нас такое впечатление. Иногда актерам не удается достоверно сыграть влюбленных, а порой все портят промахи сценаристов.

Мы в ADME вспомнили несколько пар героев, отношения которых на экране смотрелись неуместно, и попытались понять, почему они так не понравились зрителям.

Тереза Лисбон и Патрик Джейн («Менталист», 2008–2015)

Большую часть этого детективного сериала Тереза и Патрик были друзьями, но к концу осознали, что испытывают друг к другу романтические чувства. Они начали встречаться, а затем поженились. Некоторые зрители посчитали, что создатели ввели любовную линию только ради того, чтобы порадовать фанатов. При этом отношения героев как будто почти не изменились. Казалось, они так и остались всего лишь друзьями и напарниками и даже продолжали обращаться друг к другу по фамилии.

Ретт Батлер и Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром», 1939)

Поверить в искренность чувств Скарлетт к Ретту или любому другому мужчине было сложно, ведь она меняла партнеров как перчатки. И при этом долгое время мечтала о муже своей подруги. Некоторые зрители подмечали, что нарциссизм Скарлетт мешал ей по-настоящему полюбить Ретта и осознать свои чувства. А другие даже называли любовные линии этого фильма худшими в истории кино.

Мадлен Суонн и Джеймс Бонд («007: Спектр», 2015)

Мы привыкли, что в каждом фильме об агенте 007 у главного героя появляется новый романтический интерес. И зрители часто сравнивают девушек Бонда друг с другом. По мнению некоторых, Мадлен Суонн не удалось затмить Веспер Линд в исполнении Евы Грин из ленты «Казино „Рояль“» (2006). Актерам просто не хватало «химии», благодаря которой запомнилась пара Бонда и Веспер.

Амстердам Валлон и Дженни Эвердин («Банды Нью-Йорка», 2002)

Возможно, романтическая сюжетная линия воспринималась бы зрителями иначе, если бы создатели поработали над ней получше и подобрали на роль Дженни другую актрису. Но ее сыграла Кэмерон Диас, которой, по мнению зрителей, не удалось изобразить близкие отношения с персонажем Леонардо Ди Каприо. Не все согласились с выпадами в сторону актерской игры Диас, но при этом пользователи утверждали, что любовная линия была просто лишней и не добавляла никаких важных для сюжета деталей.

Тор и Джейн Фостер («Тор», 2011)

В фильмах о супергероях любовные линии обычно не становятся основными. Ведь куда важнее показать путь и приключения героя. В этой картине отношения Тора и ученого Джейн Фостер были развиты совсем слабо, да и актеры не смогли убедить зрителей в том, что между их персонажами зародились чувства. Джейн больше напоминала фанатку, которая бегала за Тором.

Мэри Кроули и Генри Талбот («Аббатство Даунтон», 2010–2015)

На протяжении всего сериала о семье английских аристократов зрителей мучил вопрос: за кого же выйдет замуж Мэри? За последние 3 сезона появилось немало достойных претендентов, но ее окончательный выбор порадовал далеко не всех. Генри Талбот, по мнению поклонников проекта, был слишком неинтересным персонажем, а их пара — скучной до зевоты. Другие герои лишь говорили о том, как Мэри и Генри подходят друг другу, но зрителям этого толком не показали.

Амелия Шепард и Оуэн Хант («Анатомия страсти», 2005 — ...)

Амелия и Оуэн — 2 человека, которые сталкивались с потерями в жизни и пытались вместе залечить свои душевные раны. Иногда людям удается построить крепкие отношения в таких обстоятельствах, но это оказался не их случай. По мнению зрителей, Оуэну стоило прийти в себя после предыдущего разрыва и лишь затем начинать встречаться с Амелией.

Наташа Романофф и Брюс Бэннер («Мстители: Эра Альтрона», 2015)

Эти отношения многим показались неуместными. Наташа Романофф всегда была крутой хладнокровной героиней, которая не нуждалась в мужчине и романтике. При этом ее дружба с другими членами команды супергероев зрителям нравилась.

Оуэн Грэйди и Клэр Диринг («Мир юрского периода», 2015)

По мнению некоторых, в любовной линии в этом фильме тоже не было никакой необходимости. Всю картину Оуэн и Клэр то спасаются от динозавров, то выясняют отношения. Возникало ощущение, что создателям просто хотелось добавить эту часть истории для галочки. Им стоило либо продумать сюжет лучше, либо вообще отказаться от романтики, как это сделали авторы «Парка юрского периода» (1993), за что их похвалили зрители.

Поцелуй Кайло и Рей в конце фильма разделил зрителей на 2 лагеря. Некоторые считали, что с учетом всех поступков Кайло романтические отношения с ним для Рей были неуместными. Другие заявляли, что саге не хватало романтики, а между этими героями и до этого проскакивала искра. Но и те и другие сошлись в одном: сама по себе сцена с поцелуем была просто смешной.

Рита Вратаски и Уильям Кейдж («Грань будущего», 2014)

На протяжении всей картины Рита и Кейдж посвящали себя одному делу — спасению мира. С помощью шуток создатели намекали на то, что зрители не дождутся романтических отношений между этими героями. Однако в кульминационный момент Рита, которая казалась преданным делу человеком, не способным отвлечься на любовь, вдруг изменила сама себе и поцеловала Кейджа. Некоторые посчитали, что этот момент испортил концовку фильма.

Лекс Лютор и Лана Лэнг («Тайны Смолвиля», 2001–2011)

Лана была первой любовью главного героя сериала Кларка Кента. Ее отношения с будущим злодеем Лексом Лютором стали неожиданностью для зрителей. И хотя прежде эти двое неплохо общались, на самом деле их почти ничего не связывало друг с другом. Зрители надеялись, что из-за Лекса Лана могла и сама стать злодейкой. Это сделало бы историю интереснее. Но создателям не пришла на ум такая идея, поэтому сюжетная линия вышла скучной.

Брюс Уэйн и Селина Кайл («Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012)

По ходу фильма у Брюса Уэйна складывались близкие отношения с Мирандой Тейт, но остаться парой им было не суждено. А жаль, ведь зрители увидели между ними связь, которой не хватало Брюсу и Селине Кайл, хотя именно с ней он сошелся в конце. Отношения воровки и супергероя называли скорее созависимыми, чем романтическими.

Грейси Харт и Эрик Мэттьюс («Мисс Конгениальность», 2000)

Отношения Грейси Харт и ее напарника, который проявил интерес к женщине лишь после того, как она преобразилась внешне, некоторые называли ужасной ошибкой. Этой паре явно не хватало огонька. Возможно, все дело в актерской игре. Или в том, что в этом фильме вообще не было нужды с кем-то сводить главную героиню.

Елена Гилберт и Стефан Сальваторе, Елена Гилберт и Дэймон Сальваторе («Дневники вампира», 2009–2017)

На протяжении нескольких сезонов для зрителей оставалось загадкой, кого же из братьев выберет Елена. Она встречалась и со Стефаном, и с Дэймоном. И все эти отношения были полны проблем. Дэймон и Елена сами называли свою пару токсичной, а Стефан фактически преследовал девушку и постоянно обманывал ее.

Кили и Тауриэль («Хоббит: Пустошь Смауга», 2013)

Тауриэль не было в книгах Толкина, ее придумали специально для фильмов. И сначала это показалось хорошей идеей: во франшизе, в которой преобладали мужские персонажи, наконец-то появилась отважная героиня. Но быстро выяснилось, что добавили ее лишь ради того, чтобы создать любовный треугольник: Тауриэль, эльф Леголас и гном Кили. Из-за этих отношений Тауриэль потеряла весь свой потенциал и из интересной героини превратилась просто в объект обожания представителей мужского пола.

Сьюзен Певенси и Каспиан («Хроники Нарнии: Принц Каспиан», 2008)

Между этими героями сразу была заметна взаимная симпатия, а в конце фильма они поцеловались. Это не понравилось зрителям, ведь в книгах не было ни намека на такие отношения. Любовная линия удивила даже исполнителей ролей Сьюзен и Каспиана. К радости поклонников произведения, в следующей части Сьюзен уже не вернулась в Нарнию, поэтому ее роман с Каспианом не получил развития.