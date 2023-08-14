16 пар актрис, чьи образы настолько похожи, что они бы с легкостью могли махнуться ролями
Наверняка многие из нас задумывались о том, что образы некоторые ныне популярных голливудских актрис до боли напоминают образы актрис из нашего детства. Например, Лили Коллинз из «Эмили в Париже» легко бы могла уступить свою роль Наталье Варлей, а на месте Риз Уизерспун в «Блондинке в законе» отлично бы смотрелась Елена Проклова.
Николь Кидман и Александра Яковлева
Джулия Робертс и Елена Сафонова
Лили Коллинз и Наталья Варлей
Шарлиз Терон и Алиса Фрейндлих
Эмилия Кларк и Анастасия Вертинская
Дженнифер Кулидж и Барбара Брыльска
Кира Найтли и Людмила Савельева
Эмма Уотсон и Наталья Гусева
Кэтрин Зета-Джонс и Додо Чоговадзе
Кейт Уинслет и Наталья Андрейченко
Риз Уизерспун и Елена Проклова
Анджелина Джоли и Лариса Гузеева
Зендая и Елена Метелкина
Скарлетт Йоханссон и Светлана Светличная
Кэмерон Диас и Ирина Алферова
Марго Робби и Наталья Кустинская
В одной из наших статей мы пошли намного дальше. Там с помощью искусственного интеллекта мы представили, как бы выглядели голливудские звезды, если бы сыграли в любимых фильмах нашего детства.
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