16 актеров, которые предстали в настолько разных амплуа, что мы не сразу их узнали
Талантливые актеры способны воплотить на экране практически кого угодно. Однако нередко для этого, помимо профессиональных актерских данных, важна еще и слаженная работа гримеров и костюмеров. Именно им порой удается так лихо поколдовать над внешностью артистов, что те становятся практически неузнаваемы. И если бы не финальные титры, многим зрителям было бы и невдомек, что все это время они смотрели на популярную звезду.
Марион Котийяр — «Союзники», «Жизнь в розовом цвете»
Джонни Депп — «Пираты Карибского моря», «Черная месса»
Тильда Суинтон — «Большой всплеск», «Отель „Гранд Будапешт“»
Стив Карелл — «Утреннее шоу», «Охотник на лис»
Гленн Клоуз — «Кто наш папа, чувак?», «Таинственный Альберт Ноббс»
Стэнли Туччи — «Супернова», «Милые кости»
Джоуи Кинг — «Калейдоскоп поцелуев», «Притворство»
Рэйн Уилсон — «Офис», «В поисках галактики»
Ребел Уилсон — «Ну разве не романтично?», «Выпускной класс»
Джонни Депп — «Превосходство», «Бивень»
Джейми Ли Кертис — «Чумовая пятница», «Все везде и сразу»
Хьюго Уивинг — «Властелин колец: Братство Кольца», «Облачный атлас»
Ванесса Хадженс — «На месте принцессы», «Подари мне убежище»
Джоэл Эдгертон — «Подарок», «Исход: Цари и боги»
Хэлли Берри — «Похищение», «Облачный атлас»
Леонардо Ди Каприо — «Дорога перемен», «Дж. Эдгар»
Ханна Уэддингем — «Игра престолов», «Тед Лассо»
Каким еще актерским перевоплощениям вам приходилось не на шутку удивляться?
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