15+ знаменитых мужчин, которые горячи как бабушкины пирожки хоть с прической, хоть стриженные под ноль

Голливудские звезды давно доказали, что не нужно обладать пышной шевелюрой и роскошными локонами, чтобы завоевать любовь и признание зрителей во всем мире. Порой кажется, что короткая стрижка или полное отсутствие волос на макушке делают мужчин более брутальными и притягательными. Мы решили с помощью современных технологий и искусственного интеллекта посмотреть, как знаменитые красавчики будут выглядеть с модными прическами и без них.