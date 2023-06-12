15 звезд, которые спустя годы как будто превратились в совсем других людей
Знаменитости всегда стремятся выглядеть лучше и используют для этого все возможности современной бьюти-индустрии. Так что неудивительно, что они не жалеют усилий, времени и средств для совершенствования своей внешности. Некоторые из них меняются настолько, что их трудно узнать на старых фотографиях.
Валерия
Дмитрий Нагиев
Наталья Андрейченко
Валерий Леонтьев
Елена Проклова
Ирина Аллегрова
Ирина Понаровская
Ирина Мирошниченко
Лада Дэнс
Анастасия Вертинская
Татьяна Веденеева
Вера Алентова
Алена Апина
Лариса Долина
Филипп Киркоров
Мы просто обожаем не без ностальгии следить за тем, как преобразуется внешность наших любимых звезд. Причем, не только российских, но и зарубежных кумиров.
Фото на превью The Taiga Symphony / Varus Video and co-producers
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