15 случаев, когда привлекательные актеры так сыграли отталкивающих персонажей, что их сложно было узнать

Для актера перевоплощение на экране — это всегда вызов собственным возможностям. В особенности это касается персонажей-злодеев, которые должны выводить зрителя на эмоции и двигать сюжет, чтобы главному герою было чем заняться. Мы сравнили, как сильно отличаются звездные мужчины в ролях плохишей от того, как они выглядят на красной дорожке.