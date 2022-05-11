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15 вопросов о культовых фильмах, которые мы, казалось, помним наизусть. А не тут-то было

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Мало кто может сдержать улыбку при упоминании старых фильмов. Те, кто смотрел их, знают, что более душевного кино просто не найти. Пусть декорации в них устаревшие, а картинка не особо четкая, эмоции там настоящие. И поэтому мы с удовольствием пересматриваем шедевры золотого фонда кино и ностальгируем.

Вот мы в AdMe.ru и решили проверить, внимательно ли вы смотрели культовые фильмы.

1. Как зовут главного героя фильма «Бриллиантовая рука»?

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© Бриллиантовая рука / Мосфильм, © Depositphotos.com

2. Какие вещи должен был вручить Козодоев семье главного героя и, главное, не перепутать?

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© Бриллиантовая рука / Мосфильм, © Depositphotos.com

3. Чем секретарь Верочка советовала прореживать брови Людмиле Калугиной в фильме «Служебный роман»?

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© Служебный роман / Мосфильм, © Depositphotos.com

4. Что впервые случилось с Калугиной на следующее утро после ужина с Новосельцевым?

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© Служебный роман / Мосфильм, © Depositphotos.com

5. Где и кем работал студент Шурик из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»?

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© Операция "Ы" и другие приключения Шурика / Мосфильм, © Depositphotos.com

6. Куда с трудом смогла достать пропуск Людмила из фильма «Москва слезам не верит» и отправилась искать женихов?

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© Москва слезам не верит / Мосфильм, © Depositphotos.com

7. Кем работала Надя, которая жила по адресу 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12 в Ленинграде?

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© Ирония судьбы или с легким паром / Мосфильм, © Depositphotos.com

8. С чем сравнивает Женя Лукашин заливную рыбу в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»?

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© Ирония судьбы или с легким паром / Мосфильм, © Depositphotos.com

9. Самая узнаваемая музыка из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» — это...

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© Мой ласковый и нежный зверь / Мосфильм, © Depositphotos.com

10. В фильме «Полосатый рейс» Шулейкин выдал себя за дрессировщика тигров, чтобы получить место на корабле. Кем он работал на самом деле?

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© Полосатый рейс / Ленфильм, © Depositphotos.com

11. Как зовут этого героя фильма «Любовь и голуби»?

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© Любовь и голуби / Мосфильм, © Depositphotos.com

12. В каком фильме впервые прозвучала песня «Позвони мне, позвони...»?

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© Depositphotos.com

13. Как создатели фильма «Джентльмены удачи» обозначили его жанр?

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© Джентльмены удачи / Мосфильм, © Depositphotos.com

14. Какой предмет преподавала в вечерней школе рабочей молодежи Татьяна, главная героиня фильма «Весна на Заречной улице»?

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© Весна на Заречной улице / Одесская киностудия, © Depositphotos.com

15. По чему всегда были пятерки у Тоси из фильма «Девчата»?

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© Девчата / Мосфильм, © Depositphotos.com

Какой старый фильм вы любите настолько, что готовы пересматривать снова и снова?

Фото на превью Ирония судьбы или с легким паром / Мосфильм, Операция "Ы" и другие приключения Шурика / Мосфильм
3--2
AdMe/Кино/15 вопросов о культовых фильмах, которые мы, казалось, помним наизусть. А не тут-то было
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