16 фактов о фильме «Иствикские ведьмы», на исполнительниц главных ролей в котором смотришь и думаешь: «Ну реально ведьмы!»
В этом году исполняется 35 лет с момента выхода фильма «Иствикские ведьмы». Состав титулованных актеров, задействованных в этой картине, поражает воображение. Так, в главных ролях в нем снялись обладатели «Оскара» Джек Николсон, Сьюзан Сарандон и Шер, а также 2 номинанта на эту премию — Мишель Пфайффер и Ричард Дженкинс.
- Фильм «Иствикские ведьмы» снят по мотивам одноименного романа Джона Апдайка. Книга была опубликована в 1984 году, а лента вышла на экраны спустя 3 года. Ее режиссером стал Джордж Миллер, который к тому моменту уже снял 3 части легендарного «Безумного Макса». В киноверсии «Иствикских ведьм» были показаны ключевые события из романа, но многие отмечают, что сама книга гораздо мрачнее киноверсии.
- Продюсер Джон Питерс хотел, чтобы в фильме хотя бы один герой был инопланетянином. Судя по всему, он был под впечатлением от недавно вышедшего фильма «Чужие». Однажды Питерс даже пришел на съемочную площадку с каскадером, замаскированным под пришельца, и попросил режиссера Миллера снять его в любой сцене. Миллер и Джек Николсон покинули площадку и не появлялись до тех пор, пока продюсер не отказался от своей идеи.
- Режиссера Джорджа Миллера чуть было не уволили из-за его непрекращающейся вражды с продюсерами. Тогда он не был достаточно хорошо знаком с закулисным миром голливудского кино, и ему было трудно общаться со многими деятелями киноиндустрии. Так, на одной из встреч, посвященной сокращению бюджета, Миллер заявил, что готов отказаться от своего трейлера, так как все время проводит на съемочной площадке. Это заставило продюсеров думать о том, что им легко управлять.
- В дальнейшем, если Миллер, к примеру, делал запрос на 50 статистов, ему предоставляли лишь 10, если же он просил 2 камеры, то в его распоряжении была всего 1. Он отказывался начинать съемки, пока его требования не будут удовлетворены, в ответ на это киноделы приступили к поискам нового режиссера. Положение вновь спас Джек Николсон, заявивший о том, что прекратит сниматься, если Миллера уволят.
- За несколько дней то того, как Шер предложили роль Алекс, ей позвонил режиссер. В тот день певице исполнялось 40 лет. Миллер сказал: «Я не хотел бы, чтобы ты снималась в этом фильме. Мы с Джеком Николсоном убеждены, что ты слишком старая и непривлекательная. Ненавижу то, как ты ходишь, ненавижу, как ты говоришь, мне не нравится цвет твоих волос и твои глаза». Большинство людей повесили бы трубку, но Шер ответила так: «Ты нашел меня не в канаве. Я была номинирована на „Оскар“ и получила премию Каннского кинофестиваля. Так что до свидания!» Несмотря на все это, сейчас Шер дружит с Джеком Николсоном, потому что «он замечательный и такой веселый».
- На самом деле изначально Шер должна была сыграть роль Джейн, а Сьюзан Сарандон — Алекс. Однако певица была недовольна своим персонажем и настаивала на том, чтобы перевоплотиться в Алекс. Продюсеры хотели извлечь выгоду из того факта, что сама Шер будет сниматься в фильме, поэтому прислушались к ней и сделали рокировку. Сарандон сообщили об этом, лишь когда она пришла на съемочную площадку. У нее не было выбора, так как создатели фильма подали бы на нее в суд, если бы она ушла. Ей пришлось учиться играть на виолончели ради этой роли. Она вспоминала: «Моя 18-месячная дочь была в ужасе, когда приходил учитель по игре на виолончели, потому что звуки, которые я издавала, были разрушительными».
- Продюсер Джон Питерс мог швырять стульями на съемочной площадке, так что всем участникам съемок приходилось нелегко. Сарандон рассказывала, что она, Шер и Мишель Пфайффер объединились ради того, чтобы вместе справляться с несносным характером продюсера.
© The Witches of Eastwick / Warner Bros. and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
- В роли Дэрила Ван Хорна изначально видели Билла Мюррея. Однако по некоторым причинам тот отказался от съемок. Джек Николсон стал одним из первых, кто получил предложение сыграть в «Иствикских ведьмах». Режиссер восхищался этим актером и даже предоставил ему немалую власть в некоторых вопросах. Так, например, под влиянием Николсона на прослушивание взяли Анжелику Хьюстон, правда ей так и не удалось заполучить роль Алекс.
- В одной из сцен герой Джека Николсона играет на скрипке произведение Никколо Паганини. Этот выбор неслучаен, ведь исключительный талант Паганини, согласно давней легенде, связывали с результатом его сделки с дьяволом. Один из мифов даже гласит о том, что некий зритель, делясь своими впечатлениями, сказал, что многие видели, как во время выступления в Вене сам дьявол помогал великому музыканту играть.
© The Witches of Eastwick / Warner Bros. and co-producers, Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News
- Все магазинные вывески, которые фигурируют в фильме, были изготовлены вручную в небольшой мастерской, занимающейся резьбой по дереву. После съемок одну из вывесок преобразовали в журнальный столик для одного из руководителей съемочного процесса.
- Многие помнят эпизод, в котором Джейн опрокинула лампу. Это произошло в тот момент, когда Алекс, Джейн и Сьюки услышали, как машина Дэрила приближается к дому. На самом деле это у актрисы получилось случайно. Однако реакция девушек была настолько яркой, что сцену решили не переснимать. Режиссеру понравились неподдельные эмоции актрис.
- Во время тестовых показов «Иствикских ведьм» зрители оказались настолько недовольны концовкой фильма, что пришлось отснять несколько альтернативных финалов.
- В 2000 году фильм превратили в мюзикл, который был отмечен рядом наград. Поставили его в Лондоне. В 2002-м новая версия музыкального спектакля по «Иствикским ведьмам» с успехом была показана в Австралии, а в 2007-м — в США.
- Этот фильм номинировали на «Оскар» в категориях «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучший звук», однако лента проиграла «Последнему императору». «Иствикские ведьмы» получили премию BAFTA в категории «Лучшие спецэффекты», а композитор Джон Уильямс выиграл награду BMI Film Music Award. Джек Николсон был удостоен премии «Сатурн» за лучшую мужскую роль.
- «Иствикские ведьмы» заработали в прокате $ 67 млн долларов при бюджете в $ 22 млн. И до сих пор эта лента считается одним из самых значимых фильмов 1980-х годов. В 2021-м стало известно о том, что Нинья Тюберг станет режиссером новой версии «Иствикских ведьм». Однако пока неизвестно, что это будет — ремейк картины 1987 года или же съемки по мотивам романа.
Какой персонаж из «Иствикских ведьм» нравится вам больше всего?
Фото на превью The Witches of Eastwick / Warner Bros. and co-producers
AdMe/Кино/16 фактов о фильме «Иствикские ведьмы», на исполнительниц главных ролей в котором смотришь и думаешь: «Ну реально ведьмы!»
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