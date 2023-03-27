15+ неочевидных деталей из фильмов Тарантино, которые даже преданные поклонники могли проморгать

Квентину Тарантино — мастеру остроумных диалогов, захватывающих боевых сцен и кадров из багажника автомобиля — сегодня исполняется 60 лет. Все его фильмы хитро переплетены между собой, и нам остается лишь восхищаться, как он ловко все это придумал. Кажется, сколько ни смотри его фильмы, все равно каждый раз будешь находить в них какие-нибудь новые детали. Вот и мы обнаружили некоторые и в честь юбилея любимого режиссера делимся находками с вами.

Однажды в... Голливуде

Сюжет фильма, как вы знаете, основан на реальной истории Чарльза Мэнсона и его последователей. Самого Мэнсона сыграл актер Дэймон Херриман. Занятно, что в год, когда вышел фильм, он не единственный раз исполнил роль этого преступника. Вскоре после «Однажды в... Голливуде» вышел 2-й сезон «Охотника за разумом», и Дэймон вновь появился на экране в роли Мэнсона — правда, уже гораздо более старого, отбывающего наказание.

Когда Марго Робби в роли Шэрон Тейт приходит в книжный магазин, чтобы забрать свой заказ, на прилавке магазина можно увидеть керамическую птицу, которую наверняка узнают любители старого голливудского кино. Эта птица фигурирует в фильме «Мальтийский сокол», в котором герой ищет эту бесценную статуэтку.

В следующей сцене героиня, пришедшая в кинотеатр посмотреть фильм со своим участием, кладет ноги на спинку кресла, и зритель может заметить, что ноги у нее довольно грязные. Дело в том, что реальная Шэрон Тейт не слишком любила носить обувь и ходила босиком при любой удобной возможности. Иногда она даже надевала резинки на ноги, посещая общественные места, чтобы казалось, будто она в сандалиях с ремешками.

(Кстати, мы решили разобраться в реальной истории Шэрон Тейт и написали об этом статью.)

Бесславные ублюдки

Когда Арчи Хикокс, которого играет Майкл Фассбендер, заказывает напитки, он поднимает вверх 3 пальца: указательный, средний и безымянный. По этому жесту сидящие рядом персонажи мигом распознают, что Арчи — не немец, а агент под прикрытием: ведь немец, показывая число 3, поднял бы другие пальцы — большой, указательный и средний.

В фильме есть момент, где Ганс Ланда надевает туфлю на ногу Бриджит фон Хаммерсмарк. Это своеобразная отсылка к «Золушке». В сказке принц, обнаружив на балу потерянную туфельку, находит Золушку именно по ней. Для этого он заставляет всех девушек в королевстве примерить обувь. Ганс Ланда же, заставляя Бриджит примерить найденную им в баре туфлю, понимает, что девушка на самом деле двойной агент. К слову, тут мы нашли отсылку к мультфильму, а у нас есть статья с отсылками в самих мультфильмах.

Убить Билла

В первой части фильма есть сцена, где Беатрикс Киддо, героиня Умы Турман, шагает по стеклянному полу, так что враги этажом ниже ее видят. В этот момент в кадре на подошве обуви героини можно ненадолго заметить фразу «Пошли к черту», явно адресованную противникам.

Перед финальной битвой О-Рен Ишии, главный антагонист первой части, и героиня Турман обмениваются репликами. В привычном нам дубляже звучит фраза «Глупый кролик... Допрыгался». Но если вы смотрели фильм в оригинале, то могли уловить отсылку к имени главной героини. Слова звучат так: «Silly rabbit... Tricks are for kids », а зовут главную героиню Беа трикс Кид до. Это намек на то, что до всех событий женщины, судя по всему, были близкими подругами, и даже теперь, став врагами, обмениваются общими шутками.

are for », а зовут главную героиню Беа до. Это намек на то, что до всех событий женщины, судя по всему, были близкими подругами, и даже теперь, став врагами, обмениваются общими шутками. В этой же сцене О-Рен говорит, что Беатрикс не продержится и 5 минут. После ее слов звучит музыка, женщины начинают сражаться, и спустя ровно 4 минуты и 59 секунд Беатрикс одерживает победу. Мы восхищены Умой Турман в роли Беатрикс, но ее реальная жизнь не менее захватывающа, чем фильм, и мы написали о ней статью.

Бешеные псы

У Тарантино много крутых героинь — взять тот же «Убить Билла», который смело можно назвать «женским» фильмом, потому что там большое количество женщин, каждой из которых есть за что восхищаться. Но в «Бешеных псах» нет ни одной героини — за исключением девушки в машине, которая защищается от Мистера Оранжевого.

В фильме весь сюжет завязан на ограблении, но мы его на экране так и не видим. По словам режиссера, он очень гордится тем, что картина входит в десятку лучших фильмов об ограблениях — без собственно самого действа в кадре.

За грим в «Бешеных псах» отвечал Роберт Курцман. Он работал бесплатно, но было одно условие: Тарантино обязался написать сценарий по его рассказу «От заката до рассвета».

Омерзительная восьмерка

Героиня второго плана Джуди по прозвищу Шесть Лошадей гордится тем, что она «единственная Джуди, способная управиться с шестеркой лошадей» — это, мол, работа не для всех. Однако в действительности управлять дилижансом с 6 лошадьми проще, чем с четырьмя или двумя.

В фильме есть 3 отсылки к более раннему фильму Тарантино «Джанго освобожденный». Первая — когда зритель впервые видит на экране Маркуиса Уоррена, у него с собой находится седло, которое принадлежало Джанго. Вторая — в «Галантерее Минни» на полу лежит пиджак Джанго — вельветовый, зеленого цвета. А третья заключается в том, что персонажей Уолтона Гоггинса и в «Джанго», и в «Восьмерке» называют деревенщиной.

Криминальное чтиво