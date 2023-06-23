16 персонажей, чья внешность в экранизации оказалась далека от оригинала. Верно, режиссеры поленились даже в книгу заглянуть

Непростое это дело — экранизировать литературные произведения. Ведь дотошные зрители тут же подмечают мельчайшие расхождения с первоисточником. Редко создатели подбирают актеров и актрис, которые бы точно соответствовали авторскому описанию. Иногда различия во внешности совсем небольшие, но бывают и такие, которые невозможно не заметить.

Гуттиэре — «Человек-амфибия»

В экранизации повести Александра Беляева о человеке, способном жить под водой, роль возлюбленной главного героя Ихтиандра исполнила Анастасия Вертинская. Молодая актриса прекрасно справилась с поставленной задачей: изобразила застенчивую и своенравную девушку. Но вот внешность ее киноперсонажа совсем не совпадает с описанной в книге. Ихтиандр влюбляется в Гуттиэре с первого взгляда. У нее должны быть глаза синие, как океан, а волосы золотые, как солнце. В то время как у актрисы мы видим светло-голубые глаза и темную шевелюру.

Флер Делакур — «Гарри Поттер и кубок огня»

В пятом фильме экранизации серии книг о Гарри Поттере появляется новый персонаж — юная волшебница из французской школы чародейства Флер Делакур. Ее роль исполнила молодая актриса Клеманс Поэзи. В романе упоминается, что героиня была не просто красива, а сверхъестественно привлекательна. Внешность юной актрисы отличается от той, что описана в книге. Во-первых, рост Поэзи всего 168 см, в то время как Флер должна быть очень высокой. Во-вторых, у героини были длинные серебристые волосы и большие темно-синие глаза.

Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс, до свидания»

Автор романа Памела Трэверс дала подробный портрет своей героини: «Сверху были видны ее гладкие, блестящие черные волосы. Незнакомка была худая, с большими руками и ногами и довольно маленькими, пронзительными синими глазами». Большеглазая и русая Наталья Андрейченко кажется слишком привлекательной для такой роли.

Софья Зотова — «Гардемарины, вперед!»

16-летняя Софья Зотова — одна из главных героинь романа Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы». На экране этот образ воплотила 22-летняя голубоглазая актриса Ольга Машная. Когда Алексей Корсак впервые встречает героиню, он весьма метафорично описывает ее глаза: «Твои глаза костер поджечь могут. Не пробовала?» На что Софья простодушно ему отвечает: «Черные, да? Мне сестра Федора всегда говорит: „Спрячь глаза!“»

Марья Болконская — «Война и мир»

Все, кто писал школьные сочинения по литературе, прекрасно помнят портрет княжны Марьи. Толстой неоднократно указывал на некрасивое, худое лицо героини и ее слабое тело. Однако актрису Антонину Шуранову язык не повернется назвать дурнушкой.



Да и по возрасту 31-летняя Шуранова не подходит на роль: Марья была младше Андрея, она родилась приблизительно в 1785 году, поэтому во время унизительного визита Анатоля Курагина ей было около 20 лет. Единственное, в чем похожи экранный и книжный образы, — это большие, прекрасные глаза.

Джемма Уоррен — «Овод»

Анастасия Вертинская сыграла возлюбленную Овода в 3-серийной советской экранизации. В романе главная героиня была симпатичной женщиной с черными волосами, бледным лицом и «некрасивым носом».

Фантина — «Отверженные»

Словоохотливый Виктор Гюго обычно не скупится на описания, но Фантину он изобразил довольно скупо: «Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото — на головке, жемчуг — во рту». Однако даже этих двух предложений достаточно, чтобы понять — создатели мюзикла 2012 года невнимательно читали роман, иначе они бы нашли для Энн Хэтэуэй подходящий парик.

Катерина Измайлова — «Леди Макбет Мценского уезда»

Советский фильм снят по одноименной повести Николая Лескова. Главную роль исполнила 33-летняя Наталья Андрейченко. В повести портрет Измайловой подробно представлен в самом начале первой главы. Автор отмечает, что 24-летняя «Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная». Героиня была стройной, с тоненьким носом, живыми черными глазами и досиня черными волосами.

Настасья Филипповна — «Идиот»

«Идиот» — еще один пример, когда на роль подобрали актрису, не подходящую по возрасту. Лидии Вележевой было 37, когда она сыграла роковую 25-летнюю Настасью Барашкову в сериале 2003 года. Федор Достоевский описывает ее как женщину необыкновенной красоты с темно-русыми волосами, темными, глубокими глазами и худым лицом.

Елена Гилберт — «Дневники вампира»

В книгах главная героиня — популярная, эгоистичная блондинка с лазурно-голубыми глазами. По описанию она больше похожа на сериальную версию Кэролайн Форбс, однако создатели решили полностью изменить внешность и характер Елены, поэтому роль исполнила кареглазая шатенка Нина Добрев.

Леонсия Солано — «Сердца трех»

Джек Лондон не скупился на описания своей героини. Вот какой ее видит Фрэнсис Морган: «А он между тем любовался золотистым загаром на ее нежной смуглой коже — поцелуем жаркого солнца тропиков. <...> Словно во сне, молодой человек глядел в ее бархатные карие глаза, которые испуганно-вопросительно смотрели на него». Серо-зеленые глаза и белая кожа Алены Хмельницкой не совсем соотносятся с этим портретом.

Каспиан Десятый — «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

Создатели «Хроник Нарнии» решили внести большие корректировки в образ этого героя. В романе Каспиан был светлокожим и златовласым мальчиком 13 лет. В кино же зрители увидели смуглого 27-летнего Бена Барнса с каштановыми кудрями.

Ольга Скворцова — «Мой ласковый и нежный зверь»

Оленька — героиня повести Чехова «Драма на охоте». Антон Павлович отмечает, что она была прелестной девушкой со светлыми голубыми глазами и роскошными льняными волосами. В советской экранизации роль Ольги Скворцовой исполнила Галина Беляева, чьи темно-синие глаза и каштановые волосы немного выбиваются из описанного образа.







Роланд Дискейн — «Темная Башня»

Роланд — главный герой цикла «Темная Башня». Он описывается как худой черноволосый стрелок с пронзительными синими глазами европеоидной расы. В послесловии к последнему роману Стивен Кинг написал, что его герой похож на Клинта Иствуда. Однако в фильме 2017 года Роланда сыграл актер Идрис Эльба.

Лиза — «Барышня-крестьянка»

В небольшой повести Пушкин не дает детального портрета своей героини, однако указывает читателю на некоторые ее черты: «Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо». И хотя прелестная 23-летняя Елена Корикова не совпадает с описанием у Пушкина, она отлично справилась с ролью юной помещицы.

Вилли Вонка — «Вилли Вонка»

В 2023 году готовится к выходу на экраны фильм, сюжет которого основан на романе «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля. Речь в нем будет идти об эксцентричном кондитере и владельце фабрики сладостей Вилли Вонке. Судя по первым кадрам, актер Тимоти Шаламе, выбранный на главную роль, не слишком соответствует литературному образу. В романе Вилли Вонка описывается как веселый и быстрый маленький человек с козлиной бородкой. Но назвать маленьким назвать Тимоти никак нельзя, ведь его рост — 178 см.

Чани — «Дюна»

В научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта возлюбленная главного героя Пола Чани описана как худая девушка с лицом эльфийки и длинными рыжими волосами. А вот в нашумевшей экранизации книги 2021 года роль Чани играет знойная брюнетка Зендея.

