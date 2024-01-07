15 свежих новогодних фильмов, которые поднимут настроение даже лучше чем какао с зефирками

Новогодние праздники ассоциируются у нас не только с наряженной красавицей елкой, оливье и мандаринками, но и, конечно же, с добрыми рождественскими фильмами. Если старые киноленты вы уже знаете наизусть и хочется чего-то новенького, то мы советуем обратить внимание на следующие картины, которые вышли совсем недавно.

«Конфетный переулок» (2023)

Главную роль в этой комедии играет один из самых известных актеров-комиков — Эдди Мерфи. Его герой, Крис, уже давно пытается обойти своего главного конкурента в конкурсе рождественских украшений. В этот раз соревнование вышло на новый уровень — Крис теряет работу, а местная муниципальная служба объявляет приз для победителя — $100 000. Стремясь выиграть, Крис заключает сделку со злым рождественским эльфом и попадет в расставленную ей ловушку. Теперь у героя и его семьи есть только 12 дней, которые остаются до праздника, чтобы все исправить. Замечательная постановка от единственного и неповторимого Эдди Мерфи. Обязательно найдите время, чтобы посмотреть ее и помочь семье найти все необходимые предметы, чтобы спасти персонажа Эдди — Криса. Я собираюсь поместить этот фильм в свой список фильмов, которые смотрю перед Рождеством. Вы не ошибитесь, если сделаете также. Берите попкорн и наслаждайтесь. © shirley8457 / IMDb

«Успеть на праздники» (2023)

Этот трогательный фильм вдохновлен реальными событиями. Нам предлагают погрузиться в историю о девяти незнакомцах, застрявших перед рождественскими каникулами в аэропорту. Из-за плохой погоды их рейс откладывается на неопределенное время и группа, в которую входят самые разные люди от успешного интернет-предпринимателя до матери-наседки с сыном, решают арендовать микроавтобус и добираться до нужного им города на нем. Возглавляемая писательницей-путешественницей Даной, которую играет Сара Каннинг — канадская актриса, наиболее известная по роли Дженны Соммерс в телесериале «Дневники вампира» -, компания сталкивается на своем пути с неожиданными препятствиями и разнообразными приключениями. Наконец-то хороший праздничный фильм. Сделано честно, без глупостей и с душой. Актерский ансамбль великолепный и история каждого персонажа получилась эмоционально мощной. Это было просто прекрасно. © jbstad / IMDb

В духе Рождества (2022)

Современное переосмысление знаменитого рассказа Чарльза Диккенса с Уиллом Ферреллом и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. Согласно древней традиции, в канун Рождества духи прошлого, настоящего и будущего навещают одну пропащую душу, чтобы помочь ей встать на правильный путь. На этот раз счастливчиком оказывается амбициозный бизнесмен Клинт Бриггс. Вот только все идет не по плану, и вместо того, чтобы исправиться, он переманивает на свою сторону призрака настоящего, который устал от своего праведного образа жизни. Фильм гораздо круче, чем я ожидала. Сценарий на удивление проникновенный, а юмор продуманный и ненавязчивый. © elizalyons-24857 / IMDb

Все члены нашей семьи в возрасте от 14 до 55 лет нашли этот фильм достойным аплодисментов. © cchriste-67053 / IMDb

«Три мудреца и младенец» (2022)

Сценарий фильма вдохновлен кассовым хитом 1987 года, кинолентой «Трое мужчин и младенец». Сюжетная линия проста: три брата, все еще живущие с матерью, оказываются в ситуации, когда им предстоит разделить ответственность за малыша. Крохотного Томаса оставили в пожарной части, где работает Люк, самый старший из братьев, отъявленный сердцеед. Приближается Рождество и Люк решает забрать младенца домой, по крайней мере, пока не будет найдена его мать. Его братьям, среднему Стефану, предпочитающему животных людям, и Тейлору, чудаковатому младшему, испытывающему проблемы с гневом, приходится смириться с этим и прийти на помощь брату. Пересматриваю и опять ржу в голос. Это очень смешной фильм. Трех «мудрецов» играют самые привлекательные и популярные звезды канала Hallmark. Надеюсь, к нему снимут сиквел. © MichaelByTheSea / IMDb

Рождественская история: Рождество (2022)

Эта семейная комедия является сиквелом одноименной картины 1983 года. На этот раз главный герой по имени Ральфи уже стал взрослым мужчиной. У него отличная работа, любимая жена и дети, и он вполне может считать себя счастливым человеком. Вот только грядущие рождественские праздники заставляют мужчину понервничать, так как ему очень хочется устроить для своих детей такое же волшебное Рождество, как и он пережил в своем детстве.

Санта-Клаусы (2022)

Всю жизнь Скотт Калвин, по совместительству Санта-Клаус, доставлял людям подарки и радость. Однако к 65 годам он начал понимать, что больше не может выполнять обязанности доброго волшебника, и решил уйти на покой, чтобы перебраться на юг и наконец посвятить время своей семье. Но нельзя просто взять и забросить свои дела, поэтому предварительно ответственный Санта решает найти себе достойного преемника. Мы всей семьей были в восторге, очень рекомендуем к просмотру. © jyzpdsf / IMDb

Твое Рождество или мое? (2022)

Хейли и Джеймс — молодая пара, которая уже давно запланировала провести Рождество отдельно, каждый партнер со своей семьей. Однако, прощаясь друг с другом на вокзале, они вдруг осознают, насколько невыносимыми для них будут аж 3 недели разлуки. Уже почти заняв места в своих вагонах, они одновременно принимают импульсивное решение сделать друг другу сюрприз. В итоге Джеймс поехал к родителям Хейли в надежде встретить ее там, а она отправилась к его семье.

Приключения Тедди (2022)

Однажды на рождественской ярмарке Марианна замечает ожившего плюшевого медвежонка Тедди. Она всю жизнь мечтала о таком друге, поэтому идет на риск и пытается его выиграть, но попытка заканчивается неудачей. Девочка убегает домой, чтобы раздобыть у родителей еще монетку. И в это же время хитрый медвежонок, который всегда мечтал попасть именно в богатый дом, делает все для того, чтобы его выиграл подходящий паренек из обеспеченной семьи. Вот только все оказалось для него не так радужно, да и Марианна не готова сдаваться.

Последний поезд в Рождество (2021)

Сюжет фильма крутится вокруг беззаботного весельчака Тони Тауэрса, который вместе со своей невестой отправился на поезде в другой город, чтобы познакомить ее со своими родственниками. И все шло хорошо до тех пор, пока он не перешел из одного вагона в другой и не обнаружил себя в будущем, которое сложилось для него довольно печально. Не желая мириться с этим, Тони начинает менять события прошлого. Вот только выясняется, что в таком случае своими действиями он уничтожает блестящее будущее своего брата.

Одни на каникулах (2022)

11-летняя Ава переживает сложный возраст, когда опека родителей становится ей уже невмоготу. Вот и на зимних каникулах в отеле ей становится невыносимо скучно из-за постоянного родительского контроля и отсутствия приключений. Но однажды утром случается чудо: все взрослые неожиданно исчезают. Дети счастливы, ведь теперь они могут делать что угодно. Только на деле оказалось, что быть без родителей не так уж весело и даже опасно. Поэтому Ава с друзьями решают во что бы то ни стало отыскать своих мам и пап.

Здравствуй, папа, Новый год! Часть 2 (2017)

В первом фильме отец Дасти и отчим Брэд боролись за внимание детей на Рождество. События же второй части искрометной комедии разворачиваются после того, как закончилось их противостояние. Теперь мужчины довольно дружны и решают объединить силы, чтобы организовать для своих детей идеальный праздник. Вот только на этот раз в жизнь героев врываются их собственные своенравные отцы, и снова все встает с ног на голову, а Рождество превращается в настоящий хаос. Я смеялась без остановки. Это мой новый любимый фильм! © emailcarissa / IMDb

Дневник Ноэль (2022)

Канун Рождества. Молодой писательДжейк Тернер спустя много лет приезжает в отчий дом, чтобы навести там порядок и вступить в права наследства. Перебирая запыленные вещи, мужчина находит старый дневник, принадлежавший некой Ноэль. Одновременно с этим в его жизнь внезапно врывается девушка по имени Рэйчел, которая ищет свою биологическую мать. Герои решают объединиться, чтобы найти ответы на свои вопросы.

Что-то от «Тиффани» (2022)

Парни Гэри и Итан незнакомы друг с другом и по чистой случайности оказываются в одном и том же магазине «Тиффани», чтобы купить подарки своим девушкам. Гэри запланировал купить пару бриллиантовых сережек, а Итан — обручальное кольцо, чтобы сделать предложение. Вот только коробочки случайно путают, и в итоге Гэри неожиданно для себя делает любимой предложение, а Итан, напротив, разочаровывает свою девушку отсутствием кольца. Герои возвращаются в магазин, чтобы разобраться с недоразумением, и это знакомство меняет их жизни. Остроумно, очаровательно, а игра актеров превосходна. © walshs101-811-970114 / IMDb

Вы не будете разочарованы! © bzxkvjvw / IMDb

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск (2022)

Стражи Галактики обычно тоже дружно и с энтузиазмом отмечают рождественские праздники. Однако Питеру Квиллу на этот раз веселье и радость только снятся, так как он впал в депрессию из-за разрыва с Гаморой. Не в силах дальше наблюдать за страданиями друга, галактические стражи решают привести к Питеру его любимого актера Кевина Бейкона в качестве подарка на Рождество. Но тот, конечно же, совсем не был готов к встрече с инопланетянами. Я отлично провел время. После просмотра улыбка не сходила с лица. © kjproulx / IMDb

Джин (2023)

Ричард Кертис, режиссер, которого многие любят за такие классические романтические комедии как «Дневник Бриджит Джонс», «Ноттинг Хилл» и «Реальная любовь», решил, что пришло время выпустить ремейк собственного телевизионного фильма 1991 года «Бернард и джинн». Только теперь в роли всемогущего существа, выпущенного из бутылки в канун Рождества, будет женщина. И у блистательной Мелиссы МакКарти появилась еще одна роль, достойная ее обаяния и комедийного таланта. Эта киношка не поможет решить мировые проблемы, но она великолепна для комедии — 90 минут веселья. Идеальное развлечение детишкам и пара жизненных уроков для всех. © mrsnancyfitz/ IMDb