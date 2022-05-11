15 вопросов о культовых фильмах, которые мы, казалось, помним наизусть. А не тут-то было

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Мало кто может сдержать улыбку при упоминании старых фильмов. Те, кто смотрел их, знают, что более душевного кино просто не найти. Пусть декорации в них устаревшие, а картинка не особо четкая, эмоции там настоящие. И поэтому мы с удовольствием пересматриваем шедевры золотого фонда кино и ностальгируем.

Вот мы в AdMe.ru и решили проверить, внимательно ли вы смотрели культовые фильмы.

1. Как зовут главного героя фильма «Бриллиантовая рука»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Бриллиантовая рука / Мосфильм , © Depositphotos.com

2. Какие вещи должен был вручить Козодоев семье главного героя и, главное, не перепутать?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Бриллиантовая рука / Мосфильм , © Depositphotos.com

3. Чем секретарь Верочка советовала прореживать брови Людмиле Калугиной в фильме «Служебный роман»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Служебный роман / Мосфильм , © Depositphotos.com

4. Что впервые случилось с Калугиной на следующее утро после ужина с Новосельцевым?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Служебный роман / Мосфильм , © Depositphotos.com

5. Где и кем работал студент Шурик из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»?

6. Куда с трудом смогла достать пропуск Людмила из фильма «Москва слезам не верит» и отправилась искать женихов?

7. Кем работала Надя, которая жила по адресу 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12 в Ленинграде?

8. С чем сравнивает Женя Лукашин заливную рыбу в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»?

9. Самая узнаваемая музыка из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» — это...

10. В фильме «Полосатый рейс» Шулейкин выдал себя за дрессировщика тигров, чтобы получить место на корабле. Кем он работал на самом деле?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Полосатый рейс / Ленфильм , © Depositphotos.com

11. Как зовут этого героя фильма «Любовь и голуби»?

12. В каком фильме впервые прозвучала песня «Позвони мне, позвони...»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

13. Как создатели фильма «Джентльмены удачи» обозначили его жанр?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Джентльмены удачи / Мосфильм , © Depositphotos.com

14. Какой предмет преподавала в вечерней школе рабочей молодежи Татьяна, главная героиня фильма «Весна на Заречной улице»?

15. По чему всегда были пятерки у Тоси из фильма «Девчата»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Девчата / Мосфильм , © Depositphotos.com