16 пар актрис, чьи образы настолько похожи, что они бы с легкостью могли махнуться ролями

Наверняка многие из нас задумывались о том, что образы некоторые ныне популярных голливудских актрис до боли напоминают образы актрис из нашего детства. Например, Лили Коллинз из «Эмили в Париже» легко бы могла уступить свою роль Наталье Варлей, а на месте Риз Уизерспун в «Блондинке в законе» отлично бы смотрелась Елена Проклова.