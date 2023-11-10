15 персонажей любимых сериалов, которые раздражают зрителей до зубовного скрежета

В сериалах, как и в жизни, люди бывают разными. Одним героям мы легко сопереживаем, ну а других авторы придумали специально, чтобы те потрепали нам нервишки. А порой персонаж, который задуман как положительный, с каждой серией раздражает зрителей все больше. Пользователи сети поделились, кто из героев известных сериалов возмущает их до мозга костей.