15 отрицательных героев, которые не были такими уж злодеями, если присмотреться внимательнее

Есть абсолютное зло вроде клоуна Пеннивайза, который заманивает детишек красным шариком. А есть герои, которые стали совершать нехорошие поступки не по доброй воле — сама судьба подталкивала их к этому. Конечно, можно было поступить правильно, но они выбрали другой путь. Мы не оправдываем злодеев, перешедших на «темную сторону», но попытаемся докопаться до причин их поступков. Надеемся, у нас это получится.

Джафар — «Аладдин»

Скажите, при упоминании имени Аладдина у вас тоже возникает желание запеть в голос: «Арабская но-о-очь»? Если да, то мы с вами в детстве смотрели одни и те же мультфильмы. Джафар — визирь Аграбы, доверенный советник султана, который по факту выполнял всю грязную работу и делал все, чтобы этому самому султану не пришлось волноваться и он мог и дальше попивать чаек и общаться с попугаем. При этом Джафар искренне хотел, чтобы Жасмин стала его невестой, и жутко ревновал ее к Аладдину. Когда визирь наконец ненадолго захватывает власть, он превращает султана в марионетку, позволяя попугаю Яго кормить его крекерами. Жасмин умоляет Джафара остановиться, и тот слушает любимую. Возможно, этот красавчик и правда был бы хорошим мужем и правителем, как считаете?

Патриция Реджани — «Дом Gucci»

Сразу оговоримся: речь о киноперсонаже, а не о реальном человеке. Прототип героини — женщина с крайне драматичной историей, которая провела 18 лет в неволе. Что касается экранного персонажа, то киноверсия Патриции родила 2 дочерей, помогла мужу выстроить империю, закрывала глаза на его интрижки, по сути, тащила на себе избалованного богатенького Маурицио, который в итоге ее предал, выгнал из дома и заставил отказаться от фамилии. Верно ли поступили сценаристы фильма «Дом Gucci», показав нам историю именно с этой стороны, — решать зрителю.

Флинт Марко — «Человек-паук: Нет пути домой»

Флинт Марко остался без отца в 3 года. Неслучайно его суперсилой станет песок — именно с ним связаны счастливые воспоминания: совсем малышом мать брала его с собой на пляж, где еще не знающий горя Флинт мирно играл. Повзрослев, Марко стал неудачником — начинания проваливались, все шло не по плану. С рождением дочери Пенни сердце героя могло бы оттаять, но она болеет, а он хочет быть хорошим отцом и делает все, чтобы получить деньги на медицинскую страховку. А дальше вы знаете — Флинт становится злодеем и получает абсолютный контроль над песком: умеет превращаться в песчаную бурю, регенерировать и трепать нервы Человеку-пауку.

Кроули — «Сверхъестественное»

Это один из знаковых и самых популярных персонажей сериала «Сверхъестественное», которого обожают фанаты. Когда сценаристы придумывали имя повелителя подземного мира, то вспомнили об Алистере Кроули и назвали героя в честь него. А наш Кроули — знатный манипулятор, но в нескольких эпизодах показана и его «человечная» сторона: он ищет любви матери, которая бросила его в детстве, готов прийти на помощь братьям Винчестерам, а в одном из эпизодов даже добровольно жертвует собой. Не будем забывать, что персонаж также крайне харизматичен и обладает отличным чувством юмора. По мнению Марка Шеппарда, исполнившего роль обаятельного демона, нет в мире ситуации, которую Кроули не может контролировать или выпутаться из нее.

Ванда Максимофф — вселенная Marvel

Ванда натворила немало дел, от ее красивых ручек пострадали Человек-муравей, Соколиный Глаз, доктор Стрэндж и даже сам Тони Старк. Но и судьба ее была не из легких: в детстве Ванда с братом Пьетро потеряли родителей, а сами спаслись исключительно благодаря магии Ванды. Потом девушка, принявшая титул Алой Ведьмы, теряет любимого — супергероя по имени Вижн, а ведь у них были такие планы. Неудивительно, что героиня становится психически неуравновешенной и создает вымышленную реальность, в основу которой легли ситкомы, что она смотрела в детстве. Там, в выдуманном мире, у нее идеальная жизнь с мужем и сыновьями Билли и Томми. Несчастная женщина с грустной судьбой и одна из самых ярких героинь Marvel, по мнению редакции.

Дарт Вейдер — «Звездные войны»

Только вспомните, как преданно и вдохновенно смотрел маленький Энакин Скайуокер на посетивших планету Татуин магистра-джедая Квай-Гона и его падавана Оби-Вана Кеноби. Сначала его выкупили из рабства, но без мамы, а расставание мальчик пережил тяжело. Потом он стал джедаем, на которого возлагали большие надежды, ведь существовало предсказание, что он восстановит равновесие силы. Когда на глазах Эни без суда и следствия хотят лишить жизни канцлера Шива Палпатина, который оказался Лордом ситхов, а магистр Йода дает бесполезный совет, нервы молодого джедая начинают сдавать. А когда он понимает, что его беременная жена Амидала вот-вот погибнет при родах, страх перед будущим достигает предела, он разочаровывается в старых идеалах. Так что переход на темную сторону был ожидаем, но от этого жалость к герою, который раньше был восприимчивым и добрым, ничуть не меньше.

Уолтер Мэбри — «Иллюзия обмана — 2»

Герой по имени Уолтер Мэбри — внебрачный сын Артура Тресслера, миллионера, которого четверка фокусников разоблачила в первом фильме. Уолтер хитер, умен, верит в науку. По сюжету он разрабатывает отличный план, а движет им лишь стремление отомстить за разорение и прилюдное унижение его отца. Тем обиднее слышать, как в финале фильма после провала Артур говорит внебрачному сыну, что вообще-то у него много детей, намекая, что Уолтер может и не иметь к нему никакого отношения. Это был первый раз, когда Дэниел Рэдклифф изобразил злодея, и нам кажется, что ему блестяще удалось это сделать.

Хитклифф — «Грозовой перевал»

Роману Эмили Бронте уже 175 лет, а он до сих пор будоражит женские сердца и не теряет актуальности, не зря его так любят экранизировать и ставить в театрах. И конечно, главный образец мрачного мужского очарования — Хитклифф. Его нашли на улицах Ливерпуля, приняли в семью Эрншоу, где он и влюбился в Кэтрин, дочку хозяина поместья «Грозовой перевал». Юношеская любовь не прошла, молчаливый и суровый Хитклифф проносит ее через всю свою жизнь. Он переживает издевательства брата Кэтрин, ее замужество, все невзгоды и удары судьбы — да, совершая не самые благородные поступки. Но в итоге оказывается вместе с любимой, правда, уже не в этой жизни, но иного и быть не могло, ведь верно заметила Кэтрин: «Из чего бы ни были сотворены наши души, его душа и моя — одно».

Геллерт Грин-де-Вальд — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

В списке самых опасных темных волшебников всех времен он уступает только Волан-де-Морту. Между тем еще в юном возрасте Геллерт увлекался наукой и экспериментами. Он остается верным амбициозным планам, которые строил еще с Дамблдором, — они хотели установить новый мировой порядок, при котором волшебники будут править маглами «для общего блага». Более того, делает все официально, пытается быть избранным верховным чародеем Международной конфедерации волшебников. Грин-де-Вальд не добивается своего силой, он убеждает, приглашает, зовет за собой. Он был идеалистом и действительно верил в то, что делает, как и в то, что его дела пойдут только на пользу всему обществу. Конечно, герой тщеславен, высокомерен и самовлюблен, но также верен своей позиции и данным в юности обещаниям.

Виктория — «Сумерки»

Одна из самых ярких и красивых героинь в экранизации романа Стефани Майер «Сумерки». Виктория родилась в Англии в XVI веке, ее мать была горничной. Хозяин дома плохо обращался с Викторией и ее старшей сестрой Энн. В итоге они сбежали, а потом сначала старшая сестра стала вампиром, а позже обратила и Викторию. Там же, на туманных улицах Англии, рыжеволосая красавица встречает своего будущего возлюбленного — Джеймса. Конечно, потеряв компаньона, с которым девушка провела не один век, она чувствовала себя несчастной и потерянной. И с тех пор как Эдвард лишил ее возлюбленного, Виктория искала пути для мести. Ну а чем кончилась ее охота на Беллу, знают все, кто посмотрел или прочел сагу.

Агент Смит — «Матрица»

Автономный модуль, который создан, чтобы защищать Матрицу и контролировать работу системы, просто выполнял свою работу. Он был запрограммирован на поддержание порядка в системе, а значит, охотился за всем, что делало ее нестабильной. Вроде выскочки Нео, который решил навести свои порядки. Именно благодаря столкновению с ним Смит из агента превращается в «свободного человека». Обратите внимание, во 2-й части «Матрицы» у него уже нет наушника, по которому приходят приказы, да и выглядит он более стильно, чем остальные люди в темных очках и классических костюмах. Смит перепрограммируется и превращается в вирус, однако продолжает бороться с Нео уже за идею — доводить дело до конца. Вот такой верный своим идеалам «человек».

Профессор Мориарти — «Шерлок»

«Да разве может быть антагонист таким классным?» — воскликнули мы, глядя на Эндрю Скотта в роли Мориарти на экране. Остроумный, наделенный от природы феноменальными математическими способностями, хоть и жутко самовлюбленный профессор стал единственным по-настоящему грозным врагом Шерлока Холмса. Джим построил целую систему, или, как верно заметил Артур Конан Дойл, сплел целую паутину, в которую благодаря своему блестящему интеллекту заманивал людей, разрабатывал стратегии для их обогащения, при этом сам хорошо зарабатывал на них и не гнушался шантажом. Но злым гением он стал не сразу — Джим хотел приносить пользу науке, но слухи заставили его оставить свой преподавательский пост, покинуть университет и даже переехать. Мориарти по-настоящему восхищен Шерлоком, поэтому раз за разом оставляет его в живых, чтобы играть, как кошка с мышкой. А может, он просто ему сочувствует или даже чувствует привязанность, как знать?

Карнеги — «Книга Илая»

Главный злодей постапокалиптического фильма по имени Карнеги не только собрал вокруг себя людей, но и создал правила, по которым худо-бедно функционировал город. Он защищает и содержит не только свою мини-банду, но и слепую женщину по имени Клавдия, а также ее дочь Солару, роль которой блестяще исполнила Мила Кунис. Более того, встретив Илая, Карнеги предлагает ему пищу и кров. И только узнав о том, что у героя в руках не простая книга, а Библия, которая способна изменить жизни людей, он зажигается идеей эту книгу заполучить. Тем болезненнее поражение — когда он обнаруживает, что отобранная книга написана шрифтом Брайля, весь выстроенный им мир рушится на глазах.

Джон Коули — «Остров проклятых»

По поводу финала психологического триллера, снятого Мартином Скорсезе, было немало споров — реально ли главный герой в исполнении Леонардо ди Каприо сошел с ума или его пытаются в этом убедить? В то время как в книге финал вполне себе однозначный: да, герой действительно не в себе. А психиатр доктор Коули просто разработал новый метод экспериментального лечения, который заключается в том, чтобы позволить пациенту воплотить в жизнь свои фантазии и его мозг смог противостоять жестокой правде. И это не первая попытка вернуть пациента к нормальной жизни, просто нам, зрителям, показывают последний шанс.

Джин Грей — «Люди Икс»

Несмотря на то что в детстве Джин осиротела, она была одним из самых добрых и спокойных мутантов. Грей могла контролировать разум, мысли и действия всех живых существ. Побывав в космосе, она получила силу Феникса, и эта мощная энергия бурлила в ней, пытаясь вырваться наружу. Джин старалась держать свою силу под контролем, она даже пожертвовала собой, чтобы спасти друзей-мутантов, но в процессе освободила Феникса — свою темную альтернативную личность. Когда ее возлюбленный Скотт поехал на озеро почтить ее память, Джин возродилась из пепла и стала причиной его гибели. После этого девушка уже не могла сдерживать свою темную сторону. Ну а последние приключения огненной бестии мы видели в фильме «Люди Икс: Последняя битва».