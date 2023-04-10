15 разочаровавших фильмов, увидев которые зрители лишь в недоумении выдавили из себя: «И что это было?»

Бывает так, что люди смотрят фильм и никак не могут понять, за что же тут можно зацепиться, чтобы все-таки пересилить себя и досмотреть. Или вообще чувствуют испанский стыд, глядя на экран. И такое порой случается даже при просмотре распиаренных кинокартин. Мы решили узнать, какие ленты вызвали у зрителей оторопь и сожаление о напрасно потраченном времени.