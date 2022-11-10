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15+ знаменитых мужчин, которые горячи как бабушкины пирожки хоть с прической, хоть стриженные под ноль

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Голливудские звезды давно доказали, что не нужно обладать пышной шевелюрой и роскошными локонами, чтобы завоевать любовь и признание зрителей во всем мире. Порой кажется, что короткая стрижка или полное отсутствие волос на макушке делают мужчин более брутальными и притягательными. Мы решили с помощью современных технологий и искусственного интеллекта посмотреть, как знаменитые красавчики будут выглядеть с модными прическами и без них.

1. Стэнли Туччи

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

2. Терри О’Куинн

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, © Stable Diffusion

3. Вин Дизель

CHRIS DELMAS / AFP / East News, © Stable Diffusion

4. Джон Малкович

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

5. Шакил О’Нил

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News, © Stable Diffusion

6. Билли Зейн

Thomas Janssen, Pacificcoastnews / EAST NEWS, © Stable Diffusion

7. Джейсон Стейтем

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

8. Бен Кингсли

JA / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

9. Марк Стронг

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

10. Вуди Харрельсон

JP PARIENTE / JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News, © Stable Diffusion

11. Сэмюэл Л. Джексон

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

12. Джон Траволта

Laurent Salmon / KCS / East News, © Stable Diffusion

13. Патрик Стюарт

Invision / Associated Press / East News, © Stable Diffusion

14. Брюс Уиллис

zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Stable Diffusion

15. Зинедин Зидан

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News, © Stable Diffusion

16. Дуэйн Джонсон

Miguel Cordoba / SIPA / SIPA / East News, © Stable Diffusion

17. Кори Столл

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

Чей новый образ вам приглянулся больше всех?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Stable Diffusion, CHRIS DELMAS / AFP / East News, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/15+ знаменитых мужчин, которые горячи как бабушкины пирожки хоть с прической, хоть стриженные под ноль
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