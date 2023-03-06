16 актрис, чьи ослепительные кинонаряды регулярно становятся культовыми
Большая честь для художника по костюмам — признание созданного им образа культовым. Но у зрителей наряды обычно ассоциируются с актрисами, которые исполнили в них роли. А некоторым знаменитостям повезло настолько, что в историю моды вошли даже несколько костюмов их героинь.
Джулия Робертс — «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Белоснежка: Месть гномов»
Мэрилин Монро — «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года». У Мэрилин есть и другие наряды, которые вошли в историю кино
Анджелина Джоли — «Александр», «Турист», «Малефисента»
Шэрон Стоун — «Ножницы», «Основной инстинкт», «Казино»
Эмма Уотсон — «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и дары смерти. Ч. 1», «Маленькие женщины»
К слову, один из кинонарядов Эммы вошел в список легендарных свадебных образов.
Риз Уизерспун — «Ярмарка тщеславия», «Блондинка в законе», «Воды слонам!»
Кира Найтли — «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“», «Искупление», «Герцогиня»
Кирстен Данст — «Интервью с вампиром», «Мария Антуанетта», «Меланхолия»
Николь Кидман — «Мулен Руж!», «Золотой компас», «Принцесса Монако»
Натали Портман — «Звездные войны. Эпизод I», «Еще одна из рода Болейн», «Вокс люкс»
Одри Хепберн — «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди»
Наряды старого Голливуда порой не только становятся культовыми, но и несут в себе немало сюрпризов.
Тильда Суинтон — «Орландо», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Выживут только любовники»
Мишель Пфайффер — «Лицо со шрамом», «Звездная пыль», «Бэтмен возвращается»
Кейт Уинслет — «Титаник», «Месть от кутюр», «Версальский роман»
Сирша Ронан — «Две королевы», «Маленькие женщины», «Бруклин»
Марго Робби — «Волк с Уолл-стрит», «Тоня против всех», «Две королевы»
В образах киногероинь, которые вошли в историю моды, важно обращать внимание на небольшие детали. Кстати, многие звезды не прочь повторить культовые образы коллег.
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