16 крышесносных сериалов, которые посоветовали наши читатели, а их мнению мы верим безоговорочно

Что может быть лучше, чем провести новогодние каникулы, укутавшись в уютный плед и наслаждаясь просмотром сериалов, на которые ранее не хватало времени и энергии? Мы обратились к нашим читателям с просьбой поделиться своими любимыми сериалами, которые, возможно, не так знамениты, как «Игра престолов» или «Теория большого взрыва», но точно стоят вашего внимания.

Вечность (2014 — 2015)

Рейтинг IMDb — 8,2 Доктор Генри Морган живет уже более 200 лет. Он работает судмедэкспертом не только для того, чтобы помогать раскрывать преступления, но и для того, чтобы разгадать тайну собственного бессмертия и снять с себя это проклятие. Обаятельные актеры и отсутствие лишней напыщенности превращают просмотр в сплошное удовольствие. Да и, признаться честно, смотреть сериал можно ради одной только песни в открывающих титрах.

Хван Джин И (2006)

Рейтинг IMDb — 8,0 Перед нами южнокорейская драма об одной прекрасной девушке, жившей в XVI веке. Хван Джин И — известная танцовщица и куртизанка, чья судьба сложилась трагическим образом. Сериал основан на реальных событиях, он невероятно красивый, а саундтрек здесь так и вовсе завораживает.

Люпен (2021 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,5 Новое изложение классических французских романов об Арсене Люпене, самом известном преступнике-джентльмене. Главный герой — вор, вдохновленный приключениями Люпена, — решает свести счеты с врагами и отомстить за отца, ставшего жертвой несправедливости со стороны богатых и властных людей.

Зло (2019 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,8 Это захватывающий психологический триллер, в котором психолог-скептик пытается расследовать мистические явления и дать им научное объяснение. Сериал исследует грани между наукой и мистикой, заставляя задуматься о природе зла в современном мире. Сложный сюжет и харизматичные персонажи делают «Зло» захватывающим и уникальным сериалом для любителей таинственных историй. Сериал, от которого невозможно оторваться. © Оксана Савельева / ADME

Каштановый человечек (2021)

Рейтинг IMDb — 7,7 В центре сюжета — загадочная история родом из Дании о двух детективах, которые тщетно пытаются поймать жестокого преступника. На месте преступления он оставляет подсказку — небольшую поделку, фигурку из каштанов. Что ни говори, а скандинавы могут похвастаться умением снимать атмосферные сериалы.

Потерянная комната (2006)

Рейтинг IMDb — 8,1 Детектив Джо находит ключ от таинственной комнаты, которая существует вне времени и пространства. Из этой комнаты владелец ключа может перемещаться в любую точку мира. Кроме того, каждый из находящихся там предметов тоже обладает нетипичными для него свойствами: в комнате есть, к примеру, расческа, способная останавливать время. Однажды в комнате оказывается 8-летняя дочь Джо и пропадает там. Герою предстоит вернуть девочку из плена загадочных предметов.

Министерство времени (2015 — 2020)

Рейтинг IMDb — 8,2 Представьте, что кто-то рассказал вам о дверях, которые позволяют проходить сквозь время. Так вот, Министерство времени — это тайная организация, которая защищает время от посягательств на эти двери и от людских попыток изменить ход истории в своих интересах. Несмотря на всю важность и необычность, оно работает как обыкновенное государственное учреждение: сотрудники жалуются на начальство, мечтают о зарплате побольше и планируют отпуск. Ну да, живут они все в разном времени, но им это нисколько не мешает. Колоритные персонажи, интригующий сюжет и юмор — то что нужно, чтобы скрасить вечер. Сериал про путешествия во времени. Смотрела и не знала, в кого влюбляться. © номер13 / ADME

Что знает Оливия (2014)

Рейтинг IMDb — 8,3 Оливия Киттеридж, учительница из провинциального городка, живет обычной, но не слишком радостной жизнью: она борется с депрессией и ревнует мужа, отношения с сыном непростые. Мини-сериал снят по одноименному произведению Элизабет Страут. Каждая из 4 серий охватывает определенный период жизни Оливии. Всего 4 серии, но такие жизненные! © Диляфруз Сабитова

Древние (2013 — 2018)

Рейтинг IMDb — 8,3 Древняя семья вампиров возвращается в город, который она когда-то основала. Ей предстоит столкнуться с новыми врагами и поприветствовать старых приятелей. Этот сериал — спин-офф «Дневников вампира», в котором подробнее рассказывается о Клаусе Майклсоне, второстепенном персонаже из «Дневников». Так что зрителей, которым в свое время надоели любовные перипетии Елены, Стефана и Деймона, может заинтересовать эта история о кровных узах, вражде и дружбе, уже с другими героями. Все 5 сезонов — на одном дыхании. © Рената Еналиева

Кандис Ренуар (2013 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,6 После развода Кандис, мать 4 детей, возвращается на родину и снова устраивается на работу в полицию. Когда-то она была высококлассным профессионалом, но теперь женщине предстоит доказать, что даже после столь длительного перерыва в карьере она все еще крутой специалист и способна раскрывать даже самые запутанные дела. Очаровательная, живая героиня, непохожая на пластиковых красоток, сразу же располагает к себе. Ее характер и стиль общения — такая же важная часть сериала, как детективный сюжет.

Счастье (2021)

Рейтинг IMDb — 7,9 Южнокорейские дорамы — совершенно особенный вид сериалов, который способен сочетать в себе сразу и драму, и ужасы, и комедию. «Счастье» — один из таких сериалов. Это апокалиптический триллер о том, как неудачная партия нового лекарства вызывает зомби-эпидемию. Сюжет не нов, но отлично демонстрирует психологию людей в критических ситуациях и затягивает так, что от экрана не оторваться. Очень захватывающий, рекомендую. И пусть вас не смущает зомби-тематика. © Елена Колобова

Искатели сокровищ (2014 — 2022)

Рейтинг IMDb — 8,6 Это великолепная комедия о приключениях двух необычных друзей, Ленни и Энди, которые ищут сокровища с помощью металлоискателя. Смешивая душевные моменты и юмор, сериал поднимает вопросы о дружбе, смысле жизни и ценности мелочей. «Искатели сокровищ» может стать настоящим открытием для любителей непринужденного и умного юмора. Чистое наслаждение от начала и до конца. © Anna / ADME

Решала (2018 — 2021)

Рейтинг IMDb — 8,6 Главный герой — заботливый отец, бывший муж, лучший друг, а по совместительству еще и наемный преступник. Он пытается балансировать между двумя сторонами своей жизни — законной и не слишком, — но получается, как вы понимаете, не всегда. Главное, смотреть в оригинале с субтитрами, иначе теряется атмосфера. © Maria Zeyfert

Шиттс Крик (2015 — 2020)

Рейтинг IMDb — 8,5 Великолепная комедия, рассказывающая историю богатой семьи Роуз, потерявшей свое состояние и вынужденной переехать в небольшой городок Шиттс Крик. Сериал отличается своим уникальным чувством юмора и исключительным актерским составом, включая Энни Мерфи, Энди Леви и Кэтрин О’Хара. «Шиттс Крик» стал не только популярным хитом, но и получил заслуженное признание за свой яркий и трогательный взгляд на семейные ценности и поиск жизненного призвания. Добрый, легкий. На время просмотра забываю обо всем на свете и проживаю жизнь с героями. ©

Miss K / ADME

Леди-детектив мисс Фрайни Фишер (2012 — 2015)



Рейтинг IMDb — 8,2 Это детективный сериал, основанный на романах Керри Гринвуд, о необычной леди, которая в 1920-х годах расследует преступления в Мельбурне. Главная героиня, Фрайни Фишер, выделяется своим уникальным стилем и непримиримым нравом, а каждый эпизод наполнен загадками, стилем эпохи и яркими персонажами. Этот увлекательный коктейль из детективных загадок и исторической романтики наверняка покорит сердца любителей тщательно выстроенных интриг. Эта прелестная юмористичная вещь с очаровательными актерами и изумительными костюмами! И, конечно же, отличной детективной составляющей. А какой там детектив-инспектор! Так жалко, что этот сериал закончился. ©

Deklarant / ADME

Тьма (2017 — 2020)