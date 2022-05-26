15 персонажей, которые к последней части фильма изменились так, что хоть новый паспорт получай
За последние полвека кинематограф подарил всему миру огромное количество фильмов и сериалов, которые шли в ногу со временем. Но есть кинокартины, в которых даже по прошествии многих лет осталась неизменна важная деталь — это актеры, которые просто вросли в роль, и никого другого на их месте мы уже не представляем.
Мы в ADME наглядно покажем, как изменились знаменитости, которые играли своего героя на протяжении многих частей в одной франшизе.
Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019)
Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна — «Крепкий орешек» (1988) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013)
Харрисон Форд в роли Индианы Джонса — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) и «Индиана Джонс — 5» (2023)
Мэгги Смит в роли Минервы Макгонагалл — «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и дары смерти: часть 2» (2011)
Джеффри Раш в роли капитана Гектора Барбоссы — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)
А какие еще фильмы вы знаете, где просто невозможно себе представить какого-то другого актера?
AdMe/Кино/15 персонажей, которые к последней части фильма изменились так, что хоть новый паспорт получай
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