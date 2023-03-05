15+ знаменитых женщин, которые приняли и полюбили каждую свою морщинку и седой волосок

Старение — естественная часть жизни. Морщины служат лишь свидетелями наших переживаний и радостных событий, из которых и складывается наша повседневность. Некоторые знаменитости не хотят прятать признаки старения на своем лице. Их зрелость и уверенность в себе помогают им выглядеть на все сто.