16 актеров, которые из маминых пирожочков превратились в мачо

Актеры полюбившихся нам фильмов и сериалов выглядят уже совсем не так, как 10 лет назад. Одни заметно прибавили в весе и обзавелись морщинами на лице, а другие из миловидных юнцов трансформировались в харизматичных мачо. Именно последним посвящена эта статья, ведь они — яркий пример того, что некоторым людям время идет только на пользу.