15 персонажей любимых сериалов, которые раздражают зрителей до зубовного скрежета
В сериалах, как и в жизни, люди бывают разными. Одним героям мы легко сопереживаем, ну а других авторы придумали специально, чтобы те потрепали нам нервишки. А порой персонаж, который задуман как положительный, с каждой серией раздражает зрителей все больше. Пользователи сети поделились, кто из героев известных сериалов возмущает их до мозга костей.
Уэнсдэй — «Уэнсдэй»
- Подразумевалось, что Уэнсдэй будет очень умной. Но в итоге весь 1-й сезон она просто обвиняет всех своих знакомых подряд и каждый раз ошибается. © mrsjiggems2 / Reddit
- Высокомерная грубиянка. Она жестока даже с теми, кто хорошо к ней относится. © Due-Lie-8710 / Reddit
- У этой девушки просто отвратительный характер. Бесит так, что смотреть тошно. © Icy_Piglet_4847 / Reddit
- Просто какая-то депрессивная эмо-девочка. © D0wnVoteMe_PLZ / Reddit
Серена — «Сплетница»
- Скучная и пустая. А еще у нее ужасный вкус. © eli454 / Reddit
- Она постоянно пребывает в роли жертвы и думает только о себе. Портит жизнь своим друзьям и близким и никогда не извиняется. А потом расстраивается, что ей не доверяют. © dametuelaa / Reddit
- В первых сезонах она была моим любимым персонажем. Но потом сценаристы все испортили. Эгоистка, просто бесит. © Mrs_Riddle / Reddit
- Лицемерная и мстительная манипуляторша. © zaktingz / Reddit
Сьюзан — «Отчаянные домохозяйки»
- Сьюзан просто зануда. © QueenGinLover / Reddit
- Раздражительная и поверхностная. Совершает рискованные поступки, не задумываясь о последствиях. Ее бедная дочка вынуждена заботиться и о себе, и о своей матери. © Unknown author / Reddit
- Ужасная мать, просто эгоистка. Она готова устроить саботаж, чтобы добиться своего. Я ненавижу ее. © sleaniee / Reddit
Эмили — «Эмили в Париже»
- Я ненавидела Эмили на протяжении всех серий. © fragilelyon / Reddit
- Она совсем не развивалась как персонаж. Обычно после одного-двух сезонов герои учатся на своих ошибках, но в 3-м Эмили осталась прежней. © chonkybilai / Reddit
- Какая же она глупая. Она во Франции уже 2 года и до сих не умеет говорить на французском. © LieutenantStar2 / Reddit
- Я едва осилил первую серию. Она была невыносима. Я просто не смог смотреть дальше. © ScepticOfEverything / Reddit
Кэрри Брэдшоу — «Секс в большом городе»
- Весь смысл сериала в том, что она использует похождения своих подруг для получения финансовой выгоды. © PorkRoll2022 / Reddit
- Я тоже терпеть не могу Кэрри. Настоящая королева драмы. © windi1978 / Reddit
- Нереально токсичная дамочка. © PoliticalNoodles / Reddit
- Просто невероятная эгоистка. Я искренне ненавижу Кэрри. Она и Мистер Биг — гадкие люди, которые заслуживают друг друга. © -amortentia- / Reddit
Королева-мать — «Корона»
- Она напоминает мне тех противных и крайне осуждающих всех тетушек, которые суют нос в жизнь других людей. © -amortentia- / Reddit
Фиона — «Бесстыжие»
- Просто сатана в юбке. © _forum_mod / Reddit
- Некоторые люди оправдывают ее тем, что «у нее было тяжелое детство». А она и свою семью чуть не погубила. © _forum_mod / Reddit
Шеннон Рутерфорд — «Остаться в живых»
- Она невыносима. Все время принимала неверные решения — и это на острове, где повсюду подстерегает серьезная опасность. © Breakmastajake / Reddit
Санса Старк — «Игра престолов»
- Она остается эгоистичным, избалованным ребенком на протяжении всех сезонов. Никакого развития характера. Для меня она все та же недалекая и своенравная девчонка, что и в самом начале сериала. © AhsFanAcct / Reddit
Рэйчел Грин — «Друзья»
- Ужасная девушка, самовлюбленная. Ей все прощают из-за ее красоты. © SleeplessError / Reddit
- Друзья Рэйчел страдают из-за нее, а она при этом обвиняет во всем именно их. Это раздражает. © MichaelScottsWormguy / Reddit
Мэри — «Шэрлок»
- Ее предыстория была до смешного надуманна. Неубедительная, совершенно бесполезная героиня. Сценаристы потратили бог знает сколько времени на то, чтобы заинтриговать нас, но в конечном итоге все эти манипуляции с аудиторией ни к чему не привели. © puritypersimmon / Reddit
- Сценаристам нужно было придумать что-то остросюжетное, чтобы оправдать эту роль. © ThinkingViolet / Reddit
Джон Сноу — «Игра престолов»
- Джон Сноу невероятно скучный. Это ужасно для персонажа, который занимает так много экранного времени. © Electric_Nachos / Reddit
- Он постоянно изображает из себя жертву. © eemmaber / Reddit
Рори — «Девочки Гилмор»
- Рори просто невыносима. © Catsushigo / Reddit
- Я смотрел этот сериал, наверное, раз 6–7. Рори Гилмор — противная маленькая ведьма. © dogbert730 / Reddit
Уолтер Уайт — «Во все тяжкие»
- Уолтер ведет себя отвратительно по отношению почти ко всем персонажам. Наблюдать за тем, как он решает возникающие проблемы, действительно интересно, но как главный герой он крайне несимпатичный. © Midwest__Misanthrope / Reddit
Тед Мосби — «Как я встретил вашу маму»
- Он как Росс из «Друзей», только хуже. © ipakookapi / Reddit
- Тед совсем не смешной. А с женщинами, с которыми он встречается, он ведет себя очень некрасиво. И не учится на своих ошибках. © jelatinman / Reddit
- По задумке он должен быть послужить неким примером хорошего парня, а в итоге персонаж получился жутковатым. © TaylorCurls / Reddit
Как известно, от любви до ненависти один шаг. Но бывает и так, что к героям, которых авторы намеренно представили как отрицательных, зрители испытывают теплые чувства и сопереживают им куда больше, чем протагонистам.
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