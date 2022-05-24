15 шикарных выпускных платьев из фильмов и сериалов, о которых в свое время мечтали многие девушки

Редкая старшеклассница не ждет с нетерпением выпускного вечера. И не только потому, что торжественное мероприятие окончательно проводит черту между детством и взрослой жизнью. Для девушек школьный бал — это первый в жизни повод надеть роскошное вечернее платье.

В преддверии сезона выпускных мы в ADME решили полюбоваться ярчайшими праздничными образами старшеклассниц из мира кино. И посмотреть, как менялась мода на эти наряды.

Кэрри — «Кэрри» (1976)

Розовое атласное платье Кэрри стало культовым. По словам рецензентов, преображение школьной дурнушки, которая раньше носила лишь мешковатую одежду, не получилось бы настолько эффектным, если бы создатели картины одели героиню в более вычурное платье. Как в 1970-е, так и сейчас подобный наряд может быть уместен на праздничном вечере.

Сэнди — «Бриолин» (1978)

Несмотря на то, что фильму «Бриолин» вот-вот исполнится 44 года, выпускное платье героини выглядит актуальным и сегодня. Белый наряд с юбкой солнце чуть ниже колена определенно оценят школьницы, которые готовы танцевать весь вечер напролет.

Энди — «Милашка в розовом» (1986)

Розовое платье с открытыми плечами банальным не назовешь. В таком наряде точно можно выделиться на фоне других выпускниц. Однако актрисе Молли Рингуолд платье настолько не понравилось, что она плакала, когда увидела его. Ей пришелся не по вкусу его мешковатый силуэт.

Мэри — «Все без ума от Мэри» (1998)

Создается впечатление, что голубое платье героини Кэмерон Диас изготовлено из обычной хлопчатобумажной ткани. Но, несмотря на кажущуюся простоту, наряд выглядит великолепно. Он подчеркивает юность и естественную красоту девушки.

Ленни — «Это все она» (1999)

Героиня Рэйчел Ли Кук, которая на протяжении ленты превращалась из дурнушки в красавицу, окончательно сразила всех на выпускном балу. Она выбрала черное блестящее платье по фигуре.

Кэт — «10 причин моей ненависти» (1999)

На важное в жизни каждой школьницы мероприятие героиня фильма надела фиолетовое платье в бельевом стиле. В качестве аксессуаров она использовала палантин в тон наряду и нитку жемчуга. Ее образ можно назвать классическим.

Люси — «Перекрестки» (2002)

Пересматривая фильм «Перекрестки» с Бритни Спирс в главной роли, можно изучать модные тенденции 2000-х годов. Выпускной наряд героини отлично соответствует той эпохе: платья с декорированным верхом и квадратным вырезом были на пике популярности.

Блэр — «Сплетница» (2007–2012)

Королева школы Блэр и для выпускного вечера выбрала по-настоящему королевское платье бренда Marchesa. Черный наряд был расшит узором в виде золотых перьев павлина. Дополнила она его роскошной диадемой.

Белла — «Сумерки» (2008)

Киношная Белла, которая отдает предпочтение удобным и простым вещам, решила не изменять себе, собираясь и на школьный бал. Она выбрала весьма скромное синее платье, которое дополнила расшитым кардиганом. Некоторые поклонники произведений Стефани Майер остались недовольны нарядом, ведь книжная Белла на мероприятие надела более роскошное платье.

Ниди — «Тело Дженнифер» (2009)

Ниди предпочла выпускной наряд в стиле ретро с рукавами буф. Художники по костюмам разработали несколько вариантов платья, и когда актриса Аманда Сейфрид примерила окончательный, даже попросила «еще больше пышности». Желание было исполнено.

Елена — «Дневники вампира» (2009–2017)

По сюжету Елена надела украденный у подруги роскошный наряд цвета фуксии, чем знатно ту разозлила. После выхода серии о выпускном поклонницы «Дневников вампира» ринулись в магазины и раскупили платья такого же фасона.

Ария — «Милые обманщицы» (2010–2017)

Героиня явно хотела выделиться на выпускном. Ее наряд был довольно нетипичен для этого школьного мероприятия. Девушка надела укороченный топ и пышную цветастую юбку в пол из тяжелой ткани.

Кристин — «Леди Берд» (2017)

Героиня Сирши Ронан купила выпускной наряд своей мечты в комиссионном магазине. Идея одеть Кристин в розовое платье а-ля принцесса принадлежала режиссеру. Модные издания потом похвалили это решение. Образ стал чуть ли не революционным. Ведь подобного рода костюмы обычно ассоциируются со слащавыми героинями, чего не скажешь о бунтарке Кристин. Так персонаж фильма приложил руку к развенчиванию киношных стереотипов.

Эль — «Будка поцелуев» (2018)

Эль выбрала платье кораллового оттенка с вырезом в виде сердечка, без бретелей. И, как подобает героине ромкома, эффектно спустилась в нем по лестнице. Многие зрительницы остались в восторге от наряда.

Пэджетт — «Это все он» (2021)

«Это все он» — ремейк культовой романтической комедии «Это все она», о которой уже шла речь выше. Только теперь главная героиня — королева школы. На выпускной она надела красное платье с высоким разрезом и затмила всех сверстниц. Глядя на этот наряд, можно сделать вывод, что и в 2020-е годы киношные старшеклассницы могут служить примером стиля и элегантности.