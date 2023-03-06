16 актрис, чьи ослепительные кинонаряды регулярно становятся культовыми

Большая честь для художника по костюмам — признание созданного им образа культовым. Но у зрителей наряды обычно ассоциируются с актрисами, которые исполнили в них роли. А некоторым знаменитостям повезло настолько, что в историю моды вошли даже несколько костюмов их героинь.