15+ знаменитостей, которые в ХХ и XXI веке выглядят будто два совершенно разных человека

Имея доступ к лучшим стилистам, диетологам и широкому спектру услуг, предлагаемому бьюти-индустрией, тяжело не испробовать все это на себе. Тем более когда на тебя чуть ли не 24/7 нацелены объективы фотокамер. Поэтому нет ничего поразительного в том, что многие знаменитости не жалеют ни сил, ни времени, ни средств для совершенствования своей внешности. И некоторые из них в итоге меняются настолько, что узнать их на архивных снимках становится непросто.