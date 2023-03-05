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15+ знаменитых женщин, которые приняли и полюбили каждую свою морщинку и седой волосок

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Старение — естественная часть жизни. Морщины служат лишь свидетелями наших переживаний и радостных событий, из которых и складывается наша повседневность. Некоторые знаменитости не хотят прятать признаки старения на своем лице. Их зрелость и уверенность в себе помогают им выглядеть на все сто.

Эмма Томпсон

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, © S.A.M. / Alamy Stock Photo

Джина Дэвис

Everett Collection / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / East News

Сигурни Уивер

ASSOCIATED PRESS / East News, MARCO BERTORELLO / AFP / East News

Кристи Тарлингтон

EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / East News

Шэрон Стоун

EAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Виола Дэвис

Isabella Conway / Broadimage / EAST NEWS, Scott Garfitt / Invision / East News

Кристин Скотт Томас

EAST NEWS, DN Photography / ABACA / Abaca / East News

Салли Филд

Album Online / East News, Andy Kropa / Invision / East News

Брук Шилдс

White Label / MedRaz / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Кэтрин О’Хара

AP / East News, Invision / Invision / East News

Сандра О

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News

Джули Эндрюс

ABC / Courtesy Everett Collection / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Бо Дерек

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дайан Китон

Everett Collection / Everett Collection / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Джейн Сеймур

Album Online / East News, Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Джулианна Мур

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

У нас есть еще 5 статей, которые покажут, как с возрастом менялись наши любимые знаменитости:

Фото на превью White Label / MedRaz / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
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AdMe/Кино/15+ знаменитых женщин, которые приняли и полюбили каждую свою морщинку и седой волосок
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