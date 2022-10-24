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16 актеров, которые предстали в настолько разных амплуа, что мы не сразу их узнали

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Талантливые актеры способны воплотить на экране практически кого угодно. Однако нередко для этого, помимо профессиональных актерских данных, важна еще и слаженная работа гримеров и костюмеров. Именно им порой удается так лихо поколдовать над внешностью артистов, что те становятся практически неузнаваемы. И если бы не финальные титры, многим зрителям было бы и невдомек, что все это время они смотрели на популярную звезду.

Марион Котийяр — «Союзники», «Жизнь в розовом цвете»

Джонни Депп — «Пираты Карибского моря», «Черная месса»

Тильда Суинтон — «Большой всплеск», «Отель „Гранд Будапешт“»

Стив Карелл — «Утреннее шоу», «Охотник на лис»

Гленн Клоуз — «Кто наш папа, чувак?», «Таинственный Альберт Ноббс»

Стэнли Туччи — «Супернова», «Милые кости»

Джоуи Кинг — «Калейдоскоп поцелуев», «Притворство»

Рэйн Уилсон — «Офис», «В поисках галактики»

Ребел Уилсон — «Ну разве не романтично?», «Выпускной класс»

Джонни Депп — «Превосходство», «Бивень»

Джейми Ли Кертис — «Чумовая пятница», «Все везде и сразу»

Хьюго Уивинг — «Властелин колец: Братство Кольца», «Облачный атлас»

Ванесса Хадженс — «На месте принцессы», «Подари мне убежище»

Джоэл Эдгертон — «Подарок», «Исход: Цари и боги»

Хэлли Берри — «Похищение», «Облачный атлас»

Леонардо Ди Каприо — «Дорога перемен», «Дж. Эдгар»

Ханна Уэддингем — «Игра престолов», «Тед Лассо»

Каким еще актерским перевоплощениям вам приходилось не на шутку удивляться?

Фото на превью Game of Thrones / Home Box Office and co-producers, Ted Lasso / Warner Bros. Television and co-producers
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AdMe/Кино/16 актеров, которые предстали в настолько разных амплуа, что мы не сразу их узнали
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