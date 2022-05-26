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15 персонажей, которые к последней части фильма изменились так, что хоть новый паспорт получай

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За последние полвека кинематограф подарил всему миру огромное количество фильмов и сериалов, которые шли в ногу со временем. Но есть кинокартины, в которых даже по прошествии многих лет осталась неизменна важная деталь — это актеры, которые просто вросли в роль, и никого другого на их месте мы уже не представляем.

Мы в ADME наглядно покажем, как изменились знаменитости, которые играли своего героя на протяжении многих частей в одной франшизе.

Том Круз в роли лейтенанта Пита Митчелла — «Топ Ган» (1986) и «Топ Ган: Мэверик» (2022)

Вин Дизель в роли Доминика Торетто — «Форсаж» (2001) и «Форсаж-9» (2021)

Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019)

Джейми Ли Кертис в роли Лори Строуд — «Хэллоуин» (1978) и «Хэллоуин убивает» (2021)

Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли — «Чужой» (1979) и «Чужой-4: Воскрешение» (1997)

Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна — «Крепкий орешек» (1988) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013)

Джуди Денч в роли агента М — «Золотой глаз» (1995) и «007: Координаты Скайфолл» (2012)

Харрисон Форд в роли Индианы Джонса — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) и «Индиана Джонс — 5» (2023)

Мэгги Смит в роли Минервы Макгонагалл — «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и дары смерти: часть 2» (2011)

Джеффри Раш в роли капитана Гектора Барбоссы — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)

Киану Ривз в роли Нео — «Матрица» (1999) и «Матрица: Воскрешение» (2021)

Хью Джекман в роли Росомахи — «Люди Икс» (2000) и «Логан» (2017)

Рене Зеллвегер в роли Бриджит Джонс — «Дневник Бриджит Джонс» (2001) и «Бриджит Джонс — 3» (2016)

Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектера — «Молчание ягнят» (1991) и «Красный дракон» (2002)

Мэтт Деймон в роли Джейсона Борна — «Идентификация Борна» (2002) и «Джейсон Борн» (2016)

А какие еще фильмы вы знаете, где просто невозможно себе представить какого-то другого актера?

Фото на превью Bridget Jones's Diary / Miramax and co-producers, Bridget Jones's Baby / Miramax and co-producers
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AdMe/Кино/15 персонажей, которые к последней части фильма изменились так, что хоть новый паспорт получай
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