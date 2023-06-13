AdMe
AdMe

15+ фото звезд прошлого столетия, которые доказывают, что годы над красотой не властны

Кино
41511

Пересматривая старые киноленты, мы каждый раз открываем для себя великолепный талант и мастерство артистов прошлых эпох. Поэтому мы решили разузнать, как наши любимые кинозвезды выглядели в зрелом возрасте.

Анита Экберг

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, AFP/EAST NEWS

Моника Витти

© Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo, FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP / East News

Хеди Ламарр

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

Джоан Кроуфорд

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, KEYSTONE USA / eyevine / East News

Джанет Ли

© Psycho / Shamley Productions and co-producers, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Пол Ньюман

Universal Pictures / Collection Christophel / East News, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Натали Вуд

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, EAST NEWS

Тони Кертис

Mary Evans / AF Archive / Cinetext / Morgan / East News, RL / REPORTER / East News

Джуди Гарленд

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, EAST NEWS

Грегори Пек

Warner Bros / Collection Christophel / East News, © Cape Fear / Amblin Entertainment and co-producers

Джин Тирни

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News, © The F.B.I. / Warner Bros. and co-producers

Вирна Лизи

East News, AP / East News

Марчелло Мастроянни

Капучине

Фэрра Фосетт

Courtesy Everett Collection / East News, face to face / Reporter / East News

Грейс Келли

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, EAST NEWS

Изабель Аджани

Страшно подумать, сколько десятилетий прошло с момента выхода наших любимых старых фильмов. Понятное дело, звезды из этих кинокартин давно обзавелись не только детьми, но и внуками. Вот как выглядят внуки и внучки знаменитостей прошлого столетия, от красоты которых сносит крышу и по сей день.

Фото на превью L'Histoire d'Adèle H. / Les Artistes Associés and co-producers, AA / ABACA / Abaca / East News
1
41511
AdMe/Кино/15+ фото звезд прошлого столетия, которые доказывают, что годы над красотой не властны
Поделиться этой статьёй