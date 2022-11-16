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15 случаев, когда привлекательные актеры так сыграли отталкивающих персонажей, что их сложно было узнать

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Для актера перевоплощение на экране — это всегда вызов собственным возможностям. В особенности это касается персонажей-злодеев, которые должны выводить зрителя на эмоции и двигать сюжет, чтобы главному герою было чем заняться. Мы сравнили, как сильно отличаются звездные мужчины в ролях плохишей от того, как они выглядят на красной дорожке.

Родриго Санторо — Ксеркс, «300 спартанцев»

© 300 / Warner Bros. and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Джозеф Гордон-Левитт — Командир Кобры (Рекс Льюис / Доктор), «Бросок кобры»

Сала Бейкер — Саурон, «Властелин колец: Братство Кольца»

Киану Ривз — Роквелл, «Плохая партия»

© The Bad Batch / Annapurna Pictures and co-producers, Charles Sykes / Invision / AP / East News

Кеннет Брана — Арлисс Лавлесс, «Дикий, дикий Запад»

© Wild Wild West / Warner Bros. and co-producers, Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Энтони Старр — Джон (Хоумлендер), «Пацаны»

© The Boys / Amazon Studios and co-producers, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Ник Стал — Рорк-младший, «Город грехов»

© Sin City / Dimension Films and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Хавьер Бардем — Антон Чигур, «Старикам тут не место»

Арнольд Вослу — Имхотеп, «Мумия возвращается»

Оскар Айзек — Блу Джонс, «Запрещенный прием»

Кевин Джеймс — Доминик, «Бекки»

Саша Барон Коэн — месье Тенардье, «Отверженные»

© Les Misérables / Universal Pictures and co-producers, JGM, PacificCoastNews.com / East News

Мэттью Гуд — Адриан Вайдт (Озимандий), «Хранители»

© Watchmen / Warner Bros. and co-producers, Todd Williamson / Invision / AP / East News

Жерар Дармон — Амонбофис, «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“»

Стэнли Туччи — Джордж Харви, «Милые кости»

У вас есть любимчики среди злодеев в кино? Расскажите о них.

Фото на превью 300 / Warner Bros. and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
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AdMe/Кино/15 случаев, когда привлекательные актеры так сыграли отталкивающих персонажей, что их сложно было узнать
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