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15 звезд, которые спустя годы как будто превратились в совсем других людей

Кино·Культура
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Знаменитости всегда стремятся выглядеть лучше и используют для этого все возможности современной бьюти-индустрии. Так что неудивительно, что они не жалеют усилий, времени и средств для совершенствования своей внешности. Некоторые из них меняются настолько, что их трудно узнать на старых фотографиях.

Валерия

Дмитрий Нагиев

Наталья Андрейченко

Валерий Леонтьев

Елена Проклова

Ирина Аллегрова

Ирина Понаровская

Ирина Мирошниченко

© Дядя Ваня / Мосфильм, Tsvetkova Ekaterina / East News

Лада Дэнс

© ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube, Веленгурин Владимир / Комсомольская правда / East News

Анастасия Вертинская

Татьяна Веденеева

Вера Алентова

Алена Апина

East News

Лариса Долина

Филипп Киркоров

Мы просто обожаем не без ностальгии следить за тем, как преобразуется внешность наших любимых звезд. Причем, не только российских, но и зарубежных кумиров.

Фото на превью The Taiga Symphony / Varus Video and co-producers
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AdMe/Кино/15 звезд, которые спустя годы как будто превратились в совсем других людей
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