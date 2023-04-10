15 разочаровавших фильмов, увидев которые зрители лишь в недоумении выдавили из себя: «И что это было?»
Бывает так, что люди смотрят фильм и никак не могут понять, за что же тут можно зацепиться, чтобы все-таки пересилить себя и досмотреть. Или вообще чувствуют испанский стыд, глядя на экран. И такое порой случается даже при просмотре распиаренных кинокартин. Мы решили узнать, какие ленты вызвали у зрителей оторопь и сожаление о напрасно потраченном времени.
А в конце статьи вы узнаете, какой крайне популярный сериал на самом деле полюбили далеко не все киноманы.
- Мой друг как-то сказал, что мы прямо должны посмотреть фильм «Человек — швейцарский нож». Так я узнал, что у нас с ним очень разные мнения о том, что такое обязательные к просмотру фильмы. © NakedChickOnTheWall / Reddit
- «Сумерки. Сага. Новолуние» — один из самых худших фильмов. Все фильмы в этой серии довольно плохие. Но, как по мне, 2-я часть хуже всех. Я еле досидел до конца и чуть не уснул. © Aaron Ellis / Quora
- В серии «Трансформеры» целых 5 частей. Фильмы о роботах, которые могут превращаться во что угодно. Добавьте сюда еще ужасную актерскую игру, слабый сценарий и миллиард спецэффектов — и вы получите кассовые хиты. Нелепость какая-то. Это просто роботы, которые по какой-то глупой причине являются обычными вещами. Как, скажите на милость, можно снять об этом 5 фильмов? © Denver Hawthorne / Quora
- «Быть Джоном Малковичем» — это просто ряд странных событий, идущих друг за другом и почти не дающих возможности переварить происходящее. © LoopyPro / Reddit
- Обнаружила ленту «Бивень» в разделе комедий. Посмотрела весь фильм в ожидании кульминации. Этого так и не произошло. А после просмотра мне еще и кошмары снились. © notesunderground / Reddit
- Меня не впечатлило «Криминальное чтиво». Я, конечно, понимаю, что у Тарантино своя атмосфера. Но я только отвращение ко всем героям и их диалогам испытала. Единственные плюсы — саундтрек и картинка местами.
- Фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» — это бесстыдная попытка представить Мэрилин Монро пустышкой, а затем попытаться внезапно изменить ситуацию в конце, чтобы создать впечатление, что она все это время нас разыгрывала и на самом деле не идиотка. В картине нет ничего впечатляющего. Есть даже несколько совершенно плохих сцен или тех, которые я бы назвал полной безвкусицей. Думаю, что сейчас это считается классикой просто потому, что Мэрилин Монро — звезда. © Anonymous_Maxine / IMDb
- Не понимаю восторгов вокруг серии фильмов «Крестный отец». Скучно, нудно, ничего интересного особо не происходит, просто все друг другу мстят. Но об этой ленте принято говорить с придыханием, как будто это что-то великое.
- У меня были огромные надежды на фильм «Превосходство». В итоге он разочаровал меня, если не сказать больше. Фильм скучный. Концепция, исследуемая в ленте, прекрасна, но не раскрыта в полной мере. Короче говоря, мне хотелось спать. Имея в своем распоряжении звездный актерский состав и крутую съемочную группу, фильм оказался никчемным. После кинотеатра я посмотрел картину еще раз на компьютере, подумав, что мог упустить какие-то нюансы и не оценил ее по достоинству. Но это действительно было ужасно. Фильм похож на произведение искусства, испорченное уличными хулиганами. © Amit Pallath / Quora
- Не могу понять, почему так популярен фильм «Безумный Макс: Дорога ярости». Все, что я запомнил из сюжета, — герои почти весь фильм куда-то сломя голову едут. Да, спецэффекты крутые, но сюжет мне показался скучным. Выходя из кинотеатра, я сказал: «Что это было вообще?»
- Как-то под Новый год вышел фильм «Щелкунчик и четыре королевства». Я решила сходить на него на свою голову. Лента оказалась жалкой попыткой переосмыслить сюжет известной сказки. И эта попытка в итоге обернулась такой же жалкой пародией на «Алису в Стране чудес» Тима Бертона. История вышла неинтересной, сюжетные повороты — банальными. Актерская игра тоже оставляет желать лучше. Маккензи Фой в «Сумерках», еще будучи ребенком, была более эмоциональной. А Кира Найтли только кривляется, пытаясь строить из себя злую тетю. Единственный плюс фильма — сказочно красивые декорации.
- На протяжении всего фильма «Плакса» я недоумевала, как такое могли снять. Лента считается комедией, но мне было абсолютно не смешно — мне было противно смотреть. Герои выглядели стремно и вели себя глупо и отвратительно. Сюжет вообще пустышка. Если бы не Джонни Депп, который хоть немного вытягивал эту киноленту, я бы выключила фильм в первые минут 10.
- Не скажу, что «Солнцестояние» прямо возмутило меня. Но, безусловно, его создатели облажались. Это из разряда фильмов, про которые я могу сказать: смотреть это — одно мучение. Лента только заставила меня настороженно относиться к тому, как кошмарно люди могут себя вести. Просто жуть какая-то. © ChrisTheKnight03 / Reddit
- «Бэтмен» — худший фильм 2022 года. Доски менее деревянные, чем Роберт Паттинсон в этом фильме. © Paul Downie / Quora
- Мне не понравилась «Круэлла». Да, Эмма Стоун красивая и стильная. И в целом весь фильм визуально красивая картинка. Но у меня такое ощущение, что создатели пытались привлечь взрослую аудиторию (тех, кому в детстве нравился «101 далматинец») детским леденцом. Мне было скучновато. Мне казалось, меня снова зовут играть в песочницу.
Бонус: зрители посмотрели сериал «Уэнсдэй» и с возмущением обратились к его создателям
- Если вы собираетесь менять персонажей до такой степени, создайте новых. Я не понимаю резких изменений в любимых образах, которые мы наблюдаем в Голливуде уже некоторое время. Нет ничего плохого в том, чтобы черпать вдохновение в героях прошлых лент, но позволять себе вольности, подобные тем, которые наблюдаются в этом сериале, я, как большой поклонник семейки Аддамс, считаю совершенно неприемлемым. Не понимаю, как какой-либо фанат Аддамсов может наслаждаться этим. © amarisdsage / IMDb
А вот киноленты, которые зрители, наоборот, обожают и считают несправедливо обделенными популярностью:
AdMe/Кино/15 разочаровавших фильмов, увидев которые зрители лишь в недоумении выдавили из себя: «И что это было?»
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