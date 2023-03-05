15+ знаменитых женщин, которые приняли и полюбили каждую свою морщинку и седой волосок
Старение — естественная часть жизни. Морщины служат лишь свидетелями наших переживаний и радостных событий, из которых и складывается наша повседневность. Некоторые знаменитости не хотят прятать признаки старения на своем лице. Их зрелость и уверенность в себе помогают им выглядеть на все сто.
Эмма Томпсон
Джина Дэвис
Сигурни Уивер
Кристи Тарлингтон
Шэрон Стоун
Виола Дэвис
Кристин Скотт Томас
Салли Филд
Брук Шилдс
Кэтрин О’Хара
Сандра О
Джули Эндрюс
Бо Дерек
Дайан Китон
Джейн Сеймур
Джулианна Мур
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Фото на превью White Label / MedRaz / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
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