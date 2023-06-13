15+ фото звезд прошлого столетия, которые доказывают, что годы над красотой не властны
Пересматривая старые киноленты, мы каждый раз открываем для себя великолепный талант и мастерство артистов прошлых эпох. Поэтому мы решили разузнать, как наши любимые кинозвезды выглядели в зрелом возрасте.
Анита Экберг
Моника Витти
Хеди Ламарр
Джоан Кроуфорд
Джанет Ли
© Psycho / Shamley Productions and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
Пол Ньюман
Натали Вуд
Тони Кертис
Джуди Гарленд
Грегори Пек
Warner Bros / Collection Christophel / East News, © Cape Fear / Amblin Entertainment and co-producers
Джин Тирни
Paramount Pictures / Collection Christophel / East News, © The F.B.I. / Warner Bros. and co-producers
Вирна Лизи
Марчелло Мастроянни
Капучине
Фэрра Фосетт
Грейс Келли
Изабель Аджани
Страшно подумать, сколько десятилетий прошло с момента выхода наших любимых старых фильмов. Понятное дело, звезды из этих кинокартин давно обзавелись не только детьми, но и внуками. Вот как выглядят внуки и внучки знаменитостей прошлого столетия, от красоты которых сносит крышу и по сей день.
Фото на превью L'Histoire d'Adèle H. / Les Artistes Associés and co-producers, AA / ABACA / Abaca / East News
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