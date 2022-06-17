16 актеров, которые из маминых пирожочков превратились в мачо
Актеры полюбившихся нам фильмов и сериалов выглядят уже совсем не так, как 10 лет назад. Одни заметно прибавили в весе и обзавелись морщинами на лице, а другие из миловидных юнцов трансформировались в харизматичных мачо. Именно последним посвящена эта статья, ведь они — яркий пример того, что некоторым людям время идет только на пользу.
Мы в ADME покажем, как изменились и похорошели знаменитые актеры за долгие годы своей карьеры в кино.
Бен Барнс
Эдди Редмэйн
Джозеф Гордон-Левитт
Джексон Рэтбоун
Эдди Кэй Томас
Эндрю Гарфилд
Рив Карни
Диего Луна
Крис Прэтт
Джейми Белл
Зак Эфрон
Том Фелтон
Алфи Аллен
Аарон Тейлор-Джонсон
Кевин Зегерс
Макс Тириот
А вы как считаете, кому из актеров возраст пошел лишь на пользу?
Фото на превью Twilight / Summit Entertainment and co-producers
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