15+ зрителей подметили, что некоторые актеры выступают в одних и те же амплуа почти в каждом фильме

Не все актеры любят эксперименты во время подготовки к роли. Похоже, что некоторым из них настолько нравится играть почти одинаковых героев, что они прикипают к определенным амплуа. И, несомненно, этим они и запомнились, ведь у них выходит очень занимательно.

ADME обратился за помощью к пользователям сети, которые рассказали, какие актеры, как им кажется, играют одного и того же героя из раза в раз.

Уиллем Дефо

У Дефо было много различных амплуа, где он выкладывался на все сто. Но вот образ этакого психа как будто понравился ему больше всех. И великолепная мимика актера лишь добавляет реалистичности таким персонажам. Где можно увидеть: «Скорость-2: Контроль над круизом», «Человек-паук», «Человек-паук: Нет пути домой».

Джек Блэк

Вполне возможно, что актеру просто нравится играть самого себя. Его экспрессия и мимика переходят от одного персонажа к другому, и мало кто видит тут что-то негативное. Ведь почти все любят Джека Блэка. Где можно увидеть: «Любовь зла», «Начало времен», «Джуманджи: Новый уровень».

Дайан Китон

«Всегда играет этакую неугомонную болтушку. Она закрепила этот образ в фильмах Вуди Аллена (особенно в культовом „Энни Холл“, который был написан для нее), но продолжила частично эксплуатировать его и в других фильмах». Где можно увидеть: «Энни Холл», «Любовь по правилам и без», «Книжный клуб».

Том Круз

«Будь он в кабине самолета („Лучший стрелок“), или в гоночном автомобиле („Дни грома“), или убегает от шпионов (серия „Миссия невыполнима“), или подает напитки („Коктейль“) и так далее, он все равно кажется тем же самым чуваком». Где можно увидеть: «Лучший стрелок», «Рыцарь дня», «Миссия невыполнима: Последствия».

Джордж Клуни

Такое впечатление, будто бы актер как Джек Блэк: в каждом фильме это все тот же Джордж Клуни. Хотя его последний фильм «Полночное небо», где он же был и режиссером, стоит особняком: там актер сыграл не самого себя, и получилось интересно. Где можно увидеть: «От заката до рассвета», «Одиннадцать друзей Оушена», «Финансовый монстр».

Анна Кендрик

«Обычно она изображает дерзкую, остроумную и привлекательную женщину, на которую жизнь смотрит свысока. Ее фильмы приятно смотреть, и я дошла до того, что уже не думаю, что она играет, — она просто остается собой». Где можно увидеть: «Идеальный голос», «Простая просьба», «Дальний космос».

Николас Кейдж

Кейдж — отличный актер, он может сыграть и драматического персонажа («Город ангелов»), и крутого парня («Оружейный барон»), и эксцентричного историка («Сокровища нации»). Но в последнее время Николас скорее играет самого себя, нежели пытается вжиться в роль. Где можно увидеть: «8 миллиметров», «Сокровища нации», «Бюро человечества».

Вин Дизель

«Я люблю его во франшизе „Форсаж“. Он никогда не говорит и не ведет себя по-разному во всех своих фильмах. Просто безэмоциональный крутой парень». Где можно увидеть: «Форсаж», «Хроники Риддика», «Бладшот».

Стивен Сигал

«Я его большой поклонник и видел все его фильмы. Но я не помню, чтобы в каком-то из них он был другим. Идеальный пример человека без актерских навыков и подготовки. Не способен выразить более одной эмоции». Где можно увидеть: «Огонь из преисподней», «Руслан», «Последняя миссия».

Джулия Робертс

«Она играла красоток во многих фильмах, за исключением „Эрин Брокович“. Красотка в „Красотке“, „Ноттинг-Хилле“, „Свадьбе лучшего друга“, „В постели с врагом“ и других. В любом случае она мне нравится. Джулия все равно лучше многих голливудских актрис. Я критикую ее, потому что восхищаюсь ею». Где можно увидеть: «Красотка», «Ешь, молись, люби», «Несносные леди».

Мелисса Маккарти

Актриса предпочитает играть дурашливых, общительных, комедийных персонажей. И, несомненно, это получается у нее хорошо. Где можно увидеть: «Копы в юбках», «Шпион», «Сила грома».

Джек Николсон

«Да, он прекрасный актер. Да, он всегда интересен. Но когда Джек не играет свою версию Джека? Сколько вы можете назвать персонажей Николсона, которые не были бы немного причудливыми, немного сумасшедшими или немного раздраженными? Для меня почти каждое выступление — это запатентованное выступление Джека Николсона». Где можно увидеть: «Сияние», «Иствикские ведьмы», «Отступники».

Бенедикт Камбербэтч

«Камбербэтч в роли несовершенного гения. Например, в „Докторе Стрэндже“ он высокомерный гений, который потом получает урок жизни. В „Игре в имитацию“ — гений с трагичной судьбой. В „Стартреке: Возмездие“ — просто злой гений. Про Шерлока вообще молчу. Несмотря на это, мне нравятся его роли, он отлично в них вписывается». Где можно увидеть: «Шерлок», «Стартрек: Возмездие», «Доктор Стрэндж».

Эмма Уотсон

«Становится все более очевидным, что в большинстве фильмов она предпочитает играть саму себя или девушку с соседней улицы / обычную девушку с мозгами. Похоже, она в основном выбирает персонажей, с которыми может идентифицировать себя и которых она лично боготворит, таких как Белль и Гермиона». Где можно увидеть: серия «Гарри Поттер», «Красавица и Чудовище», «Маленькие женщины».