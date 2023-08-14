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16 пар актрис, чьи образы настолько похожи, что они бы с легкостью могли махнуться ролями

Кино
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Наверняка многие из нас задумывались о том, что образы некоторые ныне популярных голливудских актрис до боли напоминают образы актрис из нашего детства. Например, Лили Коллинз из «Эмили в Париже» легко бы могла уступить свою роль Наталье Варлей, а на месте Риз Уизерспун в «Блондинке в законе» отлично бы смотрелась Елена Проклова.

Николь Кидман и Александра Яковлева

Джулия Робертс и Елена Сафонова

Лили Коллинз и Наталья Варлей

Шарлиз Терон и Алиса Фрейндлих

Эмилия Кларк и Анастасия Вертинская

Дженнифер Кулидж и Барбара Брыльска

Кира Найтли и Людмила Савельева

Эмма Уотсон и Наталья Гусева

Кэтрин Зета-Джонс и Додо Чоговадзе

Кейт Уинслет и Наталья Андрейченко

Риз Уизерспун и Елена Проклова

Анджелина Джоли и Лариса Гузеева

Зендая и Елена Метелкина

Скарлетт Йоханссон и Светлана Светличная

Кэмерон Диас и Ирина Алферова

Марго Робби и Наталья Кустинская

В одной из наших статей мы пошли намного дальше. Там с помощью искусственного интеллекта мы представили, как бы выглядели голливудские звезды, если бы сыграли в любимых фильмах нашего детства.

Фото на превью Moulin Rouge! / 20th Century Fox Film Corporation and co-producers, Чародеи / ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД
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AdMe/Кино/16 пар актрис, чьи образы настолько похожи, что они бы с легкостью могли махнуться ролями
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