15+ фото звезд прошлого столетия, которые доказывают, что годы над красотой не властны

Пересматривая старые киноленты, мы каждый раз открываем для себя великолепный талант и мастерство артистов прошлых эпох. Поэтому мы решили разузнать, как наши любимые кинозвезды выглядели в зрелом возрасте.

Анита Экберг

Моника Витти

Хеди Ламарр

Джоан Кроуфорд

Джанет Ли

Пол Ньюман

Натали Вуд

Тони Кертис

Джуди Гарленд

Грегори Пек

Джин Тирни

Вирна Лизи

Марчелло Мастроянни

Капучине

Фэрра Фосетт

Грейс Келли

Изабель Аджани

Страшно подумать, сколько десятилетий прошло с момента выхода наших любимых старых фильмов. Понятное дело, звезды из этих кинокартин давно обзавелись не только детьми, но и внуками. Вот как выглядят внуки и внучки знаменитостей прошлого столетия, от красоты которых сносит крышу и по сей день.