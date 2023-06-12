15 звезд, которые спустя годы как будто превратились в совсем других людей

Знаменитости всегда стремятся выглядеть лучше и используют для этого все возможности современной бьюти-индустрии. Так что неудивительно, что они не жалеют усилий, времени и средств для совершенствования своей внешности. Некоторые из них меняются настолько, что их трудно узнать на старых фотографиях.