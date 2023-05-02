15+ случаев, когда киношники заморочились и подобрали актеров и актрис на роли родственников так, что не к чему и придраться
Иногда киношники берут на роли членов одной семьи именитых актеров и актрис, но при этом забывают, что кровные родственники должны иметь некие схожие черты. В таком случае верить в происходящее на экране становится крайне затруднительно. Потому хочется пожать руки тем кастинг-менеджерам, которые действительно заморачиваются при подборе артистов на роли отцов и детей, братьев и сестер.
Лора Дерн и Сирша Ронан
Марми и Джо Марч в кинокартине «Маленькие женщины» 2019 года.
Эми Адамс и Элайза Сканлен
Камилла и Эмма в мини-сериале «Острые предметы» 2018 года.
Пирс Броснан и Кая Скоделарио
Людовик XIV и Мария-Жозефа в фильме «Русалка и дочь короля» 2022 года.
Келли Разерфорд и Блейк Лайвли
Лили и Серена ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», 2007–2012 годы.
Элизабет Макговерн и Мишель Докери
Кора и Мэри Кроули в сериале «Аббатство Даунтон», 2010–2015 годы.
Оскар Айзек и Тимоти Шаламе
Лето и Пол Атрейдес в фильме «Дюна» 2021 года.
Миа Киршнер и Нина Добрев
Изабель и Елена в сериале «Дневники вампира», 2009–2017 годы.
Мэттью Макконахи и Джессика Честейн
Купер и Мерф в киноленте «Интерстеллар» 2014 года.
Аннетт Бенинг и Тора Берч
Кэролайн и Джейн Бернем в фильме «Красота по-американски» 1999 года.
Джейн Фонда и Фелисити Хаффман
Джорджия и Лилли в кинокартине «Крутая Джорджия» 2007 года.
Кери Расселл, Джонатан Рис-Майерс и Фредди Хаймор
Лайла, Луис и Эван в фильме «Август Раш» 2007 года.
Кристин Скотт Томас и Натали Портман
Элизабет и Анна Болейн в кинокартине «Еще одна из рода Болейн» 2008 года.
Джон Ларрокетт и Кимберли Уильямс
Тони и Вирджиния в мини-сериале «Десятое королевство» 2000 года.
Шан Брук и Милли Олкок
Эймма и Рейенира в сериале «Дом Дракона», стартовавшем в 2022 году.
Тери Гарр и Лиза Кудроу
Фиби Эббот и Фиби Буффе в ситкоме «Друзья», 1994–2004 годы.
Уиллем Дефо и Джеймс Франко
Норман и Гарри Озборн в фильме «Человек-паук» 2002 года.
Шер и Вайнона Райдер
Рэйчел и Шарлотта Флэкс в кинокартине «Русалки» 1990 года.
Мерил Стрип и Аманда Сейфрид
Донна и Софи Шеридан в фильме-мюзикле «Мамма Mia!» 2008 года.
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