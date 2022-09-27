15+ знаменитостей, которые в ХХ и XXI веке выглядят будто два совершенно разных человека
Имея доступ к лучшим стилистам, диетологам и широкому спектру услуг, предлагаемому бьюти-индустрией, тяжело не испробовать все это на себе. Тем более когда на тебя чуть ли не 24/7 нацелены объективы фотокамер. Поэтому нет ничего поразительного в том, что многие знаменитости не жалеют ни сил, ни времени, ни средств для совершенствования своей внешности. И некоторые из них в итоге меняются настолько, что узнать их на архивных снимках становится непросто.
Маша Распутина
Наталья Андрейченко
Валерий Леонтьев
Елена Проклова
Сергей Зверев
Татьяна Васильева
Ирина Аллегрова
Ирина Понаровская
Ирина Мирошниченко
Лада Дэнс
Анастасия Вертинская
Татьяна Веденеева
Вера Алентова
Сергей Пенкин
Алена Апина
Лариса Долина
Кто из этих деятелей шоу-бизнеса со временем преобразился сильнее всего?
Фото на превью Konstantin Orbelian / YouTube
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