15 случаев, когда привлекательные актеры так сыграли отталкивающих персонажей, что их сложно было узнать
Для актера перевоплощение на экране — это всегда вызов собственным возможностям. В особенности это касается персонажей-злодеев, которые должны выводить зрителя на эмоции и двигать сюжет, чтобы главному герою было чем заняться. Мы сравнили, как сильно отличаются звездные мужчины в ролях плохишей от того, как они выглядят на красной дорожке.
Родриго Санторо — Ксеркс, «300 спартанцев»
Джозеф Гордон-Левитт — Командир Кобры (Рекс Льюис / Доктор), «Бросок кобры»
Сала Бейкер — Саурон, «Властелин колец: Братство Кольца»
© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
Киану Ривз — Роквелл, «Плохая партия»
Кеннет Брана — Арлисс Лавлесс, «Дикий, дикий Запад»
© Wild Wild West / Warner Bros. and co-producers, Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News
Энтони Старр — Джон (Хоумлендер), «Пацаны»
Ник Стал — Рорк-младший, «Город грехов»
© Sin City / Dimension Films and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
Хавьер Бардем — Антон Чигур, «Старикам тут не место»
Арнольд Вослу — Имхотеп, «Мумия возвращается»
Оскар Айзек — Блу Джонс, «Запрещенный прием»
Кевин Джеймс — Доминик, «Бекки»
Саша Барон Коэн — месье Тенардье, «Отверженные»
Мэттью Гуд — Адриан Вайдт (Озимандий), «Хранители»
Жерар Дармон — Амонбофис, «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“»
Стэнли Туччи — Джордж Харви, «Милые кости»
У вас есть любимчики среди злодеев в кино? Расскажите о них.
Фото на превью 300 / Warner Bros. and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
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