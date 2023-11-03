18 фильмов с особенной атмосферой, после которых хочется взять отгул и пересмотреть их еще раз
Несмотря на холод и хмурое небо, именно осень запоминается своим теплом и душевностью. И фильмы с особенной осенней атмосферой — как проверенный временем рецепт — точно знаешь, что не будешь разочарован. Неважно, драма это или комедия — такие ленты обладают непередаваемым очарованием и согревают не хуже посиделок у камина.
Пенелопа (2006)
Наследница знатного рода провела первые 18 лет своей жизни, не выходя за порог дома. А все потому, что из-за старинного проклятия она родилась со свиным пятачком вместо носа. Когда девушке исполнилось 18, ее родители начали поиски потенциального мужа — ведь если Пенелопу полюбит юноша, равный ей по статусу, то проклятье свиного пятачка будет снято. Однако все женихи Пенелопы в ужасе разбегаются, едва увидев ее лицо.
- Волшебная сказка, которая обязательно очарует вас, если вы дадите ей шанс. © planktonrules / IMDb
Когда Гарри встретил Салли (1989)
Неудачное знакомство главных героев положило начало дружбе длиною в 12 лет. За это время они успели достаточно хорошо узнать друг друга, чтобы понять: им суждено быть вместе. Отдельного упоминания заслуживает осенний Нью-Йорк, уютные свитера и пальто, а также прекрасный саундтрек, под который хочется снова влюбиться.
- Это эталон, к которому должны стремиться все ромкомы. В фильме — идеальная атмосфера осеннего Нью-Йорка под джазовую музыку и фантастическая игра двух главных актеров — Билли Кристала и Мег Райан. © dannylee-78082 / IMDb
Практическая магия (1998)
Две сестры в исполнении Николь Кидман и Сандры Буллок живут вместе со своими тетушками в большом старом доме. Они молоды, красивы и ищут свое счастье, но есть одно «но»: все женщины их рода — ведьмы. И из-за старинного проклятия любого мужчину, в которого героини влюбятся, ждет погибель.
- Словами даже не описать ту любовь, которую я испытываю к этому фильму. Я смотрела его, наверное, более тысячи раз, и он всегда будет занимать особое место в моем сердце. © metallicalova / IMDb
- Этот фильм вернет вас в детство. © whpratt1 / IMDb
Анонимные романтики (2010)
У главных героев этого французского фильма много общего: они оба любят шоколад и оба страдают от чрезмерной застенчивости. Жан-Рене — владелец шоколадной фабрики на грани банкротства, а Анжелика устраивается туда на работу. Для них обоих шоколад оказывается едва ли не единственной темой, при обсуждении которой их застенчивость волшебным образом отступает.
- Этот фильм я могу горячо рекомендовать как одну из лучших французских романтических комедий. Очаровательная, волшебная и горько-сладкая картина. © intelearts / IMDb
Мачеха (1998)
Эта драматическая лента рассказывает непростую историю взаимоотношений между молодой мачехой, ее пасынком и падчерицей. А также их родной матерью, которая не может смириться с тем, что семья разрушена. Но внезапно случается событие, которое заставляет всех героев пересмотреть свои взгляды на жизнь. Действие картины разворачивается на фоне уютного осеннего пригорода.
- Мне нравится его осенняя атмосфера. Хочу отметить безупречную игру Сьюзен Сарандон и прекрасное изображение материнства. Это фильм о семье и любви, он согревает, словно чашка кофе с корицей. © Kirpianuscus / IMDb
Последняя любовь мистера Моргана (2013)
Пожилой профессор Мэтью Морган ведет одинокий и замкнутый образ жизни. Жена умерла, а дети отдалились, и ему кажется, что все вокруг лишилось смысла. Но однажды он сталкивается с Полин — молодой, веселой и открытой парижанкой. Она оказывается для него свежим глотком воздуха, и Мэтью начинает смотреть на этот мир по-другому. В кадре — прекрасная осень в Париже.
- Этот фильм прекрасен во всех отношениях: сюжет, персонажи, виды. Парижские пейзажи добавляют картине утонченности, создавая идеальный фон для истории любви. © busyhobs/ IMDb
Улыбка Моны Лизы (2003)
Главная героиня Кэтрин устраивается на работу преподавателя истории искусств в женском колледже, где все придерживаются довольно патриархальных взглядов на роль женщины в обществе. Кэтрин старается изменить текущее положение дел и заражает своими идеями нескольких студенток. Это общение кардинально меняет и саму героиню, и ее учениц.
- Фильм с великолепной операторской работой и живописными пейзажами. Костюмы героинь, их прически и макияж безупречны. © TheLittleSongbird / IMDb
Любовь и прочие обстоятельства (2009)
Эмилия выходит замуж за мужчину, который бросил ради нее свою жену. В это же время она переживает личную трагедию, но неожиданно для самой себя привязывается к пасынку, ребенку со сложным характером. Благодаря общению с ним, она начинает смотреть на окружающий мир другими глазами.
- Красивый и чувственный фильм. © Gordon-11/ IMDb
Осенняя сказка (1998)
Магали 45 лет, ее муж умер, а дети давно повзрослели и покинули отчий дом. Все, что у нее есть — это виноградники, которым она посвящает свое время. Чтобы как-то взбодрить вдову, лучшая подруга Магали решает подыскать для нее нового мужа. А тут еще и будущая невестка вознамерилась наладить личную жизнь героини и знакомит ее со своим преподавателем.
- Режиссер этого фильма с любопытством исследует людей и отношения между ними, и находит в этом столько любви, что просто слезы на глаза наворачиваются. © DennisLittrell / IMDb
Маленькая принцесса (1995)
Из солнечной Индии отец привозит Сару в частный пансион в Нью-Йорке. Для директрисы жизнерадостная Сара — возмутительница спокойствия. Она всячески пытается подавить ее свободолюбие и превратить в чопорную леди. Однако мужество, доброта и воображение позволяют Саре преодолеть все невзгоды и помочь тем, кто живет рядом с ней. Отдельно стоит отметить невероятную операторскую работу Эммануэля Любецки.
- Это один из самых великолепных и тщательно продуманных фильмов, которые я когда-либо видела. Роскошный Нью-Йорк 1920-х годов, захватывающие дух костюмы и интерьеры. © NateWatchesCoolMovies / IMDb
- Визуально роскошное кино. © cherold / IMDb
Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту (2009)
Основанная на реальных событиях история рассказывает о двух женщинах, живущих в разных временных отрезках. Одна из них — известный кулинар Джулия Чайлд, вторая — блогер Джули. Этих незнакомых друг с другом героинь объединяет страсть к приготовлению вкусных и необычных блюд. Это кино, после которого немедленно хочется схватить кулинарную книгу и закатить званый ужин.
- Мгновенная классика. Я смеялся и плакал одновременно. © Danusha_Goska / IMDb
Сладкий ноябрь (2001)
Циничный главный герой влюбляется в тяжело больную девушку. Ее оптимизм, беззаботность, вера в лучшее помогают герою пересмотреть свое отношение к жизни. Кадры Центрального парка и Шарлиз Терон в уютных кардиганах давно обрели миллионы поклонников и стали классикой кинематографа.
- «Сладкий ноябрь» — потрясающий фильм. Я надеюсь, что он напомнит вам о необходимости замедлиться и вспомнить о по-настоящему важных вещах в вашей жизни. © danielkeough / IMDb
Общество мертвых поэтов (1989)
В престижной школе для мальчиков появляется новый учитель литературы. Он совершенно не похож на других, потому что старается поощрить учеников думать самостоятельно, а не заучивать параграфы из учебников. Всего за несколько недель юноши, которые даже слышать не хотели о художественной литературе, полностью погружаются в ее изучение. И это меняет их жизнь.
- Есть фильмы, которые попадают вам под кожу и остаются там навсегда, меняя нашу жизнь. «Общество мертвых поэтов» — одна из тех немногих кинокартин. © fjhuerta-2 / IMDb
- Есть выражение «задеть струны сердца». Так вот, этот фильм не просто их задел, а вырвал с корнем. Он потряс меня до глубины души. © Sethtro / IMDb
Дом у Озера (2006)
Один из самых эстетичных осенних фильмов рассказывает о вспыхнувших чувствах между героями, живущих в разных временных отрезках, но в одном и том же необычном доме на берегу озера. Удивительный дом в обрамлении соснового леса становится местом, где они пишут и отправляют друг другу письма.
- Прекрасный фильм на всех уровнях: от диалогов, режиссуры, операторской работы до выдающейся актерской игры. © dlboulder / IMDb
- Красивая и волшебная сказка о любви. © claudio_carvalho / IMDb
Осень в Нью-Йорке (2000)
Жизнь владельца ресторана кардинально меняется после встречи с Шарлоттой. Осенний Нью-Йорк, а также дуэт Вайноны Райдер и Ричарда Гира сложились в идеальную мелодраму на холодное время года.
- Фильм для тех, кто любит поплакать над любовными историями. Идеален для осеннего вечера: разожгите камин, возьмите кружку горячего шоколада и вы не пожалеете о своем выборе. © inkblot11 / IMDb
Поздняя осень (2010)
Один дождливый ноябрьский день из жизни китаянки Анны, которую выпустили из тюрьмы на похороны матери, и авантюриста Хуна, который скрывается от разъяренного мужа своей знакомой. Они знакомятся абсолютно случайно, но за это время молодой человек успевает вернуть Анне веру в будущее и подарить немного счастья.
- Тот фильм, который, как грустная песня или стихотворение, остается в сердце на несколько дней. Меланхоличная красота в чистом виде. © XzingLawliet / IMDb
Я иду искать (2019)
Грейс выходит замуж за богатого наследника. Кажется, что впереди ее ждет безоблачная жизнь: любимый человек, роскошное старинное поместье, шикарная свадьба. Но вечером после брачной церемонии вся семья собирается за столом, чтобы почтить давнюю традицию и сыграть в настольную игру. Вот только никто не предупреждает Грейс, что ставки в игре выше, чем она предполагала.
- Для меня это фильм-загадка, и этим мне он нравится. А финал просто блестящий, настоящая вишенка на торте. Горячо рекомендую. © jtindahouse / IMDb
Сумерки (2008)
Ну и, конечно, мы не могли не включить в осеннюю подборку первую часть знаменитой вампирской саги. Узнаваемые синеватые цвета кадра, промозглые осенние пейзажи прибрежного городка — все это располагает к тому, чтобы уютно устроиться в кресле с кружкой какао или горячего чая и вновь погрузиться в любовные перипетии жизни 17-летней Беллы.
- В «Сумерках» особенная атмосфера, и это бессмысленно отрицать. Я в восторге от того, как фильм передает мрачную красоту этого сурового края. Когда идет дождь, я переодеваюсь во что-нибудь удобное и включаю «Сумерки». © taj-james-holmes / IMDb
Порой следить за тем, как с годами меняется внешность актрис, не менее завораживающе, нежели смотреть фильмы с их участием. Одни с возрастом становятся будто более сдержанными, у вторых, наоборот, появляется уверенность во взгляде. У кого-то яркий образ с самого начала карьеры, а у других красота расцветает со временем.