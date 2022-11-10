15+ знаменитых мужчин, которые горячи как бабушкины пирожки хоть с прической, хоть стриженные под ноль
Голливудские звезды давно доказали, что не нужно обладать пышной шевелюрой и роскошными локонами, чтобы завоевать любовь и признание зрителей во всем мире. Порой кажется, что короткая стрижка или полное отсутствие волос на макушке делают мужчин более брутальными и притягательными. Мы решили с помощью современных технологий и искусственного интеллекта посмотреть, как знаменитые красавчики будут выглядеть с модными прическами и без них.
1. Стэнли Туччи
2. Терри О’Куинн
3. Вин Дизель
4. Джон Малкович
5. Шакил О’Нил
6. Билли Зейн
7. Джейсон Стейтем
8. Бен Кингсли
9. Марк Стронг
10. Вуди Харрельсон
11. Сэмюэл Л. Джексон
12. Джон Траволта
13. Патрик Стюарт
14. Брюс Уиллис
15. Зинедин Зидан
16. Дуэйн Джонсон
17. Кори Столл
Чей новый образ вам приглянулся больше всех?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Stable Diffusion, CHRIS DELMAS / AFP / East News, Stable Diffusion
AdMe/Кино/15+ знаменитых мужчин, которые горячи как бабушкины пирожки хоть с прической, хоть стриженные под ноль
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