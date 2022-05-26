15 персонажей, которые к последней части фильма изменились так, что хоть новый паспорт получай

За последние полвека кинематограф подарил всему миру огромное количество фильмов и сериалов, которые шли в ногу со временем. Но есть кинокартины, в которых даже по прошествии многих лет осталась неизменна важная деталь — это актеры, которые просто вросли в роль, и никого другого на их месте мы уже не представляем.