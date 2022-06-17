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16 актеров, которые из маминых пирожочков превратились в мачо

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Актеры полюбившихся нам фильмов и сериалов выглядят уже совсем не так, как 10 лет назад. Одни заметно прибавили в весе и обзавелись морщинами на лице, а другие из миловидных юнцов трансформировались в харизматичных мачо. Именно последним посвящена эта статья, ведь они — яркий пример того, что некоторым людям время идет только на пользу.

Мы в ADME покажем, как изменились и похорошели знаменитые актеры за долгие годы своей карьеры в кино.

Бен Барнс

Эдди Редмэйн

Джозеф Гордон-Левитт

Джексон Рэтбоун

Эдди Кэй Томас

Эндрю Гарфилд

Рив Карни

Диего Луна

Крис Прэтт

Джейми Белл

Зак Эфрон

Том Фелтон

Алфи Аллен

Аарон Тейлор-Джонсон

Кевин Зегерс

Макс Тириот

А вы как считаете, кому из актеров возраст пошел лишь на пользу?

Фото на превью Twilight / Summit Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/16 актеров, которые из маминых пирожочков превратились в мачо
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