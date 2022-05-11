15 вопросов о культовых фильмах, которые мы, казалось, помним наизусть. А не тут-то было
Мало кто может сдержать улыбку при упоминании старых фильмов. Те, кто смотрел их, знают, что более душевного кино просто не найти. Пусть декорации в них устаревшие, а картинка не особо четкая, эмоции там настоящие. И поэтому мы с удовольствием пересматриваем шедевры золотого фонда кино и ностальгируем.
Вот мы в AdMe.ru и решили проверить, внимательно ли вы смотрели культовые фильмы.
1. Как зовут главного героя фильма «Бриллиантовая рука»?
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2. Какие вещи должен был вручить Козодоев семье главного героя и, главное, не перепутать?
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3. Чем секретарь Верочка советовала прореживать брови Людмиле Калугиной в фильме «Служебный роман»?
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4. Что впервые случилось с Калугиной на следующее утро после ужина с Новосельцевым?
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5. Где и кем работал студент Шурик из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»?
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6. Куда с трудом смогла достать пропуск Людмила из фильма «Москва слезам не верит» и отправилась искать женихов?
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7. Кем работала Надя, которая жила по адресу 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12 в Ленинграде?
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8. С чем сравнивает Женя Лукашин заливную рыбу в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»?
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9. Самая узнаваемая музыка из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» — это...
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10. В фильме «Полосатый рейс» Шулейкин выдал себя за дрессировщика тигров, чтобы получить место на корабле. Кем он работал на самом деле?
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11. Как зовут этого героя фильма «Любовь и голуби»?
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12. В каком фильме впервые прозвучала песня «Позвони мне, позвони...»?
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13. Как создатели фильма «Джентльмены удачи» обозначили его жанр?
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14. Какой предмет преподавала в вечерней школе рабочей молодежи Татьяна, главная героиня фильма «Весна на Заречной улице»?
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15. По чему всегда были пятерки у Тоси из фильма «Девчата»?
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Какой старый фильм вы любите настолько, что готовы пересматривать снова и снова?
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