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15+ знаменитостей, которые в ХХ и XXI веке выглядят будто два совершенно разных человека

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Имея доступ к лучшим стилистам, диетологам и широкому спектру услуг, предлагаемому бьюти-индустрией, тяжело не испробовать все это на себе. Тем более когда на тебя чуть ли не 24/7 нацелены объективы фотокамер. Поэтому нет ничего поразительного в том, что многие знаменитости не жалеют ни сил, ни времени, ни средств для совершенствования своей внешности. И некоторые из них в итоге меняются настолько, что узнать их на архивных снимках становится непросто.

Маша Распутина

East News

Наталья Андрейченко

Валерий Леонтьев

Елена Проклова

Сергей Зверев

East News, Kashaev Pavel/East News

Татьяна Васильева

Ирина Аллегрова

Ирина Понаровская

Ирина Мирошниченко

© Дядя Ваня / Мосфильм, Tsvetkova Ekaterina / East News

Лада Дэнс

© ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube, Веленгурин Владимир / Комсомольская правда / East News

Анастасия Вертинская

Татьяна Веденеева

Вера Алентова

Сергей Пенкин

Алена Апина

East News

Лариса Долина

Кто из этих деятелей шоу-бизнеса со временем преобразился сильнее всего?

Фото на превью Konstantin Orbelian / YouTube
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AdMe/Кино/15+ знаменитостей, которые в ХХ и XXI веке выглядят будто два совершенно разных человека
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