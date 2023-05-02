15+ случаев, когда киношники заморочились и подобрали актеров и актрис на роли родственников так, что не к чему и придраться

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Иногда киношники берут на роли членов одной семьи именитых актеров и актрис, но при этом забывают, что кровные родственники должны иметь некие схожие черты. В таком случае верить в происходящее на экране становится крайне затруднительно. Потому хочется пожать руки тем кастинг-менеджерам, которые действительно заморачиваются при подборе артистов на роли отцов и детей, братьев и сестер.

Лора Дерн и Сирша Ронан

Марми и Джо Марч в кинокартине «Маленькие женщины» 2019 года.

Эми Адамс и Элайза Сканлен

Камилла и Эмма в мини-сериале «Острые предметы» 2018 года.

Пирс Броснан и Кая Скоделарио

Людовик XIV и Мария-Жозефа в фильме «Русалка и дочь короля» 2022 года.

Келли Разерфорд и Блейк Лайвли

Лили и Серена ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», 2007–2012 годы.

Элизабет Макговерн и Мишель Докери

Кора и Мэри Кроули в сериале «Аббатство Даунтон», 2010–2015 годы.

Оскар Айзек и Тимоти Шаламе

Лето и Пол Атрейдес в фильме «Дюна» 2021 года.

Миа Киршнер и Нина Добрев

Изабель и Елена в сериале «Дневники вампира», 2009–2017 годы.

Мэттью Макконахи и Джессика Честейн

Купер и Мерф в киноленте «Интерстеллар» 2014 года.

Аннетт Бенинг и Тора Берч

Кэролайн и Джейн Бернем в фильме «Красота по-американски» 1999 года.

Джейн Фонда и Фелисити Хаффман

Джорджия и Лилли в кинокартине «Крутая Джорджия» 2007 года.

Кери Расселл, Джонатан Рис-Майерс и Фредди Хаймор

Лайла, Луис и Эван в фильме «Август Раш» 2007 года.

Кристин Скотт Томас и Натали Портман

Элизабет и Анна Болейн в кинокартине «Еще одна из рода Болейн» 2008 года.

Джон Ларрокетт и Кимберли Уильямс

Тони и Вирджиния в мини-сериале «Десятое королевство» 2000 года.

Шан Брук и Милли Олкок

Эймма и Рейенира в сериале «Дом Дракона», стартовавшем в 2022 году.

Тери Гарр и Лиза Кудроу

Фиби Эббот и Фиби Буффе в ситкоме «Друзья», 1994–2004 годы.

Уиллем Дефо и Джеймс Франко

Норман и Гарри Озборн в фильме «Человек-паук» 2002 года.

Шер и Вайнона Райдер

Рэйчел и Шарлотта Флэкс в кинокартине «Русалки» 1990 года.

Мерил Стрип и Аманда Сейфрид