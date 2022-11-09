16 фактов о фильме «Иствикские ведьмы», на исполнительниц главных ролей в котором смотришь и думаешь: «Ну реально ведьмы!»

В этом году исполняется 35 лет с момента выхода фильма «Иствикские ведьмы». Состав титулованных актеров, задействованных в этой картине, поражает воображение. Так, в главных ролях в нем снялись обладатели «Оскара» Джек Николсон, Сьюзан Сарандон и Шер, а также 2 номинанта на эту премию — Мишель Пфайффер и Ричард Дженкинс.