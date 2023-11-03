18 фильмов с особенной атмосферой, после которых хочется взять отгул и пересмотреть их еще раз

Несмотря на холод и хмурое небо, именно осень запоминается своим теплом и душевностью. И фильмы с особенной осенней атмосферой — как проверенный временем рецепт — точно знаешь, что не будешь разочарован. Неважно, драма это или комедия — такие ленты обладают непередаваемым очарованием и согревают не хуже посиделок у камина.

Пенелопа (2006)

Наследница знатного рода провела первые 18 лет своей жизни, не выходя за порог дома. А все потому, что из-за старинного проклятия она родилась со свиным пятачком вместо носа. Когда девушке исполнилось 18, ее родители начали поиски потенциального мужа — ведь если Пенелопу полюбит юноша, равный ей по статусу, то проклятье свиного пятачка будет снято. Однако все женихи Пенелопы в ужасе разбегаются, едва увидев ее лицо. Волшебная сказка, которая обязательно очарует вас, если вы дадите ей шанс. © planktonrules / IMDb

Когда Гарри встретил Салли (1989)

Неудачное знакомство главных героев положило начало дружбе длиною в 12 лет. За это время они успели достаточно хорошо узнать друг друга, чтобы понять: им суждено быть вместе. Отдельного упоминания заслуживает осенний Нью-Йорк, уютные свитера и пальто, а также прекрасный саундтрек, под который хочется снова влюбиться. Это эталон, к которому должны стремиться все ромкомы. В фильме — идеальная атмосфера осеннего Нью-Йорка под джазовую музыку и фантастическая игра двух главных актеров — Билли Кристала и Мег Райан. © dannylee-78082 / IMDb

Практическая магия (1998)

Две сестры в исполнении Николь Кидман и Сандры Буллок живут вместе со своими тетушками в большом старом доме. Они молоды, красивы и ищут свое счастье, но есть одно «но»: все женщины их рода — ведьмы. И из-за старинного проклятия любого мужчину, в которого героини влюбятся, ждет погибель. Словами даже не описать ту любовь, которую я испытываю к этому фильму. Я смотрела его, наверное, более тысячи раз, и он всегда будет занимать особое место в моем сердце. © metallicalova / IMDb

Этот фильм вернет вас в детство. © whpratt1 / IMDb

Анонимные романтики (2010)

У главных героев этого французского фильма много общего: они оба любят шоколад и оба страдают от чрезмерной застенчивости. Жан-Рене — владелец шоколадной фабрики на грани банкротства, а Анжелика устраивается туда на работу. Для них обоих шоколад оказывается едва ли не единственной темой, при обсуждении которой их застенчивость волшебным образом отступает. Этот фильм я могу горячо рекомендовать как одну из лучших французских романтических комедий. Очаровательная, волшебная и горько-сладкая картина. © intelearts / IMDb

Мачеха (1998)

Эта драматическая лента рассказывает непростую историю взаимоотношений между молодой мачехой, ее пасынком и падчерицей. А также их родной матерью, которая не может смириться с тем, что семья разрушена. Но внезапно случается событие, которое заставляет всех героев пересмотреть свои взгляды на жизнь. Действие картины разворачивается на фоне уютного осеннего пригорода. Мне нравится его осенняя атмосфера. Хочу отметить безупречную игру Сьюзен Сарандон и прекрасное изображение материнства. Это фильм о семье и любви, он согревает, словно чашка кофе с корицей. © Kirpianuscus / IMDb

Последняя любовь мистера Моргана (2013)

Пожилой профессор Мэтью Морган ведет одинокий и замкнутый образ жизни. Жена умерла, а дети отдалились, и ему кажется, что все вокруг лишилось смысла. Но однажды он сталкивается с Полин — молодой, веселой и открытой парижанкой. Она оказывается для него свежим глотком воздуха, и Мэтью начинает смотреть на этот мир по-другому. В кадре — прекрасная осень в Париже. Этот фильм прекрасен во всех отношениях: сюжет, персонажи, виды. Парижские пейзажи добавляют картине утонченности, создавая идеальный фон для истории любви. © busyhobs/ IMDb

Улыбка Моны Лизы (2003)

Главная героиня Кэтрин устраивается на работу преподавателя истории искусств в женском колледже, где все придерживаются довольно патриархальных взглядов на роль женщины в обществе. Кэтрин старается изменить текущее положение дел и заражает своими идеями нескольких студенток. Это общение кардинально меняет и саму героиню, и ее учениц. Фильм с великолепной операторской работой и живописными пейзажами. Костюмы героинь, их прически и макияж безупречны. © TheLittleSongbird / IMDb

Любовь и прочие обстоятельства (2009)

Эмилия выходит замуж за мужчину, который бросил ради нее свою жену. В это же время она переживает личную трагедию, но неожиданно для самой себя привязывается к пасынку, ребенку со сложным характером. Благодаря общению с ним, она начинает смотреть на окружающий мир другими глазами. Красивый и чувственный фильм. © Gordon-11/ IMDb

Осенняя сказка (1998)

Магали 45 лет, ее муж умер, а дети давно повзрослели и покинули отчий дом. Все, что у нее есть — это виноградники, которым она посвящает свое время. Чтобы как-то взбодрить вдову, лучшая подруга Магали решает подыскать для нее нового мужа. А тут еще и будущая невестка вознамерилась наладить личную жизнь героини и знакомит ее со своим преподавателем. Режиссер этого фильма с любопытством исследует людей и отношения между ними, и находит в этом столько любви, что просто слезы на глаза наворачиваются. © DennisLittrell / IMDb

Маленькая принцесса (1995)

Из солнечной Индии отец привозит Сару в частный пансион в Нью-Йорке. Для директрисы жизнерадостная Сара — возмутительница спокойствия. Она всячески пытается подавить ее свободолюбие и превратить в чопорную леди. Однако мужество, доброта и воображение позволяют Саре преодолеть все невзгоды и помочь тем, кто живет рядом с ней. Отдельно стоит отметить невероятную операторскую работу Эммануэля Любецки. Это один из самых великолепных и тщательно продуманных фильмов, которые я когда-либо видела. Роскошный Нью-Йорк 1920-х годов, захватывающие дух костюмы и интерьеры. © NateWatchesCoolMovies / IMDb

Визуально роскошное кино. © cherold / IMDb

Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту (2009)

Основанная на реальных событиях история рассказывает о двух женщинах, живущих в разных временных отрезках. Одна из них — известный кулинар Джулия Чайлд, вторая — блогер Джули. Этих незнакомых друг с другом героинь объединяет страсть к приготовлению вкусных и необычных блюд. Это кино, после которого немедленно хочется схватить кулинарную книгу и закатить званый ужин. Мгновенная классика. Я смеялся и плакал одновременно. © Danusha_Goska / IMDb

Сладкий ноябрь (2001)

Циничный главный герой влюбляется в тяжело больную девушку. Ее оптимизм, беззаботность, вера в лучшее помогают герою пересмотреть свое отношение к жизни. Кадры Центрального парка и Шарлиз Терон в уютных кардиганах давно обрели миллионы поклонников и стали классикой кинематографа. «Сладкий ноябрь» — потрясающий фильм. Я надеюсь, что он напомнит вам о необходимости замедлиться и вспомнить о по-настоящему важных вещах в вашей жизни. © danielkeough / IMDb

Общество мертвых поэтов (1989)

В престижной школе для мальчиков появляется новый учитель литературы. Он совершенно не похож на других, потому что старается поощрить учеников думать самостоятельно, а не заучивать параграфы из учебников. Всего за несколько недель юноши, которые даже слышать не хотели о художественной литературе, полностью погружаются в ее изучение. И это меняет их жизнь. Есть фильмы, которые попадают вам под кожу и остаются там навсегда, меняя нашу жизнь. «Общество мертвых поэтов» — одна из тех немногих кинокартин. © fjhuerta-2 / IMDb

Есть выражение «задеть струны сердца». Так вот, этот фильм не просто их задел, а вырвал с корнем. Он потряс меня до глубины души. © Sethtro / IMDb

Дом у Озера (2006)

Один из самых эстетичных осенних фильмов рассказывает о вспыхнувших чувствах между героями, живущих в разных временных отрезках, но в одном и том же необычном доме на берегу озера. Удивительный дом в обрамлении соснового леса становится местом, где они пишут и отправляют друг другу письма. Прекрасный фильм на всех уровнях: от диалогов, режиссуры, операторской работы до выдающейся актерской игры. © dlboulder / IMDb

Красивая и волшебная сказка о любви. © claudio_carvalho / IMDb

Осень в Нью-Йорке (2000)

Жизнь владельца ресторана кардинально меняется после встречи с Шарлоттой. Осенний Нью-Йорк, а также дуэт Вайноны Райдер и Ричарда Гира сложились в идеальную мелодраму на холодное время года. Фильм для тех, кто любит поплакать над любовными историями. Идеален для осеннего вечера: разожгите камин, возьмите кружку горячего шоколада и вы не пожалеете о своем выборе. © inkblot11 / IMDb

Поздняя осень (2010)

Один дождливый ноябрьский день из жизни китаянки Анны, которую выпустили из тюрьмы на похороны матери, и авантюриста Хуна, который скрывается от разъяренного мужа своей знакомой. Они знакомятся абсолютно случайно, но за это время молодой человек успевает вернуть Анне веру в будущее и подарить немного счастья. Тот фильм, который, как грустная песня или стихотворение, остается в сердце на несколько дней. Меланхоличная красота в чистом виде. © XzingLawliet / IMDb

Я иду искать (2019)

Грейс выходит замуж за богатого наследника. Кажется, что впереди ее ждет безоблачная жизнь: любимый человек, роскошное старинное поместье, шикарная свадьба. Но вечером после брачной церемонии вся семья собирается за столом, чтобы почтить давнюю традицию и сыграть в настольную игру. Вот только никто не предупреждает Грейс, что ставки в игре выше, чем она предполагала. Для меня это фильм-загадка, и этим мне он нравится. А финал просто блестящий, настоящая вишенка на торте. Горячо рекомендую. © jtindahouse / IMDb

Сумерки (2008)

Ну и, конечно, мы не могли не включить в осеннюю подборку первую часть знаменитой вампирской саги. Узнаваемые синеватые цвета кадра, промозглые осенние пейзажи прибрежного городка — все это располагает к тому, чтобы уютно устроиться в кресле с кружкой какао или горячего чая и вновь погрузиться в любовные перипетии жизни 17-летней Беллы. В «Сумерках» особенная атмосфера, и это бессмысленно отрицать. Я в восторге от того, как фильм передает мрачную красоту этого сурового края. Когда идет дождь, я переодеваюсь во что-нибудь удобное и включаю «Сумерки». © taj-james-holmes / IMDb