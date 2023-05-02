16 сериалов, которые собрали в свою копилку больше всего наград «Эмми»

Премия «Эмми» считается аналогом престижного «Оскара» в мире телевидения. Ее ежегодно вручают выдающимся сериалам, а также спортивным, развлекательным и информационным программам. В 2023 году церемония награждения пройдет в сентябре. И, возможно, в копилку таких произведений, как «Очень странные дела» или «Корона», попадет еще несколько статуэток.

Очень странные дела (Stranger Things), 2016 — настоящее время

В этом сериале переплетается сразу несколько составляющих: монстры, параллельные миры, любовь и дружба. Произведение смогло завоевать сердца телезрителей по всему миру. Особенно выделяется 4-й сезон, который стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на платформе Netflix, а также вошел в топ-10 в 93 странах. Наград: 12

12 Номинаций: 51

Наследники (Succession), 2018 — настоящее время

Жажда власти и богатства движет героями этого сериала. Когда глава международного медийного конгломерата Логан Рой решает уйти со своего поста, каждый член его семьи выражает желание занять его место. Это становится отправной точкой для напряженного сюжета, полного интриг, борьбы и лжи, которые окружают членов клана Рой. Наград: 13

13 Номинаций: 48

Аббатство Даунтон (Downton Abbey), 2010–2015

Сериал описывает жизнь семьи графа Грэнтэма, а также их прислуги в старинном имении Даунтон. На протяжении 6 захватывающих сезонов зрители напряженно следят за светской жизнью, тайными романами и кознями героев, которые неизменно стараются защитить тех, кого они любят. Произведение рисует полотно жизни представителей английского высшего общества в контрасте с бытом обычных людей. Наград: 16

16 Номинаций: 68

Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale), 2017 — настоящее время

Сериал основан на романе Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» 1985 года. Действие происходит в вымышленном мире, где женщины, способные забеременеть и родить ребенка, — такая редкость, что используются в качестве суррогатных матерей. Их цель — помочь восстановить количество населения, которое снизилось из-за проблем с экологией. Наград: 15

15 Номинаций: 76

Во все тяжкие (Breaking Bad), 2008–2013

Этот захватывающий сериал на протяжении всех 5 сезонов держит аудиторию в напряжении. Учитель химии узнает, что его дни сочтены. Теперь у него одна цель — обеспечить безбедное будущее своей семье после собственного ухода. Вместе со своим бывшим учеником главный герой выбирает извилистый путь, который должен принести ему быстрое обогащение. Цепь непростых решений приводит к тому, что тихий респектабельный мужчина буквально срывается с цепи. Наград: 16

16 Номинаций: 58

Студия 30 (30 Rock), 2006–2013

Сериал «Студия 30» получил признание критиков благодаря своему остроумному и динамичному сюжету. Произведение описывает жизнь главного сценариста скетч-шоу и заодно рассказывает о его коллегах по работе, новом начальнике и эксцентричных актерах. «Студию» сложно назвать обычным ситкомом. Это пронизанная юмором история о том, как создаются подобные шоу, которые не стесняются показать всю подноготную творческого процесса. Наград: 16

16 Номинаций: 104

Безумцы (Mad Men), 2007–2015

Драматическая история о перипетиях жизни работников нью-йоркского рекламного агентства в 1960-х годах с завидной регулярностью ежегодно номинировалась на премии «Эмми». С 2008 по 2011 год проект смог выиграть 4 премии как лучший драматический сериал. В результате сериал стал прорывом в карьере Джона Хэмма, Элизабет Мосс и Кристины Хендрикс. Наград: 16

16 Номинаций: 116

Подпольная империя (Boardwalk Empire), 2010–2014

Создатели этого сериала продумали все детали — от потрясающих декораций и костюмов до захватывающего сценария. Сюжет основан на реальных событиях из жизни Наки Джонсона, руководителя преступной организации и городского казначея. Проект смог получить широкое признание критиков, а заодно 20 наград на церемонии «Эмми», включая призы за режиссуру, актерское мастерство, кастинг и художественное оформление. Наград: 20

20 Номинаций: 57

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), 2017 — настоящее время

Действие сериала разворачивается в 1950-х годах. Главная героиня, домохозяйка, решается на совершенно невозможный для того времени шаг и становится стендап-комиком. Она переживает множество взлетов и падений, борется за место на сцене, отчаянно пытаясь добиться успеха в индустрии развлечений, которая традиционно считается мужской. Сериал «Удивительная миссис Мейзел» увлекает зрителей потрясающей постановкой, дизайном костюмов и тонким юмором. Наград: 20

20 Номинаций: 65

24 часа (24), 2001–2010

Каждый эпизод сериала посвящен одному часу из жизни Джека Бауэра, служащего некоей вымышленной службы в Лос-Анджелесе. В течение одного сезона, который включает в себя 24 часа из жизни Бауэра, герой отчаянно рискует, борясь с международными преступниками, бывшими агентами и опасными профессионалами. Его единственная задача — защитить обычных людей. Наград: 20

20 Номинаций: 72

Корона (The Crown), 2016 — настоящее время

Сериал основан на жизни королевы Елизаветы II и рассказывает обо всех ключевых событиях, начиная с бракосочетания героини с принцем Филиппом в 1947 году и вплоть до настоящего времени. В каждом сезоне показывается определенный промежуток времени правления Елизаветы II. Создатели произведения отважились на нестандартный ход: по мере развития сюжета они решили менять актеров, исполняющих главные и второстепенные роли. Наград: 21

21 Номинаций: 63

Сопрано (The Sopranos), 1999–2007

Произведение повествует о повседневной жизни обаятельного Тони Сопрано, который не только заботится о своих родных, но и выступает в роли «крестного отца» одного из преступных кланов. Тони с переменным успехом решает проблемы родственников и членов «семьи», тяготясь этими обязанностями. Проект с Джеймсом Гандольфини в главной роли признан лучшим телешоу всех времен по версии издания Rolling Stone. Наград: 21

21 Номинаций: 112

Американская семейка (Modern Family), 2009–2020

Этот телесериал не только завоевал сердца зрителей, но и понравился критикам, заработав за 11 сезонов целых 22 награды «Эмми». Сюжет повествует о 3 семьях, которые с завидным юмором справляются с житейскими невзгодами. Однако, как бы сложно им ни было, они всегда поддерживают друг друга. Наград: 22

22 Номинаций: 83

Скорая помощь (ER), 1994–2009

Эта медицинская драма стала второй по продолжительности в истории телевидения, уступив лишь «Анатомии страсти». Сериал рассказывает о рутинной работе команды отделения скорой помощи, где врачи, несмотря на усталость, личные проблемы и другие трудности, ежедневно сражаются за жизни людей. Проект стал отправной точкой в карьере многих актеров, включая Джорджа Клуни. Наград: 23

23 Номинаций: 124

Симпсоны (The Simpsons), 1989 — настоящее время

Первый эпизод сериала «Симпсоны» вышел на экраны в 1989 году. На данный момент он остается одним их самых продолжительных мультсериалов всех времен. За прошедшие годы создатели смогли выпустить более 700 серий. Семейство, состоящее из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги, уже много лет продолжает веселить аудиторию, тонко показывая жизнь среднего класса. Наград: 35

35 Номинаций: 99

Игра престолов (Game of Thrones), 2011–2019