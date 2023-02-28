15 знаменитостей, место рождения которых оказалось для нас неожиданным

Чтобы приблизиться к мечте и взойти на голливудский олимп, многим звездам пришлось преодолеть полмира в буквальном смысле. Нам стало интересно, насколько широка география мест рождения знаменитостей.

Алисия Викандер, Швеция

Invision / Invision / East News

Алисия родилась в Гетеборге в семье театральной актрисы и врача-психиатра. Играть на сцене Алисия начала с 7 лет, а с 9 лет ее увлекли уроки балета. В 2007 году она окончила Королевскую балетную школу в Швеции. Из-за травм танцевальную карьеру пришлось оставить, однако актерская карьера стремительно пошла вверх. В 2010 году она снялась в своем первом полнометражном фильме «К чему-то прекрасному», и ее работа была отмечена несколькими международными премиями. Актрисой заинтересовалось американское агентство, с которым будущая обладательница «Оскара» подписала контракт. В 2012 году Алисия сыграла Кити в экранизации романа «Анна Каренина» и обрела широкое признание критиков и зрителей по всему миру.

Майкл Фассбендер, Германия

WENN.com / agefotostock / East News

Родина ирландского актера — Германия. Спустя 2 года после рождения Майкла его семья перебралась в Ирландию. В 17 лет он решил стать актером, а в 19 отправился в Великобританию, чтобы обучаться актерскому мастерству в Центре драмы в Лондоне. На последнем курсе он бросил учебу и отправился на гастроли со спектаклем «Три сестры». Прежде чем Майкл получил свою первую роль в телесериале «Братья по оружию», он успел поработать почтальоном, разнорабочим и маркетологом.

Доминик Монаган, Германия

Invision / Associated Press / East News

Известный широкому зрителю своими ролями в трилогии «Властелин колец» и нашумевшем сериале «Остаться в живых» Доминик Монаган тоже уроженец Германии. Его семья переехала в Англию, когда ему было 11 лет. С самого детства Доминик хотел стать актером, поэтому в школе принимал активное участие в различных постановках, а затем присоединился к составу Манчестерского молодежного театра. Его талант не остался незамеченным — Доминика пригласили на съемки его первого телевизионного сериала на BBC One «Расследования Хэтти Уэйнтропп».

Ана де Армас, Куба

IMAGO / Frederic Kern / Imago Stock and People / East News

Ана де Армас родилась в Гаване, на Кубе, а выросла в маленьком городке Санта-Крус-дель-Норте. В ее детстве и юности не было доступа в интернет и девушка мало знала о мировой популярной культуре за пределами страны. В семье не было видеоплеера, поэтому голливудские фильмы она смотрела у друзей по соседству. В 12 лет Ана решила, что хочет стать актрисой, и на память репетировала увиденные монологи. В 14 она с успехом прошла прослушивание в Национальный театр Кубы. Достигнув совершеннолетия, девушка перебралась в Испанию, чтобы иметь возможность развивать свою карьеру. После нескольких успешных ролей в телесериалах, которые принесли ей популярность, Ана решила переехать в Лос-Анджелес. Прорыв в актерской карьере случился, когда на экраны вышел фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» с ее участием.

Энди Гарсиа, Куба

VALERY HACHE / AFP / East News

Еще один харизматичный выходец с Кубы — Энди Гарсиа. Семья Энди переехала в США, когда ему было 5 лет. Актерским мастерством он заинтересовался еще в школе, а после окончания Международного университета Флориды отправился покорять Голливуд. Какое-то время Гарсиа участвовал в театральных постановках, активно снимался в фильмах и телесериалах, но дверь в большой кинематограф ему открыла роль в детективной драме Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые».

Николь Кидман, Гавайи, США

Invision / Invision / East News

Николь, в чьих жилах течет английская, ирландская и шотландская кровь, родилась в Гонолулу, на Гавайях, когда ее родители-австралийцы находились в США по студенческой визе. 3 года спустя семья вернулась в Австралию, где совсем маленькую Николь отдали в балет. Актерский талант будущей звезды раскрылся уже в младшей школе. Актриса как-то призналась, что была очень застенчивым ребенком и увлечение драматургией и пантомимой помогло ей преодолеть эту застенчивость.

Себастиан Стэн, Румыния

Invision / Associated Press / East News

Актер, которого прославила роль Баки Барнса в киновселенной Marvel, родился в Румынии. Его родители развелись, когда Себастиану было 2 года, а в возрасте 8 лет он с матерью переехал в Австрию. 4 года спустя семья перебралась в США, где Себастиана с головой увлекла игра в школьных постановках. В старших классах будущий актер провел лето в театральном летнем лагере и после этого окончательно убедился в выборе будущей профессии.

Ники Минаж, Тринидад и Тобаго

Sipa USA / Sipa USA / East News

Родилась певица в Республике Тринидад и Тобаго и проживала там до 5 лет, пока ее семья не переехала в США. Позже исполнительница с успехом прошла прослушивание в престижный музыкальный колледж им. Фьорелло Х. Ла Гуардии, который специализируется на изобразительном искусстве и исполнительском мастерстве. После выпуска Минаж захотела попробовать себя в качестве актрисы и в 2001 году сыграла в бродвейской постановке.

Лина Хиди, Бермудские острова

VALERIE MACON / AFP / East News

Наиболее известная по роли в сериале «Игра престолов» Лина Хиди родилась на Бермудах, в городе Гамильтон, куда по долгу службы был отправлен ее отец-полицейский. Через 5 лет она вернулась в Англию. В детстве Лина брала уроки балета и хотела стать парикмахером. Однако, когда она выступала в Королевском национальном театре со школьной постановкой, ее заметил агент по кастингу. В итоге 17-летняя Лина получила свою первую роль в фильме Стивена Джилленхола «У воды», где ее партнерами по съемочной площадке были такие именитые актеры, как Итан Хоук и Джереми Айронс.

Жан Рено, Марокко

Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Настоящее имя Жана Рено — Хуан Морено и Эррера-Хименес. Он родился в Марокко, его родители были испанцами, которые переехали в Северную Африку в поисках лучшей жизни. Благодаря им актер знает испанский язык, а французский и арабский он выучил, пока жил в Марокко. В 17 лет Рено переехал во Францию и там стал изучать актерское мастерство. Он работал в театре и снимался в кино, но без особого успеха. Удача улыбнулась, когда Жан Рено повстречал Люка Бессона. Этот тандем актера и режиссера принес славу им обоим.

Самира Армстронг, Япония

PacificCoastNews / EAST NEWS

Американская актриса и модельер родилась в Токио, ее отец — шотландец, а мать — итальянка. В 5 лет Самира с семьей переехала в США. Во время обучения принимала участие практически во всех школьных постановках. Наиболее известные роли Самиры — Анна в телесериале «Одинокие сердца» и Нелл в фильме «Мальчик в девочке».

Хоакин Феникс, Пуэрто-Рико

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Хоакин родился в семье миссионеров в Пуэрто-Рико и в детстве часто переезжал с семьей, пока она окончательно не обосновалась в пригороде Лос-Анджелеса. Он был 3-м ребенком среди пятерых детей семейства. Когда мать Хоакина Арлин устроилась работать на канал NBC, то обзавелась полезными связями, нашла своим детям агента, и они погрузились в работу на телевидении. Снимались в рекламе, сериалах и различных телепроектах. Широкая известность пришла к Хоакину с ролью императора Коммода в исторической эпопее Ридли Скотта «Гладиатор».

Одри Хепберн, Бельгия

Everett Collection / East News

Одна из ярчайших актрис мирового кино родилась в Бельгии, а детство и юность провела в основном в Нидерландах, где обучалась балету. Позже Одри переехала в Лондон, начала выступать в музыкальном театре и снялась в нескольких фильмах. Слава и признание пришли к ней с ролью в романтической комедии «Римские каникулы», где ее партнером по съемкам был Грегори Пек.

Хьюго Уивинг, Нигерия

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Хьюго родился в Нигерии в семье учительницы-гида и сейсмолога. Из-за специфики работы отца семейства они жили на 3 страны, путешествуя из Нигерии в Великобританию и Австралию. В итоге будущий актер окончил школу в Австралии и там же поступил в Национальный институт драматического искусства. Он играл в театре, много и успешно снимался, был широко популярен среди австралийской публики. Всемирную известность ему принесла роль агента Смита в голливудском блокбастере «Матрица».

Вивьен Ли, Индия

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Знаменитая актриса родилась в Индии и провела там первые 6 лет своей жизни, пока родители не отправили ее в Лондон на обучение. Свое образование Вивьен продолжила в Европе, а затем вновь вернулась в Великобританию с твердым намерением стать актрисой. Она поступила в Королевскую академию драматических искусств в Лондоне. Сразу после окончания учебы девушка вышла замуж и родила дочь, но ее стремлением и целью в жизни по-прежнему было и навсегда осталось актерское ремесло.