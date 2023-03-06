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16 актрис, чьи ослепительные кинонаряды регулярно становятся культовыми

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Большая честь для художника по костюмам — признание созданного им образа культовым. Но у зрителей наряды обычно ассоциируются с актрисами, которые исполнили в них роли. А некоторым знаменитостям повезло настолько, что в историю моды вошли даже несколько костюмов их героинь.

Джулия Робертс — «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Белоснежка: Месть гномов»

Мэрилин Монро — «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года». У Мэрилин есть и другие наряды, которые вошли в историю кино

Анджелина Джоли — «Александр», «Турист», «Малефисента»

Шэрон Стоун — «Ножницы», «Основной инстинкт», «Казино»

Эмма Уотсон — «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и дары смерти. Ч. 1», «Маленькие женщины»

К слову, один из кинонарядов Эммы вошел в список легендарных свадебных образов.

Риз Уизерспун — «Ярмарка тщеславия», «Блондинка в законе», «Воды слонам!»

Кира Найтли — «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“», «Искупление», «Герцогиня»

Кирстен Данст — «Интервью с вампиром», «Мария Антуанетта», «Меланхолия»

Николь Кидман — «Мулен Руж!», «Золотой компас», «Принцесса Монако»

Натали Портман — «Звездные войны. Эпизод I», «Еще одна из рода Болейн», «Вокс люкс»

Одри Хепберн — «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди»

Наряды старого Голливуда порой не только становятся культовыми, но и несут в себе немало сюрпризов.

Тильда Суинтон — «Орландо», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Выживут только любовники»

Мишель Пфайффер — «Лицо со шрамом», «Звездная пыль», «Бэтмен возвращается»

Кейт Уинслет — «Титаник», «Месть от кутюр», «Версальский роман»

Сирша Ронан — «Две королевы», «Маленькие женщины», «Бруклин»

Марго Робби — «Волк с Уолл-стрит», «Тоня против всех», «Две королевы»

В образах киногероинь, которые вошли в историю моды, важно обращать внимание на небольшие детали. Кстати, многие звезды не прочь повторить культовые образы коллег.

Фото на превью Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers, My Best Friend's Wedding / Predawn Productions and co-producers, Mirror Mirror / Relativity Media and co-producers
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AdMe/Кино/16 актрис, чьи ослепительные кинонаряды регулярно становятся культовыми
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