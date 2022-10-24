16 актеров, которые предстали в настолько разных амплуа, что мы не сразу их узнали

Талантливые актеры способны воплотить на экране практически кого угодно. Однако нередко для этого, помимо профессиональных актерских данных, важна еще и слаженная работа гримеров и костюмеров. Именно им порой удается так лихо поколдовать над внешностью артистов, что те становятся практически неузнаваемы. И если бы не финальные титры, многим зрителям было бы и невдомек, что все это время они смотрели на популярную звезду.